Impeachment 1

O MBL (Movimento Brasil Livre) de Araras enviou nota à Tribuna, na quinta-feira (1º), assinada pelos coordenadores do MBL em Araras, Regis Montaute e Renato Pascotte, agradecendo a população ararense “que esteve conosco na luta por um país mais justo, mais igual e, acima de tudo, mais livre”. Na nota assinada pela dupla, ambos reforçaram que “a participação da sociedade é o mais alto exponencial da manifestação da verdadeira Democracia”. Mesmo assim, o MBL insistiu: “a luta não acabou, estamos vigilantes e prontos, e seguimos com nossos ideais de liberdade econômica e política. E também contra a doutrinação partidária. Sempre lutaremos ao lado do povo brasileiro e principalmente ao lado do cidadão ararense. Essa é nossa luta para o futuro de uma nação mais justa e democrática”, finaliza o comunicado.

Impeachment 2

Enquanto a queda da presidente Dilma Rousseff (PT) entusiasmou integrantes do MBL, por exemplo, a saída da petista frustrou lideranças nacionais, regionais e a liderança municipal do partido. O presidente do PT em Araras, Vanderlei Nascimento, chegou a postar no Facebook que “a resistência apenas começa”. Tribuna pediu um posicionamento a ele, que divulgou por meio de nota que o dia da saída de Dilma foi “triste e de indignação para o Brasil”, reforçando que houve “golpe parlamentar”. O prefeito Nelson Brambilla, liderança significativa do PT em Araras, estimou se posicionar nos próximos dias. A expectativa é de qual será o tom de Brambilla, que sempre deixou claro ser contra a saída da presidente.

Vai, não vai

Durante o decorrer da semana foi grande a expectativa a respeito do posicionamento da Justiça Eleitoral sobre os casos de Pedrinho Eliseu (PSDB), Breno Cortella (PDT) e Bonezinho Corrochel (PTB), e os demais vereadores candidatos à reeleição. É preciso deixar claro que Breno e Bonezinho estão em situação praticamente idêntica, enquanto o caso de Pedrinho é bem distinto. Enquanto os dois primeiros receberam “Notícia de Inelegibilidade” por um cidadão comum, Pedrinho Eliseu vê sua candidatura ser alvo de tentativa de impugnação do Ministério Público Eleitoral, ou seja, não houve acionamento por parte de nenhum cidadão: a própria Justiça se moveu para que ele não seja candidato, entendendo que não cessou seu período de inelegibilidade.

Na boa

Enquanto Breno Cortella (PDT) e Bonezinho Corrochel (PTB) precisam responder à Justiça e acabam demandando esforços para reforçarem a tese de que são, sim, elegíveis, e Pedrinho Eliseu (PSDB) é alvo do Ministério Público Eleitoral (que alega que a candidatura dele deve ser impugnada), Paulinho Nascimento (PSD) e Du Severino (PTN) estão com a Certidão Decurso do Prazo sem impugnação. A grosso modo, significa que não houve nem do Ministério Público Eleitoral, nem de qualquer cidadão, notícia de inelegibilidade ou tentativa de impugnação contra as candidaturas da dupla, tendo os dois um caminho mais tranquilo na agitada disputa.

Discreta, mas nem tanto

Em alguns aspectos, as eleições de 2016 estão sendo bem mais discretas que as anteriores. Ao menos por enquanto, não se tem visto grande número de cabos eleitorais entusiasmados pelas ruas de Araras. As grandes e tradicionais “bandeironas”, com nomes e números dos prefeituráveis também não tem sido vistas. Mas os velhos e incômodos carros de som, com jingles dos candidatos, já começaram a circular. Verdade seja dita: a poluição visual diminuiu, mas, aparentemente, os candidatos devem tentar usar a sonora para compensar.

Santinhos

Noutro aspecto das eleições, nenhuma novidade: a distribuição de santinhos também será recorrente em 2016. Em diversas residências da cidade as caixas de correio já têm se enchido com os pequenos impressos, de diversos candidatos a prefeito e vereador. A distribuição, contudo, já começa a incomodar quem tem os papéis atirados dentro de casa. Espera-se, contudo, bom senso dos candidatos e rigor da Justiça Eleitoral para evitar que pretensos vereadores e prefeitos emporcalhem a cidade atirando milhares de santinhos ao redor dos postos de votação na véspera das eleições, que se realizam no primeiro domingo de outubro, dia 2.

Troca-troca

Araras tem hoje cerca de 200 candidatos a vereador, mas alguns deles já começaram a desistir da campanha eleitoral. Alguns nomes constam no mural do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) em casos que pediram para terem seu nome trocado. Ou seja, o candidato ‘A’ desiste de concorrer e dá lugar ao candidato ‘B’. Vale lembrar que a substituição de candidatos é limitada. O pedido de troca deve ser apresentado até 20 dias antes do pleito (excetuado caso de morte) e, evidentemente, a foto do candidato será substituída na urna eletrônica.

Difamação na web

Na tarde de quarta-feira, foi preso Inajá Alves Rodrigues Vieira, administrador da página do Facebook – Prefeitura em Foco, que contava com mais de 19 mil likes e abordava sobre matérias da prefeitura e candidatos de Juiz de Fora/MG. Ele foi preso por corrução ativa, ao oferecer R% 15 mil ao delegado Rafael Gomes de Oliveira. Com notícias de difamação, a página buscava atacar todos os candidatos, entre eles, Noraldino Junior (PSC), um dos candidatos à prefeitura deste ano. Importante lembrar que essa prática em redes sociais é criminosa. Aliás, muito aflorada em épocas de eleições.

TV Tribuna

O site da Tribuna (www.tribunadopovo.com.br) publicou nesta semana o vídeo com a entrevista completa do candidato a prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), concedida ao jornal. Está disponível no canal TV Tribuna pelo YouTube. Hoje, a Tribuna publica em seu jornal impresso (páginas 6A e 7A) a entrevista do candidato Bonezinho Corrochel (PTB), e a entrevista completa também estará disponível no canal TV Tribuna, a partir de segunda-feira (5). As entrevistas dos candidatos a prefeito estão sendo publicadas sempre aos sábados, conforme definição por sorteio: Pedrinho Eliseu – PSDB (27/08), Bonezinho Corrochel – PTB (03/09), Breno Cortella – PDT (10/09), Paulinho Nascimento – PSD (17/09) e Du Severino – PTN (24/09).

TORPEDO

“Vamos contestar o termo de golpista. Golpistas são eles, que propõem a ruptura constitucional. Não vamos levar ofensa para casa”.

Do presidente da República, Michel Temer (PMDB), em resposta à ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que perdeu o cargo por impeachment e chamou o desfecho de golpe.