Imposição

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, teria feito uma promessa a Neymar para autorizar a sua venda para o Real Madrid. O brasileiro terá sinal verde para deixar o PSG caso leva a equipe francesa ao título da Liga dos Campeões. A notícia repercutiu em alguns veículos de imprensa da Europa, como o catalão “Mundo Deportivo” e a britânica “BBC”, por exemplo. Publicamente, entretanto, todas as partes negam qualquer possibilidade de negociação neste momento. As notícias sobre uma possível transferência de Neymar para o Real Madrid vêm ganhando força nas últimas semanas e seria uma compensação para o Real liberar a saída de Cristiano Ronaldo.

Reencontro

O clássico entre Corinthians e São Paulo, neste sábado, às 17h, pelo Paulistão, terá um reencontro histórico entre Cássio, Diego Souza e o Pacaembu. Em 2012, goleiro e atacante foram protagonistas do lance mais tenso na campanha que culminou no inédito título da Taça Libertadores pelo Timão. Naquele 23 de maio, Corinthians e Vasco empatavam por 0 a 0 quando Diego Souza, aos 17 minutos do segundo tempo, aproveitou um lançamento errado do lateral Alessandro e partiu livre de seu campo de defesa até a área adversária. Sozinho, o então meio-campista bateu rasteiro procurando o canto esquerdo, mas Cássio, com um leve desvio, salvou o Timão.

Recorde

O Palmeiras superou na quinta-feira a marca de R$ 200 milhões em arrecadação na sua nova casa. Na vitória por 2 a 1 contra o RB Brasil, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, 26.559 mil pessoas acompanharam a vitória do time de Roger Machado por 2 a 1, com uma renda de R$ 1.520.285,80. Antes do início da partida, o telão da arena alviverde mostrou uma mensagem parabenizando a torcida e destacou a marca atingida pelo clube. O Verdão agora soma cerca de 201 milhões em arrecadação bruta no local. O estádio do Palmeiras foi reinaugurado em novembro de 2014. De lá para cá, o time alviverde conquistou os títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016. Em 96 jogos no local, o clube mantém uma média superior a 30 mil pessoas por jogo.

Retorno de campeão

Depois do tetra a delegação do Flamengo, campeã da Copinha desembarcou no Rio de Janeiro e contou com a recepção de alguns torcedores. O herói da conquista, Wendel, disse que sua inspiração na posição é Guerrero e falou sobre a sensação de marcar o gol do título logo no início da decisão contra o São Paulo. Outro jogador muito importante na quarta conquista da competição, o goleiro Yago foi assediado pelos torcedores no aeroporto e posou para fotos beijando a sonhada medalha da Copinha.

De volta e feliz

Em entrevista, Gabigol deu suas primeiras palavras como novo jogador do Peixe, ele é o terceiro reforço do clube confirmado para 2018. O Menino da Vila volta para o clube que o revelou com o objetivo de recuperar seu bom futebol, após passagem frustrante na Europa. Apesar de não ter sido como imaginava, Gabigol admite que aprendeu muito com suas passagens por Inter de Milão, da Itália, e Benfica, de Portugal. Gabigol fez juras de amor pelo Santos e pela Vila Belmiro. Segundo ele, o estádio centenário do Peixe é “único que o faz ficar nervoso”. O atacante está ansioso para poder voltar a jogar uma partida em seu novo-velho clube.

Auto defesa

Envolvido em uma sequência de polêmicas neste início de ano, desde atraso para se reapresentar, até atritos nos bastidores do São Paulo, o meia Christián Cueva se defendeu. O meio-campista peruano pediu desculpas por um post em uma rede social, em que reclama por não ter sido relacionado para a partida contra o Mirassol. Cueva afirmou que um funcionário foi o responsável pela postagem e negou que esteja nos seus planos uma transferência para outro clube.