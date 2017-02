Indicações Na primeira sessão da Câmara de 2017, o que se viu foram infinitas indicações de vereadores para que a Prefeitura solucione desde problemas...

Indicações

Na primeira sessão da Câmara de 2017, o que se viu foram infinitas indicações de vereadores para que a Prefeitura solucione desde problemas considerados pequenos até os bem maiores, como casos de ararenses com demora para atendimento de saúde. Dentre os requerimentos direcionados ao Executivo Municipal, e indicações de vereadores, os pedidos chegaram a mais de 300. Treinamentos, estudos, reformas, consertos, tapa-buracos, convocações de concursados, limpeza de ruas, corte de mato alto e de árvores, implantação de sinalização de trânsito e lombadas, e até implantação de postos de saúde foram requeridas.

Acumulou

A justificativa para tantos pedidos decorre do tempo entre eleições e a primeira reunião da Câmara propriamente dita. Isto porque os vereadores, principalmente os “iniciantes” na vereança, foram acumulando indicações da população. Com isso, demandas do final de 2016 se acumularam até a reunião da última segunda-feira. A expectativa é que já na próxima sessão camarária não ocorra novamente casos de vereadores fazendo quase 50 indicações ao prefeito.

Voto de confiança?

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), ao menos por enquanto, não enfrenta nenhum grupo de adversários realmente organizado dentro da Câmara. Pedrinho tem declaradamente a seu lado nomes como Anete Casagrande (PSDB), Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), pai dele, e Eduardo Elias Dias, o Du (PHS), e estes compõem a Mesa da Câmara com Carlos Jacovetti (Rede), que se declara a favor da governabilidade. Jackson de Jesus (PROS) e Deise Olímpio (PSC), por exemplo, não parecem se posicionar nem como situação e nem como oposição, o mesmo ocorrendo com Regina Corrochel (PTB). Marcelo de Oliveira (PRB) é uma das grandes incógnitas. Pessoas ligadas a Pedrinho garantem que até Francisco Nucci (PR), considerado oposicionista, tem se disposto ao diálogo constante com o governo.

Protocolo de visitas

Os visitantes às dependências da Câmara Municipal de Araras terão que seguir alguns procedimentos burocráticos para entrar no local, conforme decisão do presidente da Casa, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM). Todos deverão dirigir-se à recepção apresentando um documento de identificação com foto. Na verdade o procedimento já era necessário, mas não oficializado. “O visitante deverá informar o local ou gabinete que pretende visitar. O servidor público responsável pela recepção deverá verificar se o responsável pelo local a ser visitado se encontra nas dependências da Câmara; efetuar o cadastro do visitante; entregar o devido crachá de identificação para o visitante; orientar o visitante a como chegar ao setor ou gabinete que pretende visitar.”, determina o presidente da Casa. Apenas o prefeito, a primeira-dama; o vice-prefeito e a vice-primeira-dama; secretários municipais; presidentes de autarquias; ex-prefeitos municipais; ex-vice-prefeitos; ex-vereadores; membros da imprensa e guardas municipais (no exercício de suas funções) não precisam seguir o procedimento a partir de agora.

Por que não?

O nome de Alexandre de Moraes, ex-secretário de Segurança de São Paulo e atual ministro da Justiça foi o indicado pelo presidente Michel Temer (PMDB) para assumir o lugar de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Depois da indicação o nome dele sofreu uma enxurrada de críticas. Em resumo, a carreira de Alexandre de Moraes passa pelo Ministério Público (cargo que ocupou após aprovação em concurso público) e cargos políticos de destaque na Prefeitura e no Governo de São Paulo. Independentemente disso, Moraes é jurista relativamente respeitado, conhecido, e concomitantemente um político com atuação criticável, como qualquer outro. Mas legalmente nada disso o impede de assumir uma cadeira no STF. O problema apontado seria a ligação de Moraes com um grupo político – está filiado ao PSDB. Mas ele não será o primeiro, tampouco o último ministro do Supremo com ligações políticas fortes. O erro não está em sua indicação, e sim em como funciona a composição do STF: ministros indicados sempre pelo presidente da República. O Supremo sempre foi e sempre será um tribunal político. O erro está na origem de sua composição, determinado pela Constituição Federal.

Radar

Como havia prometido, o vereador Carlos Alberto Jacovetti (Rede) se posicionou contra a medida adotada pelo governo municipal em suspender o uso dos radares móveis em Araras. Desde o início do ano, Jacovetti tem se manifestado contra a retirada dos radares das ruas. O temor do vereador é que as multas suspensas passem a impressão de que “liberou geral” e que os abusos no trânsito se tornem frequentes. Há quem diga que a teoria do vereador já tem sido vista nas ruas da cidade e em avenidas, ou seja, os limites de velocidade não estariam sendo respeitados por muitos motoristas. Mesmo com as reclamações do vereador, aparentemente o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) não parece disposto a mexer no assunto e deve manter os radares móveis guardados.

Sem ‘emendar’?

O presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), assinou em 1o de fevereiro Ato em que institui o calendário da Câmara Municipal para o exercício de 2017. Destaque para a pequena quantidade de pontos facultativos: apenas dois. Aparentemente as ‘emendas’ em feriados às quintas-feiras não deverão ocorrer, já que o feriado religioso de Corpus Christi cai numa quinta (15 de junho) e o presidente não decretou ponto facultativo no dia seguinte. No Feriado da Padroeira de Araras (15 de agosto), uma terça-feira, também há o ponto facultativo, mas no dia anterior não. Apenas a segunda-feira de Carnaval foi ‘emendada’, oficialmente. Mesmo assim o presidente do Legislativo pode mudar de idéia, ser benevolente e decidir pelo descanso prolongado dos servidores próximo aos feriados. Afinal, esforço e produtividade cabem aos celetistas. É bom aguardar e fiscalizar… Além do Legislativo, também no Executivo.

Araprev

O ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) tentou, ainda no final da sua gestão, negociar uma solução para a situação da Araprev. Brambilla suspendeu alguns repasses à entidade, considerando que tais aplicações municipais não eram necessárias. É, de fato, bastante plausível a tese de Brambilla sobre a injustiça em se tirar mais de R$ 1 milhão dos cofres da Prefeitura para sanar um vazamento no regime previdenciário dos servidores municipais. A Araprev precisa ser auto-sustentável. O vereador Jackson de Jesus (PROS) chegou a comentar sobre o assunto na Câmara e aparentemente irá se debruçar sobre a situação da Araprev, que tem projeção de virar uma bomba-relógio em alguns anos se o modelo de arrecadação não mudar. Brambilla defendia informalmente que a Prefeitura contribua um pouco mais com a Araprev proporcionalmente sobre cada funcionário, e que os servidores também deveriam contribuir um pouco mais. Quem conhece o tema garante que em alguns anos o regime previdenciário de Araras se tornará insustentável. O assunto é espinhoso, mas precisa ser ao menos debatido.

TORPEDO

“A Guarda sempre será Guarda Municipal e estará nas ruas do comércio para garantir a segurança. O guarda é agente fiscalizador do trânsito e que garante a segurança do mesmo. Assim, ele fará também acompanhamento e fiscalização da zona azul”.

Do prefeito Pedrinho Eliseu, justificando sua pretensão de uso de guardas municipais na fiscalização da zona azul de Araras.