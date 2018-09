Impugnação: Bonezinho e Pedrão tem até amanhã para entregar defesa

Os candidatos à Prefeitura de Araras, na eleição suplementar de 28 de outubro, Mário Corrochel Neto ( Bonezinho) do PTB e Pedro Eliseu Sobrinho...

Os candidatos à Prefeitura de Araras, na eleição suplementar de 28 de outubro, Mário Corrochel Neto ( Bonezinho) do PTB e Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), têm como prazo até esta quarta-feira (5) para entregar a defesa dos pedidos de impugnação.

O atual prefeito interino Pedro Eliseu tem pedido de impugnação feito por dois munícipes e pelo Ministério Público. Já o candidato Bonezinho teve pedido de impugnação feito pela coligação adversária, a do Grupo Eliseu.

No caso do juiz eleitoral deferir o pedido de impugnação de ambos, existe dois caminhos: o primeiro é a substituição da chapa e o segundo é o candidato ficar na campanha por meio de recurso judicial, enquanto não julgar nas instâncias superiores, TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Possíveis trocas

Pedro Eliseu Sobrinho e o seu grupo tem cogitado nos bastidores uma possível troca, caso o juiz aceite a impugnação. Comenta- se que o cabeça de chapa seria o ex-presidente do Saema, Rubens Franco Junior (DEM) e teria como vice o vereador, Rodrigo Soares (PHS), já que a vereadora Anete Casagrande (PSDB) manifestou via rede social que declinou o convite para a vaga.

O grupo de Bonezinho Corrochel (PTB) não cogita em hipótese alguma a mudança da chapa, porém pessoas ligadas ao grupo acredita que numa eventual troca, o nome da vereadora Regina Corrochel (PTB) seria escolhido como consenso para candidata à Prefeitura. Como vice, nomes como do vereador Felipe Beloto (PR) e Irineu Maretto (PSD) são cogitados.

Vale ressaltar que após receber o pedido de defesa, o juiz eleitoral tem o prazo de 48 horas para proferir sua decisão, que deve acontecer na tarde da sexta feira, pois mesmo com o feriado do dia 7 de setembro, o cartório funcionará normalmente.