Idoso é atropelado na rotatória da Câmara Municipal

Um homem de 81 anos foi atropelado na última quarta-feira (22) na rotatória da Câmara Municipal, mas o acidente foi comunicado para Polícia Civil apenas na última sexta-feira (24). A vítima foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e atendida no Pronto Socorro do Hospital São Luiz.

A rotatória fica no cruzamento das avenidas Padre Atílio com a Dona Renata (Marginal), Jardim Belvedere, e amplamente conhecida pelos constantes acidentes de trânsito, principalmente os que envolvem motociclistas e também atropelamentos.

Para a Polícia Civil a vítima relatou que caminhava pela avenida e, no momento que foi atravessar a faixa para pedestres, um motociclista o atropelou e ele caiu no chão. Ele disse que sofreu escoriações e foi socorrido pelo resgate e encaminhado até o hospital.

Já o motociclista disse para a polícia que dirigia pela Avenida Dona Renata e momento que contornava a rotatória teria passado pela faixa de pedestre sem olhar para o tráfego. Mesmo freando a moto, não teve tempo para evitar o atropelamento.

Segurança Pública estuda intervir na rotatória

Em entrevista para Tribuna no fim de janeiro, o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil Moisés Furlan disse que existe estudo de intervenção na rotatória da Câmara Municipal. Na ocasião, apontou que o cruzamento é um dos mais problemáticos da cidade.

De acordo com o secretário, o estudo inicial prevê recuar todas as faixas para pedestres que existem no local. “A medida já existe em cidades como São Paulo, por exemplo. As faixas serão recuadas e os pedestres passarão por elas atrás dos veículos. Caso dê certo, a mesma sinalização pode ser adotada em outros pontos”, disse.

Cinco acidentes de trânsito durante o Carnaval

No período do Carnaval – compreendido entre a última sexta-feira (24) e a terça-feira (28) – foram registrados seis acidentes de trânsito na cidade, conforme levantamento da Tribuna em boletins de ocorrência registrados na Delegacia do Município.

Em todos os casos vítimas ficaram feridas, mas nenhuma morte foi registrada. Ainda durante o Carnaval, quatro boletins de ocorrência de embriagues ao volante foram registrados e todos na área urbana.