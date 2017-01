Horários de escolinhas são divulgados com professores concursados

Teve início nesta semana a retomada das escolinhas de esporte comandadas pela Secretaria Municipal de Esporte, com algumas novidades. A partir de agora, as...

Teve início nesta semana a retomada das escolinhas de esporte comandadas pela Secretaria Municipal de Esporte, com algumas novidades. A partir de agora, as quatro modalidades de quadra terão aulas gratuitas oferecidas pela própria Secretaria (futsal, basquete, vôlei e handebol) – até o ano passado era somente futsal feminino e basquete feminino.

Outra novidade é a utilização de quatro professores concursados, contratados entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano – Adalberto Bento, Cícero Eduardo Rodrigues, Justus Davi Júnior e Lucas Pila Zorzetto.

O voleibol de Araras que sempre disputou os torneios regionais era apenas masculino e comandado pela ASVA (Associação de Voleibol de Araras), dos irmãos Calixto (Vilson e José). Agora com um professor contratado via concurso, Adalberto Bento, a Secretaria de Esporte terá sua própria escolinha.

O basquete feminino contava apenas com o time feminino de competição. A partir deste ano, com o também concursado Cícero Eduardo Rodrigues, a Secretaria continuará com o mesmo time de competição, além de escolinha para novos praticantes.

O mesmo acontecia com o futsal, com um time feminino de competição do técnico Renato Fabrício, mas a Secretaria de Esporte manteve Renato na equipe e esse time, além de abrir a escolinha para o futsal masculino e feminino. O feminino continua com Renato Fabrício, enquanto que a escolinha do masculino será comandada pelos novos professores concursados, Justo Davi Júnior e Lucas Pila Zorzetto.

Outra novidade é o handebol, com escolinha comandada também pelo professor Lucas Zorzetto. De início, o handebol terá escolinha somente no Centro de Lazer Ruy Branco de Miranda, no Jardim Alvorada.

Projeto voltado à terceira idade continua, agora com os professores Lucas e Flávia Rolin, ampliando em algumas regiões da cidade: Ginásio Nelson Ruegger, Centro Esportivo José Alberto Rodini – Narciso Gomes, Centro Esportivo Ruy Branco de Miranda – Jd Alvorada, CEU Praça Jorge Assumpção – José Ometto, Caic – Parque Tiradentes, Centro de Convivência do Idoso, Cedinsa – Jardim Cândida, Salão da Igreja Santo Antonio – Jd São João e Centro Comunitário do Villa-Lobos.

“Temos que resgatar a vontade do cidadão ararense em praticar atividades esportivas, algo que foi deixado para segundo plano na vida da maioria das pessoas pelos compromissos do dia-a-dia. Com isso melhorar a autoestima, o convívio social e a saúde dos praticantes”, comentou o novo secretário de Esporte, Douglas Marcucci.

Horários e locais das Escolinhas de Esporte

Futsal Escolinha

Professores Lucas e Justus

Ginásio Nelson Ruegger

Seg/Qua/Sex: 9h às 11h, e das 17h às 19h

Centro Ruy Branco de Miranda – Jardim Alvorada

Seg/Qua: 14h às 16h

Sex: 9h às 11h, e das 14h às 16h

Centro Esportivo José Alberto Rodini – Narciso Gomes

Ter/Qui: 8h às 11h, e das 13h às 16h

____________

Futsal Feminino – Treinamento

Professor Renato

Ginásio Nelson Ruegger

Ter/Qui: 18h às 20h

____________

Basquete Feminino – Treinamento

Professor Cícero

Ginásio Nelson Ruegger

Seg/Qua/Sex: 19h às 22h

Ter/Qui: 16h às 18h, e das 20h às 22h

____________

Basquete Escolinha – Masc e Fem (8 a 18 anos)

Professor Cícero

Ginásio Nelson Ruegger

Ter/Qui: 15h às 16h30

Sábado: 10h às 12h

Praça do bairro Genny Mercatelli

Seg/Qua: 16h às 18h

_____________

Handebol Escolinha

Professor Lucas

Centro Esportivo Ruy Branco de Miranda – Jd. Alvorada

Ter/Qui: 13h às 16h

______________

Voleibol Escolinha – 12 a 16 anos

Professor Bento

Ginásio Nelson Ruegger

Masculino – Seg/Qua/Sex: 13h às 15h

Feminino – Seg/Qua/Sex: 15h às 17h

______________

Voleibol Adaptado

Professor Bento

Ginásio Nelson Ruegger

Feminino 50 acima – Ter/Qui: 7h às 9h

Masculino 60 acima – Ter/Qui: 9h às 11h

_______________

Ginástica Projeto Ativa Idade

Professores Lucas e Flávia

Ginásio Nelson Ruegger

Seg/Qua/Sex: 7h às 8h (ginástica)

Seg/Qua/Sex: 8h às 9h (alongamento)

Professor Lucas

Centro Esportivo José Alberto Rodini – Narciso Gomes

Ter/Qui: 7h às 8h

Professor Lucas

Centro Esportivo Ruy Branco de Miranda – Jd Alvorada

Seg/Qua: 7h às 8h

Professora Flávia

CEU Praça Jorge Assumpção – José Ometto

Seg/Qua: 15h às 16h

Professora Flávia

Caic – Parque Tiradentes

Seg/Qua: 16h15 às 17h15

Professora Flávia

Centro de Convivência do Idoso

Seg/Sex: 9h às 10h (só para idosos do local)

Professora Flávia

Cedinsa – Jardim Cândida

Ter/Qui: 8h30 às 9h30

Professora Flávia

Salão da Igreja Sto Antonio – Jd São João

Seg/Qua: 8h15 às 9h15

Professora Flávia

Centro Comunitário do Villa-Lobos

Ter/Qui: 7h às 9h

Professora Flávia