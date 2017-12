Inauguração do Savegnago de Araras é a última de 2017

Dando sequência em seu plano de expansão, o Savegnago Supermercados inaugurará a sua primeira loja em Araras, na próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro,...

Dando sequência em seu plano de expansão, o Savegnago Supermercados inaugurará a sua primeira loja em Araras, na próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro, com abertura para o público às 10h. Esta será a 41ª unidade da empresa e a última loja inaugurada em 2017. A rede também traz para a cidade o segundo Centro de Distribuição da rede, com inauguração prevista para 2018.

A loja em Araras contou com investimentos de R$ 15 milhões e vai gerar 230 empregos diretos na cidade. A área construída é de oito mil metros quadrados, dos quais 2.080 são de área de venda.

O estacionamento conta com 198 vagas. No interior da unidade são 22 pontos de checkout’s e mais quatro self-checkout – sistema em que o consumidor pode realizar sozinho o procedimento de registro e pagamento dos produtos.

Além disso, a loja – com sistema de refrigeração e iluminação moderno e decoração personalizada em homenagem à cidade – conta ainda com ampla adega com mais de 300 rótulos internacionais e nacionais; mix de produtos naturais e saudáveis; açougue com garantia de procedência que segue as exigências especificadas pelos órgãos responsáveis; setor de hortifruti e hortaliças que são abastecidos diariamente, entre outros.

Em 2018, a rede Savegnago inaugurará três lojas em Campinas e a terceira unidade na cidade de Araraquara.

Centro de Distribuição

Além da loja, a rede de supermercados está construindo um Centro de Distribuição, que será instalado em um galpão na Avenida Júlio Victorello, paralela à Via Anhanguera. A área construída será de 10.300 m², em um terreno de 30 mil m². Esta unidade será inaugurada somente em 2018 e ainda não tem data definida.