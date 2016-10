Improbidade: Engenheiro citado na denúncia contra Meneghetti diz que realizou serviços ordenados pelo alto escalão

O engenheiro Luiz Pitaluga Neto, citado em processo da Prefeitura contra o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS) – o último, acusado de improbidade administrativa...

O engenheiro Luiz Pitaluga Neto, citado em processo da Prefeitura contra o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS) – o último, acusado de improbidade administrativa – procurou a Tribuna na última segunda-feira (17), refutando as citações ao nome dele em matéria veiculada no último sábado (15). O engenheiro explicou que houve execução de outros serviços, por determinação do alto escalão da administração municipal da época.

A procuradoria da Prefeitura de Araras entrou no final de setembro com ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), mas citou o ex-secretário de Infraestrutura da gestão de Meneghetti, Lamartine Antonio Batistela, o diretor na mesma pasta, na época, Luiz Pitaluga Neto e também a empresa Valdir Mendes Construção e Comércio Ltda ME, por irregularidades na reforma da Emei do Bairro Morro Grande, ocorrida em 2008, no final da gestão do ex-prefeito. A acusação é de que obras previstas e pagas não foram executadas na Emei do Bairro Morro Grande.

Pitaluga rebateu os termos defendidos por Lamartine Batistela no último sábado, quando este declarou que os documentos anexados ao processo dão a entender que ele, Lamartine, foi ‘levado ao erro’. Lamartine era secretário da pasta, enquanto Pitaluga era diretor da mesma secretaria, um cargo abaixo dele.

“O ex-secretário nega que não tenha ciência dos fatos, segundo ele foi induzido ao erro. Engano, esquecimento, má fé, afinal do que se trata, todas as alterações feitas na obra eram de conhecimento dele, secretário de obras, pois tais alterações foram decidas pelo alto escalão, que tomou a decisão de modificação de projeto para atender as solicitações da Secretaria da Educação a época dos fatos, em conjunto”, cita Pitaluga.

“Quanto ao alambrado a planilha de venda contemplava somente o alambrado da frente da escola, portão de acesso para alunos e portão de acesso para carros dos funcionários, serviço este orçado pela Secretaria de Planejamento. O alambrado instalado no local contornava todo o perímetro da escola e se encontrava em péssimo estado, necessitando de reforma. Daí a decisão em conjunto do alto escalão, troca-se o alambrado em detrimento de outro serviço”, explicou o engenheiro.

Pitaluga ainda confirmou que houve troca do tipo de piso estimado inicialmente e garantiu que recursos direcionados a jardinagem e ao playground foram investidos na obra. “Piso de granilete orçado no valor acima, segundo também decisão tomada em conjunto com a Secretaria da Educação, pelo alto escalão, entende-se por alto escalão Secretário de Obras, Secretário de Educação, Secretário de Planejamento e Prefeito Municipal, foi realmente substituído por piso cerâmico, a um custo menor. O saldo foi aplicado, a pedido, na substituição do forro de madeira por forro de PVC, pois o de madeira se encontrava todo comprometido por cupins”, cita o engenheiro, defendendo que houve ainda compra de “cortinas para sala de aula, reforma do armário da cozinha, troca de vaso sanitário no banheiro dos professores”.

Segundo o engenheiro, “o valor de R$ 5.082,50 diz respeito a execução de quiosque de madeira, este se encontra executado no local, para quem quiser ver. A empresa executora da obra entregou, e existe termo de recebimento, a lista de compra de todas as espécies de mudas solicitadas pela Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos na época para plantio na unidade, se não houve a planta das mudas cabe explicação da responsável pelo plantio das mudas no caso a Secretaria mencionada acima.”.

Veja o documento enviado por Pitaluga, na íntegra:

Mesmo após 10 anos longe da vida pública, onde prestei serviços por 8 anos a municipalidade tempo este dedicado a cidade de Araras, onde posso afirmar que tive somente dessabores, e nunca benesses. Minha família que o diga.

Vamos a declaração do ex-secretário de obras:

“Ao vistar a medição, o co-requerido Lamartine Antonio Batistela também incorre nos atos de improbidade administrativa, porque agiu com incúria no trato da coisa pública. Sendo Secretário Municipal, vistou medição que mais tarde descobriu-se ser falsa, declaração essa que partiu de seu diretor de departamento. Os agentes públicos não agiram com o devido cuidado na execução do indigitado contrato”, cita o documento, o que para Batistela, demonstraria que ele foi “levado ao erro”.

“Não cometi improbidade. No meu caso foi incúria, eles entendiam que eu tinha que fiscalizar”, conta Lamartine, que admite que deu ‘visto’ por acreditar na medição técnica do engenheiro Luiz Pitaluga.

O ex-secretário, nega que não tenha ciência dos fatos, segundo ele foi induzido ao erro.

Engano, esquecimento, má fé, afinal do que se trata, todas as alterações feitas na obra eram de conhecimento dele secretário de obras pois tais alterações foram decidas pelo alto escalão, que tomou a decisão de modificação de projeto para atender as solicitações da Secretaria da Educação a época dos fatos, em conjunto.

Junto das servidoras municipais, a fiscal do Tribunal constatou que não houve a remoção das lousas faturadas e pagas (em R$ 138,24); o perímetro de demolição dos velhos alambrados e a reconstrução de novos totalizou 150 m e não a metragem indicada (de 422,80m e 313,90m, cujos custos respectivos foram R$ 2.202,79 e R$ 6.780,24.

É de conhecimento deste jornal, inclusive foi motivo de matéria publicada por esse periódico o descaso da administração com as lousas compradas para instalação nas escolas municipais. Provavelmente as da escola se encontram ainda sem instalação se danificando em algum porão da Secretaria da Educação.

Quanto ao alambrado a planilha de venda contemplava somente o alambrado da frente da escola, portão de acesso para alunos e portão de acesso para carros dos funcionários, serviço este orçado pela Secretaria de Planejamento. O alambrado instalado no local contornava todo o perímetro da escola e se encontrava em péssimo estado, necessitando de reforma. Daí a decisão em conjunto do alto escalão, troca-se o alambrado em detrimento de outro serviço.

Piso de granilite (orçado em R$ 7.912,16) também não teria sido colocado. “Em seu lugar foi colocado um piso de cerâmica comum”, diz relatório citado na petição. “Com exceção de um simples quiosque construído com cimento, alguns pilares de madeira e telhas, que abrangem uma área de cerca de 20 m², construídos na entrada, não foi feito absolutamente nada que se pudesse atribuir o valor de R$ 5.082,50, no item 17.3.1 identificado como jardinagem”, cita o documento, que finaliza: “o playground (…) no valor de R$ 3.757,45, não foi colocado”.

Piso de granilete orçado no valor acima, segundo também decisão tomada em conjunto com a Secretaria da Educação, pelo alto escalão, entende-se por alto escalão Secretário de Obras, Secretário de Educação, Secretário de Planejamento e Prefeito Municipal, foi realmente substituído por piso cerâmico, a um custo menor, o saldo foi aplicado a pedido, na substituição do forro de madeira por forro de PVC, pois o de madeira se encontrava todo comprometido por cupins colocando em risco as pessoas que frequentavam a escola, cortinas para sala de aula, reforma do armário da cozinha, troca de vaso sanitário no banheiro dos professores.

O valor de R$ 5.082,50 diz respeito a execução de quiosque de madeira, este se encontra executado no local, para quem quiser ver.

A empresa executora da obra entregou, e existe termo de recebimento, a lista de compra de todas as espécies de mudas solicitadas pela Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos na época para plantio na unidade, se não houve a planta das mudas cabe explicação da responsável pelo plantio das mudas no caso a Secretaria mencionada acima.

“Não é raiva, é simplesmente indignação por ver tanta gente brincando com a vida do outro, e ainda se acham no direito de se fazer de certinho por aí… É muita gente precisando de uma dose de vergonha na cara.”

Me coloco a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.