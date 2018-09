Ideb: no Ciclo I, maioria das escolas cumpriu meta; no Ciclo II, só duas

A maioria das escolas estaduais de Araras alcançou ou superou, no Ciclo I (quartas séries/quintos anos) as metas estabelecidas pelo MEC (Ministério da Educação)...

A maioria das escolas estaduais de Araras alcançou ou superou, no Ciclo I (quartas séries/quintos anos) as metas estabelecidas pelo MEC (Ministério da Educação) para 2017, segundo dados divulgados agora em setembro de 2018. Já no Ciclo II, isto é, entre os alunos das oitavas séries/nonos anos avaliados, a situação é bem diferente – só duas escolas cumpriram a meta exigida pelo MEC. Tabelas no final desta matéria demonstram os números em detalhes.

No começo desta semana, a Tribuna divulgou reportagem focalizando apenas os dados da rede de escolas municipais de Araras.

Mantendo uma rotina que vem se registrando nos últimos anos, a EE Senador César Lacerda de Vergueiro, do Belvedere, ficou no topo do ranking do Ciclo I, obtendo Ideb 8,1, bem acima da meta projetada pelo MEC para o ano, que era de 6,5. A “Vergueiro”, como é popularmente chamada, vem se destacando no ranking estadual com as notas obtidas no Ideb.

Já a escola que mais avançou em relação a 2015, data da avaliação anterior (divulgada em 2016) foi a EE Professor Oscar Alves Janeiro, que fica no Bosque de Versalles. A unidade saiu de 6,9 para 7,8, ou seja, obteve um avanço de quase 0,9 ponto.

Por outro lado, houve uma escola que caiu mais de um ponto – a EE Professor Vicente Casale Padovani, que fica no Narciso Gomes. Nessa unidade, o Ideb caiu de 6,8 em 2015 para 5,5 em 2017, quando a meta era de 5,8. Além dela, apenas a EE José Ometto, que fica na Usina São João, descumpriu a meta do MEC mas, para esta última, a diferença foi de apenas 0,1 ponto. A EE José Ometto manteve o mesmo Ideb de 2015 – 6,3, e a meta do MEC era 6,4.

A EE Coronel Justiniano Whitaker de Oliveira registrou leve queda – de 7,4 para 7,2 de 2015 para 2017, mas, ainda assim, está acima da meta do MEC que era de 7,1.

Ciclo II

Na avaliação dos alunos das oitavas séries/nonos anos, os dados divulgados mostram que apenas duas escolas alcançaram a meta projetada pelo MEC. Foram elas a EE Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem, do Parque das Árvores, e a EE Professora Yolanda Salles Cabianca, da Vila Dona Rosa.Na EE Maria Rosa, a nota foi de 5,4 em 2015 para 5,7 em 2017. Já na Cabianca, subiu de 4,2 em 2015 para 4,8 em 2017.

A maior evolução foi da EE Francisco Graziano, que fica no Jardim Nova Araras. A unidade subiu meio ponto – de 5,1 para 5,6 de uma edição para outra da avaliação. Já a maior queda se deu na EE Ignácio Zurita Júnior, que fica no Centro da cidade. A unidade caiu de 6,2 para 5,6.

O Ideb mais alto no Ciclo II é o da mesma escola que teve o maior avanço no Ciclo II, a EE Professor Oscar Janeiro. Os alunos das oitavas séries/nonos anos obtiveram nota 6 – mas ainda assim, nesse nível de ensino, um pouco abaixo da meta do MEC que era de 6,3.

A meta do MEC é que até 2021 todas as escolas brasileiras atinjam a nota 6, índice verificado em países desenvolvidos. No Estado de São Paulo a média das estaduais, considerando-se os dois ciclos, em 2017, é de 6,5.

O que é o Ideb?

O Ideb é um indicador aferido a cada dois anos e que relaciona duas dimensões: o desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala e a taxa aprovação. O desempenho é calculado a partir da Prova Brasil/Saeb, quando os estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino médio são avaliados em Leitura e Matemática. Os dados de aprovação são verificados a partir do Censo Escolar da educação Básico, realizado anualmente.

O índice é calculado para escolas e para sistemas de ensino que monitoram o seu desempenho em relação a metas individuais pactuadas com o governo federal. O índice varia de 0 a 10: quanto maior for o desempenho dos alunos e o número de alunos promovidos, maior será o Ideb.

Coordenação da Cabianca comenta

Via e-mail enviado à reportagem da Tribuna, a coordenação da EE Professora Yolanda Salles Cabianca enviou um texto no qual faz uma reflexão sobre o avanço no Ideb e o fato da unidade ter cumprido a meta no Ciclo II. São palavras do professor coordenador Francisco Fernandes Mellone. “ A escola está inserida numa comunidade onde o nível sócio – econômico e cultural varia, desde famílias com integrantes que exercem trabalhos braçais até possuidores de curso superior.

As profissões predominantes das pessoas dessa região são: funcionários públicos, profissionais liberais, pequenos empresários, comerciantes, operários, comerciários, bancários, industriários, empregadas domésticas, lavradores e pequenos agricultores. Estes dados se refletem no comportamento cultural da comunidade, onde uma pequena parcela participa das programações culturais.

Tem se observado um aumento significativo do número de famílias que participam ativamente, que estão interessadas na melhoria da escola, dispondo-se a colaborar sempre que solicitadas, porém, muitas famílias nem sempre participam, devido ao horário de trabalho, embora a Escola ofereça condições para tal.

A Equipe Gestora atual é constituída pelo diretor, prof. Amauri Vieira dos Santos, pelo vice-diretor, prof. Marcel Leme, pelo professor coordenador, prof. Francisco Fernandes Mellone, e pelo professor mediador, João Carlos Dias.

Mesmo com todas as dificuldades encontradas pela escola, como todas as demais escolas estaduais, a Escola Cabianca conquistou algo muito importante, recentemente divulgado entre as escolas, mas que é importante que a comunidade ararense tenha conhecimento. O índice do IDEB, resultado da prova realizada pelos alunos dos 9°s anos, em 2017, prova esta organizada pelo MEC, foi alcançado. A Meta projetada para 2017 era de 4,8 e esta foi alcançada. Isto é motivo de grande alegria, muita satisfação e de certeza de que o trabalho que vem sendo realizado pela equipe de professores está no caminho correto. Parabéns a toda a equipe da da Escola Cabianca”. (ANA MARIA DEVIDES)

Evolução do Ideb das escolas estaduais de Araras no Ciclo I, 4ª série, 5º ano:

Evolução do Ideb das escolas estaduais de Araras no Ciclo II, 8ª série, 9º ano:

