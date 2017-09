Hora da onça beber água

O momento é propício para falar e discutir sobre a economia de água em Araras, um tema de suma importância. Propício por um...

O momento é propício para falar e discutir sobre a economia de água em Araras, um tema de suma importância. Propício por um simples motivo: a estiagem já dura um longo período em nossa região, e a tendência é que os níveis de rios e reservatórios comecem a baixar de forma assustadora – com a chegada do calor –, caso não comece chover de verdade.

A seca já está castigando várias regiões do Brasil, desde o Nordeste, como já é de praxe, até outras regiões, como o interior paulista – ainda longe da crise hídrica de 2014. A região de Ribeirão Preto, por exemplo, está diante da maior estiagem desde 2006, ao ponto de a seca esvaziar uma lagoa situada em área de recarga do aquífero Guarani, um dos maiores mananciais de água doce subterrânea do mundo.

Segundo notícia da própria Tribuna, no final de julho deste ano o nível das nossas represas ainda estava alto – naquele momento. Mas como a estiagem começava a ameaçar – sem chuva desde junho –, o Saema anunciou que a partir daquele momento passaria a captar água do Rio Mogi Guaçu para preservas as águas represadas. Como se sabe, a captação do Mogi tem um custo mais elevado pela energia elétrica gasta com o bombeamento, e por estar a mais de 20 km de distância da Estação de Tratamento, situada no Jardim Cândida.

O consumo diário de água na cidade, antes daquela trágica crise hídrica de 2014, era de cerca de 60 milhões de litros diários. Chegou a cair para 30 a 35 milhões… Atualmente o consumo gira em torno de 45 milhões de litros/dia.

A medida preventiva de captar água do Rio Mogi no momento é bem vinda. Se podemos captar água de um rio perene – mesmo que o custo dessa captação seja maior – garantimos também o nível das nossas represas.

Mas, além dessas medidas, uma das ações mais importantes no momento seria a volta das campanhas de educação da população para economia de água – antes que cheguemos ao estado crítico. Afinal, ninguém quer passar novamente por um racionamento traumático como aquele de 2014.

Apesar das grandes campanhas de conscientização realizadas em 2014 e 2015, é possível ainda presenciar desperdício de água em muitas situações: seja em banhos demorados, lavagem constante de calçadas, rega de jardins e lavagem de automóveis. E como o nível das represas voltou ao normal nos últimos anos, inconsciente – ou conscientemente mesmo – a população volta a consumir o mesmo que consumia antes do racionamento, não dando mais conta de que podemos estar entrando em um novo período crítico ne abastecimento.

Portanto, como precaução e para (re) despertar a consciência para a economia de água, talvez fosse o momento de começar ou intensificar novas campanhas. Certamente, rios e represas agradecerão!