Hora Park quer indenização de R$ 900 mil do Município

A empresa Hora Park, que administrou a zona azul de Araras por 10 anos, quer que o Município de Araras seja condenado pela Justiça a uma multa de quase R$ 1 milhão e ainda que a administração repasse a ela a posse de todos os 39 parquímetros instalados nas ruas de Araras, sem uso há mais de um ano.

A empresa chegou a alegar que a prorrogação do contrato com a Prefeitura, no início de 2017, evitaria cerca de 20 demissões, mas isso não sensibilizou o Judiciário, que deixou a decisão sobre eventual prorrogação nas mãos do Poder Executivo – que acabou decidindo pela não prorrogação do contrato.

Há pouco mais de 12 meses a empresa entrou com pedido judicial pleiteando principalmente a prorrogação de contrato, mas essa medida acabou frustrada e os serviços foram interrompidos. Mesmo assim, a Hora Park pede a retirada dos parquímetros para avaliação de seu valor presente via perícia e a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização no valor de R$ 876,59 mil. A Hora Park sugere que desconte-se destes o valor dos equipamentos que então seriam devolvidos à empresa. O valor da ação, de quase R$ 900 mil, é justamente o valor bruto dos investimentos feitos pela empresa na cidade.

Como a Justiça já deu entendimentos de que os equipamentos são indiscutivelmente do Município, a empresa não quer mais que sejam feitas as perícias e alega querer repassar as chaves dos parquímetros à Prefeitura de Araras. Além disso, os peritos judiciais já foram trocados diversas vezes ao longo do processo, o que impediu até agora a realização de uma avaliação de mercado dos preços dos parquímetros.

A empresa aponta que se não há efetivamente a possibilidade de os parquímetros serem destinados e levantados à ela, que ocorra então o depósito das chaves em Cartório, com a entrega ao Município, e que não se realize a perícia. Já o Município concordou com a perícia, e quer verificar se os equipamentos estão em ordem e bom funcionamento. Ainda assim não se sabe qual seria a destinação dada a eles.

A questão dos parquímetros é apenas um detalhe na ação que tramita na justiça estadual há um ano, por meio da qual a empresa se sente prejudicada pela falta de reajustes previstos em contrato e alega que os parquímetros poderiam amortizar ao menos parte de uma possível dívida do Município para com ela. A Hora Park garante que fez investimentos milionários no sistema rotativo da cidade, mas que amargou prejuízo pela falta do aumento de tarifas. Juntado ao processo constam pedidos – um de 2009, por exemplo, queria reajuste nas tarifas de 100%, fazendo com que naquela época o ararense pagasse o dobro do que pagava pelo estacionamento.

Além de questionar a falta de reajuste nas tarifas por uma década, a empresa ainda acusa a administração municipal por também não ter fiscalizado a zona azul. Em 2008 por exemplo a empresa encaminhou à Prefeitura dezenas de avisos de usuários que não pagavam a zona azul. Na época, vendo a falta de multas, centenas de usuários simplesmente ignoraram avisos de cobranças – em 2008 a empresa chegou a constatar mais de 4.500 avisos de irregularidades em apenas uma semana.

A empresa até queria a prorrogação do contrato de concessão,ou a devolução dos bens não amortizados ou pagamento de indenização por eles. A empresa apresentou ainda planilhas para pleitear indenização “pelos prejuízos suportados em virtude da ausência de fiscalização e não reajustamento das tarifas”, ponderando desejo de “consenso com a Municipalidade” visando um acordo judicial.

Para a empresa, o Município causou-lhe prejuízo milionário. “É inegável que a ausência de revisão das tarifas por cerca de dez anos, em desrespeito a todo o regramento constitucional, legal e contratual, foi o que ocasionou uma série de prejuízos à empresa autora”, alega a Hora Park.

A Hora Park ainda alegou que de três maneiras distintas teve prejuízos: prejuízos decorrentes da falta de fiscalização por parte dos agentes municipais de trânsito, cujo impacto foi maior entre 2007 e 2012; prejuízos decorrentes da falta de atualização das tarifas de uso cobradas dos usuários, o que dependeria de decreto municipal autorizativo que nunca foi publicado pelas administrações anteriores ao ano de 2016; e prejuízos decorrentes de alterações do regime de prestação e requisitos tecnológicos da concessão.

Para o Ministério Público, contudo, é claro que desde a celebração do contrato as partes já estabeleceram a destinação dos equipamentos instalados pela concessionária, que devem ser direcionados ao Município.

Em sua defesa, o Município alegou impossibilidade do pedido de indenização pelos bens reversíveis não amortizados, alegando ausência de demonstração de receita inferior aos investimentos realizados, alegando arrecadação milionária da empresa em Araras, em valores até superiores ao esperado.

Já os advogados do município entendem que a empresa “busca se enriquecer ilicitamente à custa do Erário Municipal, reavendo o custo do negócio para permanecer tão somente com o faturamento bruto que obteve em dez anos de concessão”.

A empresa, ciente de que a Prefeitura não deve utilizar os parquímetros, pediu a retirada das ruas “daquilo que não serve mais para a municipalidade”, e quer que seja atribuído valor aos parquímetros “que possa ser descontado do valor da indenização final” que a empresa espera receber.

Em e-mail encaminhado pela Hora Park e anexado ao processo consta que a permanência dos equipamentos em Araras, sem as manutenções preventivas, deve causar problemas que resultarão em altos custos de manutenção corretiva, “principalmente em relação às placas eletrônicas, as quais correspondem a mais de 50% do custo do equipamento”.

Empresa alega que parquímetros vão virar ‘sucata’

Na defesa judicial a Hora Park vislumbra a hipótese dos parquímetros se deteriorarem nas ruas da cidade ou serem arrancados das ruas com retroescavadeira. A empresa alega que a Prefeitura nunca os inventariou nem pediu para a empresa a chave dos parquímetros. Além disso, a defesa da Hora Park aponta que se o Tribunal de Justiça entender que os equipamentos são da empresa, estes terão de ser novamente avaliados “e valerão o preço do kilo da sucata”. Para a Hora Park “teria sido mais simples entregar para a empresa, com a possibilidade de uso imediato em outra localidade do quer permitir judicialmente sua destruição”.

Já a Procuradoria do Município alega que “se os bens encontram-se desprovidos de sua destinação natural em estrita, isto decorre exclusivamente da negativa da autora em fornecer os meios materiais e eletrônicos para sua operação, importando em frontal violação ao princípio da continuidade do serviço público”

Para a defesa da Hora Park, porém, a Prefeitura jamais teria pedido as chaves. Até por isso a empresa pediu na Justiça autorização para depositar em Cartório Judicial as chaves de acesso aos parquímetros, “que a empresa até hoje não conseguiu entregar para a Prefeitura”.