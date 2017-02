Indicação política

Tema político dos mais polêmicos da atualidade é a indicação do jurista Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal,...

Tema político dos mais polêmicos da atualidade é a indicação do jurista Alexandre de Moraes para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, após a trágica morte de Teori Zavascki. Com histórico de capacidade técnica, carrega contra si o fato de até então estar no cargo executivo de ministro da Justiça e Segurança Pública na gestão do atual presidente da República Michel Temer (PMDB), e também por ser filiado a um partido político – o PSDB.

O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, brasileiros natos (art. 12, § 3º, IV, da CF/88), escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 101 da CF/88), e nomeados pelo presidente da República após aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Foi importante a intenção dos parlamentares constituintes da década de 1980 de incluir este dispositivo na Constituição. A proposta era um Supremo Tribunal Federal formado por juristas capacitados – mas para se evitar um corporativismo desenfreado dentro do Judiciário, criou-se a possibilidade de o membro ser indicado pelo presidente da República e ser aprovado pelo Senado. A teoria foi “linda”, pois os poderes constituídos da República seriam fiscalizados entre si.

Entretanto, ocorre que na prática vemos uma completa distorção da ideia inicial, com a classe política totalmente desmoralizada perante a opinião pública justamente por estas atitudes individualistas, protecionistas e corporativistas. Como boa parte de nossos políticos está envolvida até o pescoço com a corrupção – vide a Operação Lava Jato –, certamente entra em jogo a barganha política.

Temos no STF outros ministros indicados por ex-presidentes da República, e os quais seguiram os mesmos trâmites para aprovação do Senado. Todos indicados por políticos. Porém, hoje – com a política brasileira passando por esta severa crise de credibilidade – qualquer indicação iria gerar questionamentos.

O maior problema, na atualidade, é que a quase totalidade dos políticos escolhidos para a Comissão do Senado que avalizará o novo ministro no SFT está envolvida em processos de corrupção.

Alexandre de Moraes já está sendo sabatinado informalmente pelos senadores, ou seja, o aval para ele se tornar um ministro do Supremo certamente dependerá de sua posição quando o assunto em discussão for a Lava Jato. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) fará a sabatina de Alexandre de Moraes no dia 22 deste mês, sendo que na sua composição existem 10 senadores investigados pela Lava Jato – 5 titulares e 5 suplentes.

E o presidente Temer, constitucionalista como diz ser, perdeu uma grande oportunidade de dar um exemplo moral. Apesar de ser uma indicação dentro da lei, poderia muito bem ele sugerir um jurista, e não um político com ligação partidária. O voto de confiança que ele gostaria de ter da sociedade ficará para uma próxima oportunidade. O que está em jogo no momento para a elite palaciana é a liberdade dos nossos representantes corruptos, e não o interesse do país. É o salve-se quem puder.