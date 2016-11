Inauguração na AAA A diretoria da Associação Atlética Ararense fará na segunda-feira, dia 7, a inauguração da nova sala de musculação do clube. Bastante...

Inauguração na AAA

A diretoria da Associação Atlética Ararense fará na segunda-feira, dia 7, a inauguração da nova sala de musculação do clube. Bastante utilizada, a sala de musculação foi reformada e ampliada, e agora os associados poderão desfrutá-la a partir da próxima semana. De parabéns a diretoria da AAA.

Correndo em NY

A tradicional Maratona de Nova York será realizada neste domingo (6), com a participação de mais de 50 mil corredores de várias partes do mundo, inclusive de Araras! Dois casais de médicos de Araras estão lá e vão correr os 42,195 km da prova pela fantástica cidade americana: Sérgio Pulls e Ana Amélia, e Henrique Cesar Lopes e Daniela Della Rosa. Nesta época do ano a temperatura em Noa York fica entre 5ºC e 15ºC.

Reta final 1

O Brasileirão está chegando em sua reta final, e os clubes paulistas já sabem onde podem chegar. Na ponta da tabela, o Palmeiras não vai querer desperdiçar a chance de ser campeão, pois lidera há 24 rodadas e faltam apenas cinco rodadas. Porém, o jogo deste domingo, diante do Internacional, será crucial para saber se o time conseguirá se manter na ponta até o final. Se vencer, fica muito perto do título, mas se tropeçar, pode ver seus adversários encostarem na tabela.

Reta final 2

Outro paulista ainda com sonho do título é o Santos, hoje em terceiro lugar e a 6 pontos de diferença do líder Palmeiras. Os santistas também sabem que a rodada do final de semana é importante: se deseja ser campeão, não pode nem pensar em empatar ou perder da Ponte Preta, em Campinas. Falando em Ponte, esta vem fazendo uma temporada razoável e praticamente já cumpriu sua função, que era fugir do rebaixamento; ou pode ainda sonhar com o G6.

Reta final 3

Em posições intermediárias, Corinthians e São Paulo tem ambições diferentes neste momento. O Corinthians chegou a ficar no topo da tabela, mas perdeu técnico e jogadores, e foi despencando. Mesmo assim, tem chances reais de chegar no G6 e comemorar muito uma classificação à Libertadores. Já o São Paulo, depois de perder para o América/MG, agora só deseja fugir da zona da degola. Portanto, o clássico deste sábado entre São Paulo e Corinthians pode definir o futuro de ambos.