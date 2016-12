Inabalável A plena confiança de Pedrinho Eliseu (PSDB) de que sairia vencedor em recurso pendente junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não se concretizou...

Inabalável

A plena confiança de Pedrinho Eliseu (PSDB) de que sairia vencedor em recurso pendente junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) não se concretizou na segunda-feira (19). Mesmo assim, pessoas próximas a ele garantiram no transcorrer da semana que ele seguia em plena confiança de que assumiria a Prefeitura de Araras em 1o de janeiro. Aliás, quem esteve próximo a Pedrinho, ainda na segunda-feira (19), horas depois de sua derrota no TSE, pôde notar que o tucano, de fato, não deixou a bola cair, e seguiu reafirmando de forma incisiva que tomaria posse em 1o de janeiro.

Sem surpresa?

Ainda sobre a situação de Pedrinho, diversos tucanos ainda garantiam durante a semana que a situação reforçou a união do grupo em torno dele, e a confiança de que a situação se resolveria com final favorável a ele seguiu inabalável. Mas é fato que dentre a população a confiança de que isso aconteceria diminuiu e a cidade já respirava um ar com clima de incerteza. Contudo, decisão em caso praticamente igual ao de Pedrinho, via liminar, garantindo a posse do candidato a prefeito mais votado em cidade de Minas Gerais, surpreendeu muita gente. Há quem diga que Pedrinho garante: ele não foi um dos surpreendidos.

Reunidos?

Ao final da última sessão da Câmara do ano, em 12 de dezembro, Pedrinho Eliseu (PSDB) se reuniu, informalmente, com Bonezinho Corrochel (PTB) e com o candidato a vice de Bonezinho, o médico Donizeti de Lima (PP). Naquela data a situação de Pedrinho permanecia indefinida. Junto a eles estavam os vereadores da pretensa base de Pedrinho, Eduardo Elias – Du (PHS) e Anete Casagrande (PSDB), além de assessores de todos. A conversa informal aconteceu somente ao fim das duas sessões ocorridas no dia, por volta das 23h30. A dúvida é se Pedrinho foi à Câmara para conversar apenas com vereadores aliados – Anete e Du – ou para tentar firmar acordo com o grupo político de Bonezinho.

Voto contra

O vereador Bonezinho Corrochel (PTB) votou contra o projeto de lei que criou os cargos públicos para a Casa da Memória de Araras. Foram criadas uma vaga para cada um dos seguintes cargos: Diretor de Departamento; Técnico em Museologia; Técnico em Audiovisual; Coordenador do Educativo e Servente Masculino. Além disso, mais 3 vagas para educadores (mediadores) e 4 vagas para Auxiliar Administrativo e Servente Feminino (2 para cada). Aparentemente Bonezinho é contra a criação de mais 12 vagas para servidores, mas o vereador não chegou a se pronunciar sobre seu voto. Os outros 10 vereadores também nada disseram sobre a criação dos cargos. Aliás, uma infinidade de projetos foi aprovada na última sessão ordinária da atual legislatura, e nenhum projeto foi sequer discutido em plenário antes de sua aprovação.

Protegida!

A pedido do prefeito Nelson Brambilla (PT), a Câmara aprovou a desafetação de área e concessão de uso em favor do Condomínio Parque Alvorada. Em resumo a Prefeitura concede uma área ao condomínio e este concede em favor do município via a título de servidão de passagem o trecho de acesso ao empreendimento. Mas no resumo da obra a troca foi feita para a preservação de uma árvore Flamboyant. Segundo o prefeito, o projeto “tem por objetivo de preservar um arbóreo da espécie “Delonix Regia”, popularmente conhecido como Flamboyant, o qual se incorporou a paisagem local”. Ele conta que “devido ao seu valor histórico, causou grande clamor popular quando do inicio das obras do Condomínio Parque Alvorada e da sua possível remoção”. Conforme Brambilla, “com a aprovação desta lei, fica garantida a preservação do arbóreo tão querido pela população local”.

Funerários

Seguindo na movimentada última sessão do ano da Câmara, a Casa aprovou projeto do Executivo que determina que a partir de agora o termo de permissão das funerárias será deferido a título precário e terá validade de 60 meses. O título poderá ser cassado a qualquer tempo se os serviços forem de má qualidade ou em casos de infração às disposições legais. O prefeito Nelson Brambilla justificou no projeto que a alteração tem como objetivo alterar o prazo de validade da permissão. “Dessa forma, as empresas interessadas em explorar a atividade funerária no município deverão adequar-se às novas posturas municipais, trazendo segurança ao consumidor”, garante o prefeito.

HIV/Aids

Ainda na última sessão do ano, a Câmara aprovou por unanimidade projeto de lei de autoria de Anete Monteiro dos Santos Casagrande (PSDB) que autoriza a realização anual de atividades direcionadas ao enfrentamento do HIV/Aids durante o mês de dezembro. Está prevista então, a realização do “Dezembro Vermelho”, que visará a incorporação de um conjunto de ações para a prevenção do HIV/Aids, bem como para fomento à assistência, à proteção e à promoção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV/Aids. O projeto mereceu elogios dos colegas de Câmara. O vereador Nucci, por exemplo, observou há algumas semanas que a questão do HIV/Aids tem recebido pouca atenção por parte dos jovens. É preciso atenção com a doença! A conscientização é sempre bem vinda.

Feriado prolongado

A Prefeitura de estabeleceu ponto facultativo nas repartições municipais nos dias 23 e 30 de dezembro. A medida também foi adotada pelo governo do Estado. O Poupatempo, por exemplo, não funcionou na sexta-feira (23). Em resumo, nas duas últimas sextas-feiras do ano a administração pública não funciona e conseqüentemente não atende ao cidadão – nas mais diversas instâncias. Vale lembrar que os ‘feriados’ de Natal (25) e Ano Novo (1o de janeiro) este ano coincidem com o domingo. Conseqüentemente os pontos facultativos parecem não ter muito sentido. A Câmara de Araras também adotou o calendário de folgas. Já quem não trabalha no Poder Público seguiu em sua atividade normalmente, mas não pôde ser atendido em repartições municipais e estaduais.

Revolta

Ainda sobre o ponto facultativo – que acabou funcionando como um feriado em diversas repartições municipais: em uma postagem em um grupo do Facebook que até o final da manhã de sexta-feira já havia repercutido bastante – 185 ‘curtidas’, mais de 60 comentários e uma dúzia de compartilhamentos – moradores se revoltaram contra o fechamento do Caem em pleno dia útil (sexta-feira). Eles garantiram que sequer foram avisados do fechamento, e consultas estavam marcadas para a última sexta-feira. “Esperamos abrir até as 7h30 e não apareceu nenhum funcionário por lá para avisar que não iriam trabalhar hoje. É um descaso isso”, lamentou uma cidadã.

Reestruturação

O projeto de reestruturação do Banco do Brasil, que pretende reduzir 18 mil funcionários e fechar mais de 700 agências no país preocupa funcionários e clientes. A ideia teria ganhado força também na Caixa Econômica Federal. Apesar disso há de se tomar cuidado para que nessa negociação nenhum dos lados prejudique a população. Isso chegou a ocorrer, por exemplo, no início de dezembro. No dia 7, quem foi ao Banco do Brasil de Araras enfrentou problemas: Houve uma espécie de piquete nas agências de Araras. Não se tira a legitimidade do protesto, desde que não se utilize o expediente de sempre prejudicar a população. A questão deve ser debatida entre banco e funcionários, mas é preciso cuidado para não haver falta de respeito com a população.

Sabático

Propagado por órgãos de imprensa com circulação nacional logo após a eleição de 2 de outubro como o vencedor das eleições municipais de Araras, Paulinho Nascimento (PSD) se afastou do noticiário político de Araras. Isso ocorreu imediatamente após ser divulgado o resultado das eleições. Inicialmente se propagou a ideia de que com Pedrinho Eliseu (PSDB) sem registro, Paulinho era quem assumiria o cargo de prefeito de Araras. Mas como ele não foi diplomado, ficou mais difícil essa hipótese, e praticamente se findou a expectativa de que Paulinho assuma o cargo.

TORPEDO

“O acerto das contas públicas, talvez, seja o maior feito”

Do prefeito Nelson Brambilla (PT), em entrevista à Tribuna, sobre qual seria o legado deixado por sua administração.