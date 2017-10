Homenagens e emoção marcaram o Jubileu de Ouro da GCM

A comemoração dos 50 anos da GCM (Guarda Civil Municipal) foi marcada pela emoção na manhã da última terça-feira (3) no Teatro Estadual Maestro...

Compartilhe em suas redes sociais!

A comemoração dos 50 anos da GCM (Guarda Civil Municipal) foi marcada pela emoção na manhã da última terça-feira (3) no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. A GCM foi criada em 1967 pelo ex-prefeito, Ivan Estevam Zurita e foi a primeira guarda armada do Estado de São Paulo.

O evento teve presença de autoridades como o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o presidente da Câmara Municipal Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), o delegado titular da Polícia Civil Edgard Albanez, o capitão da PM Helington Illges da Silva e o 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Alexandre José Rovay.

Guardas municipais que se destacaram pelos relevantes serviços prestados neste ano foram homenageados com diplomas. A Orquestra da Guarda Civil Municipal de São Paulo/SP,, comandada pelo subcomandante Braga, fez uma apresentação para o público presente.

Atualmente, 177 guardas civis municipais na corporação e que está vinculada à Secretaria de Segurança Pública e a Defesa Civil. O atual comandante é um ex-integrante do efetivo “Entrei na GCM em 2004 e fiquei até 2010, quando sai para advogar. Agora sete anos depois tenho a honra de ser o comandante desta brilhante corporação, quero aqui agradecer a todos os guardas civis municipais que vestem com orgulho a farda azul para dar o melhor visando a segurança de toda a nossa população, é uma honra para a Guarda Civil Municipal comemorar 50 anos com tanta credibilidade junto à comunidade ararense”, disse Moisés Furlan. (Com informações da assessoria de comunicação da Câmara Municipal)