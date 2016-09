No início da tarde desta quarta-feira (31/08/2016), a presidente Dilma Rousseff (PT) teve seu mandato cassado pelo Senado Federal. A presidente teve 20 votos...

No início da tarde desta quarta-feira (31/08/2016), a presidente Dilma Rousseff (PT) teve seu mandato cassado pelo Senado Federal. A presidente teve 20 votos a seu favor – ou seja, contra o impeachment –, enquanto outros 61 senadores decidiram que existem provas suficientes para se afirmar que ela cometeu crime de responsabilidade, e não teria mais condições para exercer o cargo. Eram necessários 54 votos para o impeachment, ou seja, sete a menos do que houve.

Evidentemente Dilma teve uma parcela de apoio, principalmente de correligionários e de outros partidos da esquerda brasileira, mas 75% dos senadores aprovaram sua saída. Fernando Collor, quando sofreu impeachment, recebeu votos contrários de mais de 96% dos senadores na época – foram 76 votos favoráveis à saída de Collor e apenas 3 votos contrários.

E isso não aconteceu por acaso. A saída de Dilma tem uma forte pitada política, e inegavelmente decorre também da sua inabilidade em governar junto aos partidos da sua então base. Dilma foi perdendo apoio aos poucos, e o país entrou em crise. Soma-se a isso, então, a falta de apoio popular da presidente à sua incapacidade de explicar os escândalos de corrupção que afloraram em seu mandato, envolvendo quase todos os partidos de peso no Brasil: PSDB, PT e PMDB, por exemplo.

Mas o problema se agravou justamente pela inércia da presidente, que mesmo vendo seu partido atolado em denúncias de corrupção, não hesitou em dar apoio e receber apoio de nomes suspeitos. Com isso, a perda da aprovação popular foi iminente.

O agravante de Fernando Collor foi a acusação de corrupção. A famosa ação penal 307, em 1994, julgou Collor pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, supressão de documentos e falsidade ideológica.

Ou seja, pesando as avaliações sobre ambos, até o cidadão mais afastado do cenário político entende que Collor era acusado de crimes e foi uma grande decepção justamente por ter feito campanha contra a corrupção. Já Dilma foi condenada também por crime, mas o chamado crime de responsabilidade, ou seja, a tentativa de maquiar orçamentos para mostrar um cenário econômico mentiroso faz recair sobre ela a acusação, não de “roubar” dinheiro, mas sim de omitir a verdade dos brasileiros.

A defesa de Dilma tentou se basear justamente neste quesito, mas foi ele que contribuiu decisivamente na formalidade jurídica de sua queda. Afinal, há concordância de que ela não se beneficiou financeiramente de recursos espúrios, mas há um consenso de que a tática adotada por Dilma foi tão lesiva quanto à adotada por um político que desvia dinheiro para enriquecer ilicitamente. A maquiagem dos números foi sempre interpretada como um “enriquecimento de capital eleitoral ilícito”.

Curiosamente, Collor citou em seu livro “Resgate da História – A verdade sobre o processo do impeachment” que “pedidos de impeachment contra os presidentes da República transformaram-se numa atividade rotineira em nosso presidencialismo. Todos os chefes de Governo sob a Constituição de 1946, à exceção do marechal Dutra e do presidente Jânio Quadros, e todos os demais, depois do fim do regime militar (Sarney, Itamar Franco, FHC e Lula), foram objeto desse procedimento”.

De fato Collor está certo, mas há de se ressaltar que tanto ele quanto Dilma perderam os mandatos não apenas por pedidos decorrentes e insistentes de impeachment, mas por atos cometidos por ambos que, no mínimo, não deveriam ter sido adotados.