Horta orgânica é criada e cultivada por alunos da escola Bolles

Horta com verduras e legumes orgânicos foi criada pelos estudantes da Emeief Carlos Giovani Bolles, localizada no Parque Dom Pedro, zona leste. A atividade aconteceu na última sexta-feira (30) em parceria com o Departamento de Meio Ambiente, Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) e CCA/Ufscar (Centro de Ciências Agrárias da Universidade de São Carlos), campus Araras.

De acordo com informações da direção da escola a horta foi criada dentro do projeto 1º EcoBolles – Pequenos Semeadores – em que as crianças, na companhia de outras pessoas da comunidade, realizaram o plantio de mudas de árvores e sementes em diferentes pontos da escola.

“Neste dia também foi oferecida uma oficina de reciclagem de garrafa PET (plástico) para o cultivo de hortaliças e plantas com o intuito de estender estes novos hábitos para o ambiente familiar; além de apresentações de dança envolvendo o tema meio ambiente”, explica nota encaminhada pela direção da escola que atende crianças de três a cinco anos.

A parceria de alunos do curso de agronomia da Ufscar e funcionários do Saema surgiu depois de trocas entre o grupo de professores e gestores, que “prestaram atenção para a necessidade de um apoio técnico na questão da orientação correta ao plantio, bem como da aquisição de mudas, terra e composto orgânico para a utilização no solo”.

O projeto consiste no plantio e cuidados, além da degustação de hortaliças e cultivo de árvores frutíferas, plantas e flores utilizadas na decoração e paisagismo. “Acredita-se que através do resgate do tema (horta e jardim) e da parceria, o desenvolvimento de aspectos de conscientização, transformação e aperfeiçoamento de hábitos entre as crianças e seus familiares, possam contribuir com a qualidade de vida”.