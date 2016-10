Inacreditável A possibilidade do Campeonato de Futebol Amador de Araras não ser realizado neste ano por falta de verba é inacreditável. A competição gera...

Inacreditável

A possibilidade do Campeonato de Futebol Amador de Araras não ser realizado neste ano por falta de verba é inacreditável. A competição gera um custo de aproximadamente R$ 20 mil aos cofres públicos e beneficia mais de 400 pessoas. Não é possível que o risco da não realização do torneio se transforme em realidade. Muitos dirigentes e atletas me procuraram na última semana pedindo o meu apoio tanto no rádio quanto nesta coluna e não posso esconder a minha indignação e deixo uma pergunta no ar: será que a competição que sempre tem seu início no mês de outubro seria cancelada se as eleições fossem realizadas no mês de novembro? Duvido.

Pinga ni mim…

A rodada do Campeonato de Futsal da última semana foi cancelada porque o Ginásio de Esporte Nelson Ruegger ficou alagado graças as inúmeras goteiras. Há muito tempo que o ginásio sofre com esse problema e até hoje não foi resolvido. Várias administrações já passaram por lá e o problema continua. Se nada for feito, pelo menos poderia ser mudado o nome do ginásio para Ginásio de Esporte Sergio Reis; aí as goteiras poderiam continuar com procedência em homenagem a moda de viola Pinga ni mim.

Alerta

Os dois tempos do Palmeiras no empate sem gols contra o cruzeiro foram bem distintos. Mais criativo no primeiro tempo, o Verdão sofreu na etapa complementar e viu o adversário chegar com perigo diversas vezes. Com a vitória do Flamengo, a vantagem do Palmeiras caiu para apenas um ponto, restando nove rodadas para o fim da competição.

Na berlinda

Ricardo Gomes foi hostilizado durante a derrota do São Paulo para o Santos por 1 a 0 no Pacaembu. Depois do quinto jogo sem vitória, maior jejum do time no Brasileirão, sãopaulinos nas redes sociais pediram a saída do treinador, cuja permanência para 2017 não é garantida. Questionado sobre se sentia ameaça de ser demitido, ele disse: ‘Tem algum treinador que não fica ameaçado com cinco resultados negativos? Conhece? Eu também não conheço. Isso é normal’. O treinador lamentou as chances perdidas no San-São e projetou mudanças ofensivas para as próximas rodadas. Apesar disso, não vê falta de confiança na equipe.

Novo comandante

Acertado verbalmente com o Corinthians, Oswaldo de Oliveira é contestado por torcedores, conselheiros e até membros da diretoria alvinegra, que tentam demover o presidente Roberto de Andrade de assinar contrato até o fim de 2017 com o treinador de 65 anos. Vitorioso em sua primeira passagem pelo Timão, entre 1999 e 2000, o técnico vem de quatro trabalhos abreviados e que deixaram imagem ruim desde 2013. De volta ao Brasil em dezembro de 2011 após fazer história no futebol japonês, sendo tricampeão nacional com o Kashima Antlers, Oswaldo deixou ótima impressão nos dois anos que esteve à frente do Botafogo, entre 2012 e 2013, conquistando um título carioca e retornando a equipe à Taça Libertadores após 18 anos.