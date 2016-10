Idealizador do grupo Comerciantes de Araras

Josimar Teixeira de Castro, 29 anos, formado em Administração de Empresas é filho de Benedita Reis de Lima Castro e Juarez Teixeira de...

Josimar Teixeira de Castro, 29 anos, formado em Administração de Empresas é filho de Benedita Reis de Lima Castro e Juarez Teixeira de Castro e irmão de Jean Reis de Castro. Ele é um dos idealizadores do grupo Comerciantes de Araras que realiza um trabalho voluntário para capacitação de trabalhadores.

Comerciante e sócio de sua prima, Elisangela Spigolone, atualmente ele trabalha no seguimento de roupas femininas e infantil e faz parte do comércio de Araras há 8 anos.

“Venho de uma família de comerciantes e com certeza minha grande inspiração veio deles”, lembrou ele.

Atualmente está à frente do grupo Comerciantes de Araras que reunem-se sempre que podem, para discutir e planejar possíveis ações para atrair e fidelizar cliente/consumidores da cidade, mas além deste trabalho, o grupo faz um trabalho voluntário de trazer palestras e cursos de aperfeiçoamento para seus colaboradores.

“Surgiu em novembro de 2015, onde com alguns contatos que existiam em minha agenda, montamos um grupo no WhatsApp e começamos a discutir possíveis ações para atrair mais clientes para nosso comércio local. E sempre trazer palestras e cursos de aperfeiçoamento para nossos colaboradores, sempre com ações beneficentes. Fazem parte do grupo comerciantes que conheço e os que o pessoal vai nos indicando”, contou.

Seus hobbies são futebol, kart, viagem e encontro com amigos e família. Ele se auto-denomina alegre, determinado e abençoado.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Josimar Teixeira de Castro

Idade: 29 anos

Profissão: comerciante

Formação: Administração de Empresas

Viagem

Melhor já feita: Itália

Sonha em fazer: conhecer novos lugares

Dica: Europa

Personalidade

O que te define: determinação

Defeito: teimosia

Qualidade: honestidade

Sonho: crescimento contínuo

Identidade

Família: base de tudo

Saudade: minha infância

Mulher de coragem: minha mãe Benedita Reis de Lima Castro

Homem forte: meu pai Juarez Teixeira de Castro

Visão Nacional

Política: emaranhado

Sociedade: batalhadora

Política local

Nome: prefiro não opinar

Uma ação: trazer mais indústrias para cidade

Necessidade: emprego

Araras

Uma escola: não tenho experiência

O que te agrada: não tenho experiência

O que te incomoda: não tenho experiência

Ponto preferido: não tenho experiência

Cultura

Livro: Geração de Valor (Flávio Augusto )

Trilha sonora: sertanejo

Sessão pipoca: A Procura da Felicidade (Will Smith )

Quem brilha: Will Smith