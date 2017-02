Importado da Bahia, Araras confirma 1º caso de chikungunya do ano

Primeiro caso de chikungunya em 2017 foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, que informa que a paciente recebe cuidados médicos e passa bem....

Primeiro caso de chikungunya em 2017 foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde, que informa que a paciente recebe cuidados médicos e passa bem. O caso é importado e foi contraído na cidade de Teixeira de Freitas, localizado no Estado da Bahia. Para conter o avanço do aedes aegypti, arrastões são realizados aos sábados.

A chefe do Setor de Combate a Endemias da Secretaria Municipal da Saúde explica que, mesmo sendo importado, o bairro Portal do Sol, zona leste – onde reside a paciente – recebeu a nebulização contra o mosquito que transmite a doença, sendo o aedes aegypti.

“O trabalho realizado é de prevenção ao mosquito, que também transmite a dengue e o zika. Nossas equipes nebulizaram as quadras nos arredores da residência e a paciente passa bem e recebe os cuidados médicos”, explica Luciana Bianco.

Até o momento, Araras tem apenas um caso de dengue e um de chikungunya – número menor do registrado no ano passado. Entre janeiro e fevereiro do ano passado a cidade já tinha 15 casos confirmados de dengue. Em todo o ano de 2016 foram três os casos confirmados de chikungunya.

“Alguns fatores podem explicar a redução dos casos neste ano e uma delas foram as constantes chuvas que caíram no mês de janeiro e não permitiram que o mosquito passasse por todas as fases da desova”, detalha.

Porém, com retorno das altas temperaturas e clima seco verificado durante fevereiro, a Saúde está em alerta para um possível aumento dos casos daqui para frente. “Nosso alerta inclui as viagens que são comuns no período do Carnaval. O ararense que for viajar para outra cidade precisa usar repelente e se prevenir para não importar nenhuma das três doenças”, orienta Bianco. Além do único caso de dengue e da chikungunya confirmados, há outros que ainda aguardam notificação e também os com resultado negativo.

Arrastões contra aedes acontecem aos sábados

Para conter o avanço do aedes aegypty – mosquito que transmite a chikungunya, zika e dengue – o Setor de Combate a Endemias realiza arrastões aos sábados e segue um cronograma. O próximo bairro a ser visitado será o Jardim São João, zona norte.

Bianco informa que os dois últimos foram realizados nos dias 4 e 11 de fevereiro no Parque das Árvores, zona norte, e no último sábado (18) no Parque Tiradentes, zona leste. “Chamou atenção a quantidade de utensílios recolhidos na zona norte como latas, garrafas e vasilhames, principalmente nos terrenos baldios”, disse.

Os utensílios – se jogados em terrenos e expostos à chuva – podem se transformar em criadouros para o mosquito. Bianco disse que foram recolhidas duas caçambas de veículo modelo pick-up do bairro – maior quantidade até o momento durante os arrastões.(TP)