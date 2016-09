Ideb 2015: ensino vai bem apenas nos anos iniciais do Fundamental

O resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2015 mostra que o ensino público em Araras avançou nos anos iniciais do Fundamental...

O resultado do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2015 mostra que o ensino público em Araras avançou nos anos iniciais do Fundamental – 1º ao 5º ano, mas evoluiu pouco e até ficou estagnado nos anos finais – 6º ao 9º ano. Mesmo assim, a média de todas as escolas analisadas – municipais e estaduais – está acima das registradas no Brasil e no Estado de São Paulo.

O resultado foi divulgado na última quinta-feira (8) pelo MEC (Ministério da Educação) e o índice varia de 0 a 10. A avaliação leva em conta o rendimento escolar dos alunos – taxas de aprovação, reprovação e abandono – e as médias de desempenho na Prova Brasil.

Com os dados é possível dizer que a média em São Paulo ficou abaixo da esperada e o Estado não atingiu a meta. A média ficou em 3,3 ante a meta para 2015 que era de 4,2. Se comparado com o último Ideb, divulgado em 2013, a qualidade do ensino em São Paulo ficou estagnada, pois em 2013 o índice foi de 3,2.

Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o Brasil alcançou Ideb de 5,5 e bateu a meta de 5,2. Porém, não atingiu a pontuação de 6,6 – encontrada em países desenvolvidos. Também, o País patinou nos anos finais no Fundamental e não cumpriu a meta de 4,7 e ficou em 4,5.

Ensino do 5º ano avança nas redes estadual e municipal

Em Araras, o MEC avaliou sete escolas do ensino público estadual e 12 do ensino municipal do 5º ano (antiga 4ª série), chamados de anos iniciais. No geral, todas apresentaram avanços na avaliação na comparação com o último resultado divulgado em 2013.

Das sete escolas estaduais avaliadas, cinco avançaram na pontuação sendo a César Lacerda de Vergueiro, no Jardim Belvedere, zona sul, com o maior Ideb: 7,6, seguida pela Coronel Justiniano Whitaker de Oliveira, Centro, com 7,4 e a Lions Clube, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, que tem Ideb de 7,2.

A Escola Estadual José Ometto, localizada na Usina São João, zona rural, não avançou na avaliação na comparação com o ano de 2013 e ficou em 6,3. Mesmo assim, ela atingiu a meta fixada para 2015 que era de 6,2.

A única escola de ensino estadual que retrocedeu no Ideb foi a Professor Oscar Alves Janeiro, no Bosque de Versalles, zona sul: caiu de 7,2 (2013) para 6,9 (2015). Porém, assim como as demais escolas estaduais avaliadas, ela atingiu sua meta que era de 5,5.

Em âmbito municipal, 12 escolas foram avaliadas – 11 avançaram – e apenas uma caiu. Dentre todas as escolas municipais avaliadas, a Emef Professora Clotilde Russo, no Jardim Cândida, zona oeste, tem o maior Ideb: 7,4 e registrou avanço desde 2013 quando o índice ficou em 6,9. A escola também superou a meta prevista para 2015, que era de 6,9.

Outra escola municipal que tem Ideb acima de 7 é a Professor Joel Job Fachini, no Jardim das Nações. A meta para 2015 era de 6,8, mas recebeu 7,1. Já a Emef Professor Júlio Ridolfo seguiu tendência de queda registrada a partir de 2011 quando saiu de 8,0 – sendo considerada uma das melhores do Brasil – para 7,1 (2011) e 6,1 (2013). Em 2015 o Ideb subiu para 6,6, mas não atingiu a meta de 7,1.

A secretária municipal de Educação, Elizabeth Cilindri, aponta alguns fatores para a queda da qualidade da escola a partir de 2011. “O número de alunos cresceu e passou de 300 para 502, assim como o perfil dos estudantes”, explica.

A única escola municipal que registrou queda no Ideb foi a Emef Thereza Colette Ometo, no Jardim Santa Rosa, zona norte. A meta para 2015 era de 6,0, mas recebeu 5,3. Na comparação com 2013 o resultado caiu, pois naquele ano era de 5,7.

Últimos anos do Fundamental não avançam

Em contrapartida, a avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2015 do 9º ano (antiga 8ª série) ficou estagnada em 2015 se comparada com o resultado de 2013. A situação é semelhante nas redes estadual e municipal de ensino e acompanha tendência registrada em todo o Brasil.

Na estadual, foram avaliadas 11 escolas e seis avançaram, uma estabilizou, e quatro caíram. Das 11, apenas seis bateram a meta fixada para 2015 e as demais ficaram abaixo.

A melhor avaliada foi a Ignácio Zurita Júnior, no Centro, que tem Ideb de 6,2 e superou a meta de 5,7. Em 2013 a escola recebeu índice de 6,1, ou seja: pouco avançou em dois anos. A Oscar Alves Janeiro, no Bosque de Versalles, zona sul, tem o segundo melhor Ideb: 6,1 – mesmo valor da meta para 2015. Porém, na comparação com 2013 (6,2) o índice caiu.

Na lista de quedas e que não alcançaram a meta para 2015 estão a José Ometto (5,5), na Usina São João, zona rural, Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem (5,4) no Parque das Árvores, zona norte, e Doutor Maximiliano Baruto, no Jardim José Ometto, zona leste, com o pior Ideb das escolas avaliadas: 4,0.

A regra não muda no ensino público municipal e das sete escolas avaliadas quatro avançaram e uma ficou estagnada – Professor Júlio Ridolfo, que teve Ideb de 6,3 em 2011, passou para 6,4 em 2013 e manteve mesma nota em 2015. A escola com menor nota da rede municipal de ensino é a Professora Adalgisa Perim Balestro Franzini que passou de 3,5 em 2011, 4,3 em 2013 e 4,8 em 2015 e não atingiu meta de 5,1.

Educação confirma que últimos anos do Fundamental precisam avançar

Para Tribuna, a secretária municipal de Educação, Elizabeth Cilindri, disse que comemora os resultados registrados nos primeiros anos do Fundamental e enfatiza os avanços obtidos a partir de 2011. Porém, reconhece que índices precisam avançar nos últimos anos.

“Alegra saber que no conjunto a rede apresenta avanços a partir de 2011 e apenas uma escola ficou com Ideb abaixo de 5”, disse Cilindri, em referência a Emef Professora Adalgisa Perim Balestro Franzini, no Parque Tiradentes, zona leste, que tem índice de 4,8 em 2015, e não atingiu a meta de 5,1.

Mesmo sem atingir a meta, a Adalgisa registra aumento do Ideb a partir de 2013 e passou de 4,3 para 4,8, ante 3,5 em 2011, quando foi considerada na lista das piores do Brasil.

Cilindri disse que depois dos resultados de 2011, a Educação passou a investir fortemente na melhoria da qualidade do ensino nas escolas que tinham registrado Ideb baixo. “Mostramos que é possível melhorar toda a rede, mas será preciso seguir investindo nos próximos anos para atingir o patamar acima do ideal”, disse.

Ela explicou também sobre a ausência de dados de duas escolas municipais que constam na lista do MEC (Ministério da Educação), mas sem notas. “Para a escola ser avaliada é preciso ter média de 20 alunos na sala, mas nos dois casos o número não atinge”, disse.

No caso da Emeief Ivan Inácio de Oliveira Zurita (Escola Rural) o número de alunos matriculados na 8ª série e 9º ano é de apenas 18, pois a escola atende alunos da zona rural. Já a Emef Professor João Poletti, no José Ometto 3, zona leste, não tem mais salas de aula que atende alunos do último ano do Fundamental.

Sobre o fraco avanço nos últimos anos do Fundamental, aponta vários fatores que contribuem para a estagnação. “É preciso oferecer condições para o aluno ter atração pela escola e o ensino integral é uma das condições, pois mistura ensino, cultura e esportes. A escola precisa ser atrativa e não maçante”, opina.

Entenda o Ideb

O Ideb foi criado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, em uma escala de zero a 10. Sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil.

A série histórica de resultados do Ideb se inicia em 2005, a partir de onde foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, mas também por escolas, municípios e unidades da Federação. A lógica é a de que cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países da OCDE. Em termos numéricos, isso significa progredir da média nacional 3,8, registrada em 2005 na primeira fase do ensino fundamental, para um Ideb igual a 6,0 em 2022, ano do bicentenário da Independência.

