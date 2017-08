Impacto da alta da conta de luz será maior no orçamento das famílias de baixa renda

O orçamento das famílias ararenses ganha uma surpresa a partir do próximo domingo (27) com aumento da conta da energia elétrica. O reajuste foi...

O orçamento das famílias ararenses ganha uma surpresa a partir do próximo domingo (27) com aumento da conta da energia elétrica. O reajuste foi anunciado na última terça-feira (22) e, segundo economista entrevistado pela Tribuna, as famílias de baixa renda serão as mais afetadas.

A principal explicação para o aumento se deve aos reservatórios de água das principais usinas do País, principalmente os que estão localizados nas região Sudeste e Centro-Oeste: eles correspondem a demanda de 70% de todo o sistema.

Com a falta de chuvas nos meses de junho, julho e neste mês, os reservatórios estão secando e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) autorizou a cobrança extra, que é a bandeira vermelha.

Ela começa a vigorar a partir do próximo domingo, mas o aumento será sentido na próxima conta, em setembro. De acordo com nota da Aneel, a maior alta será para as residências e comércios – 10,47% – e de 10,27% para o setor industrial.

A agência explica que a alta consta no processo de atualização anual como “custos relacionados à compra de energia (geração e transmissão), tributos e encargos setoriais, sobre os quais as distribuidoras não possuem gerenciamento, ou seja, apenas repassam os custos na tarifa para o consumidor”.

Há também o reajuste pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), sendo uma das versões do IGP (Índice Geral de Preços), ambos medidos pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) e que calcula a inflação dos preços das matérias-primas de todos os setores.

“A tarifa da energia elétrica subiu em 2017 por conta, principalmente, do aumento nos custos de transmissão, que sofreram variação de 141% no período passado”, finaliza nota da Aneel.

Impacto pode ser maior para consumidores de baixa renda

Segundo Fernando da Silva Pereira, coordenador do curso de ciências econômicas da FHO/Uniararas e delegado do Conselho Regional de Economia, o impacto do aumento da tarifa será maior para as famílias de baixa renda – média de até 2,5 salários mínimos, segundo cálculo do Governo Federal. “Gastar R$ 10 a mais na conta de luz pode ter impacto mais significativo para essas famílias”, enfatiza.

O economista explica que o primeiro impacto será sentido para essa fatia da sociedade, pois a conta de luz tem grande peso para o orçamento. “Você precisa tirar da compra de um arroz ou um feijão, por exemplo, para pagar o aumento da conta”, exemplifica.

Questionado se a indústria pode repassar para o consumidor o aumento da tarifa, Fernando pondera que ainda é precoce avaliar. “Pode existir um impacto na inflação do último trimestre deste ano, mas é preciso somar também alta dos combustíveis”, disse.

Por fim, o economista cita que o impacto do aumento da tarifa pode afetar indústrias como a do aço, por exemplo. “A principal matéria-prima para o setor é a energia elétrica, o que pode impactar nas exportações. Mas, como disse: ainda é cedo para avaliar”, finaliza.