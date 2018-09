Ideb da rede municipal de Araras fica estagnado em 2018

Tribuna divulga duas reportagens sobre os números do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) divulgados esta semana pelo MEC (Ministério da Educação)...

Tribuna divulga duas reportagens sobre os números do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) divulgados esta semana pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A rede municipal de ensino é a primeira a ser focalizada. Na semana que vem, a reportagem vai exibir dados sobre a rede administrada pelo governo estadual.

Na rede de escolas sob responsabilidade da Prefeitura, os números do Inep mostram que o Ideb estacionou em relação à edição anterior. Em 2016, ano da última divulgação, a média na rede municipal de ensino de Araras era de 6,6, mesmo número da edição que veio a público agora.

Vale dizer que os dados divulgados pelo Inep referem-se a avaliações realizadas bienalmente e, respectivamente, ao longo de 2015 e 2017 e divulgadas sempre nos exercícios seguintes – 2016 e 2018. Foi a primeira estagnação desde 2012, quando a média da rede municipal havia sido 5,2, depois 5,9 em 2014 e 6,6 em 2016 (anos das divulgações).

A média da rede municipal este ano é idêntica à registrada no Estado de São Paulo, considerando-se todas as redes avaliadas – 6,6. A média anterior do Estado era 6,4.

Além de apresentar estagnação, a rede municipal de ensino apresenta número maior, em 2018, de escolas que não cumpriram a meta estabelecida pelo MEC para o ano da avaliação. Assim como mais escolas que repetiram a nota da edição anterior ou tiveram agora nota mais baixa.

Em 2016, uma unidade de ensino havia apresentado estagnação. Já em 2018 são duas. Em 2016, apenas uma escola apresentou queda na nota, enquanto que em 2018, foram quatro, nos diferentes níveis de ensino avaliados.

Aumentou, também, a quantidade de escolas que em 2018 ficaram abaixo da meta estabelecida pelo MEC. Na edição passada do Ideb eram quatro. Agora são seis, considerando-se os dois ciclos. (Veja tabelas que ilustram esta reportagem)

A meta do MEC é que até 2021 todas as escolas brasileiras atinjam a nota 6, índice verificado em países desenvolvidos.

O que é o Ideb?

O Ideb é um indicador aferido a cada dois anos e que relaciona duas dimensões: o desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala e a taxa aprovação. O desempenho é calculado a partir da Prova Brasil/Saeb, quando os estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino médio são avaliados em Leitura e Matemática. Os dados de aprovação são verificados a partir do Censo Escolar da educação Básico, realizado anualmente.

O índice é calculado para escolas e para sistemas de ensino que monitoram o seu desempenho em relação a metas individuais pactuadas com o governo federal. O índice varia de 0 a 10: quanto maior for o desempenho dos alunos e o número de alunos promovidos, maior será o Ideb.

Educação considera resultados “benéficos”

Apesar dos números, a Secretaria Municipal de Educação considerou os resultados do Ideb de 2017 (ano da divulgação 2018) “benéficos, pois os indicadores positivos foram mantidos em sua maioria, além da melhoria no desempenho de várias escolas”.

A secretária Mariana Mani Moura, disse, através da Secom, que “vários trabalhos complementares foram implantados na rede municipal a partir de 2017, devendo reverter em melhorias nas notas na próxima avaliação do Ideb”. “Trabalhamos com a formação dos gestores no ano passado, principalmente dos coordenadores pedagógicos, lembrando que contratamos mais de 500 profissionais via concurso público”, comentou a secretária.

A Educação afirmou também que “durante esse período as escolas municipais também foram inseridas em vários programas, como nos Jogos Matemáticos, no PNAIC (Alfabetização na Idade Cerca), Programa Mais Alfabetização nas séries iniciais, com professores auxiliares, além da implantação do Programa de Incentivo à Leitura em março deste ano, abrangendo todos os alunos da rede municipal”.

“Todo trabalho desenvolvido pela equipe da Educação é pensando na aprendizagem do aluno. Essas inferências estão ocorrendo para que realmente possam melhorar o rendimento dos alunos dentro de cada unidade escolar”, comentou a secretária.