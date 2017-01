Homenagem A falta de jogadores convocados por Tite não significa que a Chapecoense não estará representada no “Jogo da Amizade”, entre Brasil e Colômbia,...

Homenagem

A falta de jogadores convocados por Tite não significa que a Chapecoense não estará representada no “Jogo da Amizade”, entre Brasil e Colômbia, quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Mais do que um ato simbólico com a presença de alguém do elenco de Vágner Mancini na relação, a CBF optou por convidar Neto, Alan Ruschel e Follmann para serem homenageados no gramado antes do pontapé inicial. O trio ainda não confirmou presença no Rio de Janeiro, mas o clube catarinense, no mínimo, estará representado pelo presidente Plínio David de Nês, o Maninho.

De olho neles

Após 10 horas de viagem, a delegação da Colômbia chegou ao Rio de Janeiro para o amistoso com o Brasil, que será disputado nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Dos 15 jogadores que desembarcaram em solo carioca, dois chamaram mais atenção das pessoas que transitavam pelo Aeroporto Internacional do Galeão: os atacantes Miguel Borja e Orlando Berrío, do Atlético Nacional. Borja é alvo do Palmeiras, e Berrío negocia com o Flamengo.

É gato?

Setorista do Paulista, o repórter Luiz Antônio de Oliveira, o Cobrinha, afirmou que Heltton Matheus Cardoso, que usava o nome de Brendon Matheus Lima dos Santos, pediu para ser chamado apenas de Matheus em sua passagem pelo clube. Brendon (por quem o atleta estaria se fazendo passar) teve prisão decretada por assalto com arma de fogo. Ele teria levado R$ 530 de um posto de gasolina e o celular de uma das funcionárias do estabelecimento. Em outro processo, que corre na 5ª Vara Criminal, ele responde por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Confirmado na final

A denúncia contra o Paulista fez o elenco do Batatais permanecer em Jundiaí, onde disputou a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Paulista. O clube aguardava uma decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) sobre o caso e na tarde de ontem surgiu a confirmação da exclusão do Paulista da competição, colocando o Batatais como finalista contra o Corinthians, nesta quarta-feira, no Pacaembu.

Elenco inchado

Derrotado pelo São Paulo na final do Torneio da Flórida, o Corinthians tem agora duas semanas até a estréia do Campeonato Paulista, dia 4 de fevereiro, contra o São Bento, em Sorocaba. Com mais um teste pela frente, dia 1º, contra a Ferroviária, em Itaquera, a comissão técnica terá a dura missão de passar um pente-fino no elenco para reduzir o número de atletas para o ano. Por conta do regulamento do Paulistão, apenas 28 jogadores poderão ser utilizados. Resistente à idéia, a diretoria diz que tentou bater o pé contra a norma nas reuniões da Federação Paulista, sugerindo que mais cinco meninos da base adicionais pudessem jogar.