Igreja vira escola após infestação de escorpiões

Pelo menos 233 crianças da escola municipal Dona Manoela Lacerda de Vergueiro estão tendo aulas em salas improvisadas na Paróquia Bom Jesus, depois do...

Compartilhe em suas redes sociais!

Pelo menos 233 crianças da escola municipal Dona Manoela Lacerda de Vergueiro estão tendo aulas em salas improvisadas na Paróquia Bom Jesus, depois do prédio da escola ser interditado por causa de uma infestação de escorpiões. As salas ficam no subsolo da igreja e a Prefeitura não divulga o que fará para solucionar a infestação de escorpiões no outro imóvel.

Segundo funcionários da Paróquia Bom Jesus, o local virou escola temporária após solicitação da secretária de Educação Mariana Moura. Os alunos foram distribuídos em seis salas no subsolo da Paróquia. Os alunos tem acesso à salas de aula, banheiros, parquinho e quadra de esportes. Entretanto, o acesso ao refeitório é mais complicado, para chegar até ele é preciso atravessar a rua, já que as salas ficam na Rua das Quaresmeiras e o refeitório fica na Rua dos Buritis.

Enquanto a situação dos escorpiões no prédio da escola não é resolvida, é na Paróquia que as crianças, com idades de 3 a 6 anos, estão tendo as aulas. A Tribuna foi até a igreja para falar com a diretora da escola, Renata Marcela da Silva, sobre a situação das crianças, sobre possíveis prejuízos pedagógicos e as providências que vem sendo tomadas para resolver a infestação no prédio da escola Dona Manoela, mas ela aceitou e foi autorizada a responder a uma única pergunta da reportagem . Segundo a diretora, para as crianças a mudança de local de aula não muda nada.

“O número de salas é o mesmo do prédio. A rotina e atividades é a mesma”, afirmou Renata.

A secretária de Educação também foi procurada para falar sobre qual seria o procedimento a ser adotado na escola para acabar com os escorpiões e sobre o tempo em que os alunos irão permanecer na igreja, mas não atendeu a reportagem. Segundo o apurado pela Tribuna, as crianças não devem retornar a escola Dona Manoela até 2018.

De acordo com funcionários da igreja, está é a primeira vez que o local é transformado em escola. O espaço por vários anos ofereceu cursos gratuitos de corte e costura que eram custeados pela Prefeitura, mas foram suspensos. As salas estavam desocupadas. O maior movimento de crianças na igreja até então era aos sábados pela manhã por causa da catequese.

Infestação

O prédio da Escola Dona Manoela Lacerda de Vergueiro está infestado de escorpiões. A unidade chegou a ser dedetizada e até algumas galinhas-d’angola foram soltas no terreno da unidade. A esperança era que elas se alimentassem dos escorpiões e controlassem a situação, mas não deu certo.

A direção da escola se reuniu com os pais e colocou um aviso no portão da escola sobre a interdição. No dia 6 de setembro, as crianças foram transferidas emergencialmente para outra escola, mas não cabia todo mundo.

Segundo o diretor do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), o veterinário Anderson Dellai Mathiensen, a escola ficou fechada durante uma semana e recebeu vistoria de biólogos e outros profissionais da Prefeitura. Os escorpiões surgiram de uma rede de galeria pluvial, que passa perto da escola.