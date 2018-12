Horário especial do comércio começa amanhã

O comércio de Araras começa amanhã (7) a funcionar em horário especial e vai até o dia 23 de dezembro. De segunda a sexta,...

Compartilhe em suas redes sociais!

O comércio de Araras começa amanhã (7) a funcionar em horário especial e vai até o dia 23 de dezembro. De segunda a sexta, o comércio abrirá até as 22h, aos sábados até 18h e aos domingos, as lojas funcionarão das 9 até as 14 h.

Durante este período o consumidor ainda tem chance de concorrer aos prêmios da Campanha Natal dos Sonhos que vai sortear um Fiat Mobi Like 0km e R$ 30 mil em vales-mercadoris. Basta comprar nas lojas participantes que estão identificadas com o material de divulgação da campanha, preencher o cupom e torcer.

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Araras) pede aos consumidores que valorizem o comércio local.

“São excelentes opções de compras para você e sua família que o comércio oferece neste Natal”, informou