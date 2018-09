Inauguração da Clínica Cressoni Medical Center

Araras ganhou uma clínica revolucionária no que diz respeito à qualidade de vida e longevidade. A Clínica Cressoni Medical Center, que tem à frente...

Araras ganhou uma clínica revolucionária no que diz respeito à qualidade de vida e longevidade. A Clínica Cressoni Medical Center, que tem à frente o conceituado e respeitado nacional e internacionalmente, médico especialista Roberto Cressoni. Na inauguração do novo espaço, Cressoni dividiu seus conhecimentos com convidados na palestra “Longevidade x Qualidade de Vida”. A clínica traz o que há de mais moderno em tratamento para calvície, implantes de sobrancelhas e muito mais, além de saúde do homem (incluindo disfunção erétil), que conta com espaço reservado e discreto apenas para atender o público masculino.