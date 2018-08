Incêndio atinge canavial e bolsão de mata nativa em Araras

Um incêndio de grandes proporções atingiu canavial em Araras na tarde desta segunda-feira (30). A Central 193 do Corpo de Bombeiros atendeu a...

Um incêndio de grandes proporções atingiu canavial em Araras na tarde desta segunda-feira (30). A Central 193 do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência em trabalho conjunto com a Usina São João e Usina Santa Lúcia e por volta das 16h50 as chamas foram controladas, mantendo apenas os rescaldos.

De acordo com informação da GM de Araras e Defesa Civil que auxiliaram na operação, o fogo, localizado próximo a empresa federal Mogi e Assentamento Esperança, atingiu parte do canavial e de um bolsão de mata nativa. O terreno do canavial pertence a Usina São João.

“Quando existem incêndios existe um acordo de cooperação conjunta para controlar o foco. Neste momento o fogo está controlado com pequenos pontos ainda queimando no bolsão”, explicou o GCM Cabral.

De acordo com a assessoria de imprensa da Usina São João, o incêndio começou em uma pequena área de preservação ambiental e se alastrou para o canavial.

“O foco começou na mata e se alastrou pelo canavial, inevitavelmente, já que no local havia palha seca da cana. A usina foi acionada pelo plano de auxílio mútuo e 22 caminhões pipa foram usados no local para controlar o incêndio que durou por cerca de 3 a 4 horas”, informou a empresa.

Ainda segundo a assessoria, ainda não há como mensurar o tamanho da área atingida e nem saber a causa do incêndio, mas já é possível afirmar que não houveram acidentes decorrentes do fogo.

O incêndio percebido por volta das 12h30, chegou a interditar a Rodovia Anhanguera por cerce de 30 minutos na duas vias, por conta da densa fumaça que invadiu a pista. Mas próximo às 17h não havia comprometimento da rodovia.