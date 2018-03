Homenagem ao Poeta – Ideney Gonçalves Oliveira

40 Anos já são passados. Ao lado da antiga agência do banco nacional, funcionava o INPS, onde eu tinha vários amigos, entre eles...

40 Anos já são passados. Ao lado da antiga agência do banco nacional, funcionava o INPS, onde eu tinha vários amigos, entre eles o Ideney Gonçalves. Era um amigão que eu prezava muito e admirava ainda mais. Como funcionário da agência do INPS, era zeloso, competente, capaz, esclarecido e responsável. Era conhecido e respeitado entre todos que por força de suas atribuições e atividades com ele entravam em contato, saiam atendidos. Além de todas essas boas qualidades, Ideney era um do rimas poeta, um artista do verso, um burilador do rimas, que da fonte inesgotável de sua arte fazia brotar – ao toque mágico da varinha de condão de sua pena privilegiada – agua cristalina e pura da Poesia e da Beleza.

Para aqueles que não sabem o Ideney Gonçalves atingiu maravilhosamente o degrau em sua carreira artística – cultural, vencendo brilhantemente perante respeitável e egrégia Banca de Mestres e intelectuais paulista – o Magno concurso Nacional para a escolha do Hino Oficial da cidade de Araras, diga-se de passagem, feliz e aplaudida iniciativa do Rotary Clube de Araras.

Entre 43 trabalhos apresentados, dentre os quais avultam esplendidas estrofes de exaltação à cidade, o nosso poeta colheu os louros de Memorável vitória conquistando o primeiro lugar. Queiram os deuses da Arte e da Beleza ascensional e que a semente da Poesia que o Criador plantou em seu íntimo – hoje arvore maravilhosa – nos brinde sempre com os frutos dourados e saborosos, para deleite de nós todos, seus admiradores incondicionais. O Cidade Encantamento, Jovem, bela Varonil. O cidade encantamento. Esperança do Brasil ¨

Nesse mês de fevereiro, quando se completou 40 anos dessa vitória desejamos ao Poeta Ideney Gonçalves de Oliveira com lembranças, nossas homenagem em nosso Cantinho de Recordações. Aquele abraço Ideney.

Visita

Já Passados alguns dias recebi a visita do estimado Capitão Odair Monteiro dos Santos, com sua juventude de 93 primaveras, veio cumprimentar a coluna. Ficamos num gostoso bate papo recordando alguns acontecimentos esportivos, entres um jogo de futebol no campo do CAP. De Pirassununga, e a grande vitória nosso TG. Na cidade de Americana e outros.

Cantinho de Saudades

Faleceu no dia 20 o congregado mariano Armindo Figueiredo, com 85 anos de idade. Na sua juventude pertenceu as fileiras marianas. Tomou parte em diversas diretorias, trabalhou em peças teatrais, foi um dos campeões do esporte pingue pongue, por longa temporada fazia o programa da oração da Ave Maria a rádio Clube Ararense foi um dos colunistas nesse jornal, trabalhou na agência do INPS, local. A família enlutada nossos pêsames e ao Armindo Figueiredo que partiu desse mundo nossas homenagem em nosso Cantinho de Saudades.