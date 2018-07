Idoso está desaparecido desde quarta-feira

Um idoso de 74 anos está desaparecido desde a última quarta-feira (11). Ele não é visto desde as 7h30 da manhã de quarta e...

Um idoso de 74 anos está desaparecido desde a última quarta-feira (11). Ele não é visto desde as 7h30 da manhã de quarta e a família chegou a registar no mesmo dia um boletim de ocorrência, acionando as forças de segurança da cidade na tentativa de encontrar Sebastião Lúcio da Silva, de 74 anos.

Trabalha-se com a hipótese de que ele tenha tido algum problema de memória. O idoso reside em Araras há cerca de dois anos, e é morador do Parque Dom Pedro, região leste da cidade.

No dia do desaparecimento Sebastião estava usando uma jaqueta preta e calça jeans. A Secretaria de Segurança de Araras informou que até o fechamento desta página (18h de sexta-feira, 13 de julho), ele não havia sido encontrado e não havia pistas do paradeiro dele.

Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pelos telefones (19) 99840-9934, (19) 98361-5500, (19) 99665-7045 ou ainda pelo (16) 99710-3535 ou pelo endereço: Rua Armindo dos Santos Muniz,141 – Parque Dom Pedro. (Com informações da Secretaria de Segurança de Araras)