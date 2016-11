Homem sequestra e mantém família refém na zona leste

Um homem de 29 anos sequestrou a própria mãe e o sobrinho, de apenas seis meses, ontem (18) na zona leste. A Guarda Municipal...

Um homem de 29 anos sequestrou a própria mãe e o sobrinho, de apenas seis meses, ontem (18) na zona leste. A Guarda Municipal e Polícia Civil informam que o indiciado agrediu a mãe e ainda ameaçava matar a criança com uma faca. Ele está preso e responderá por sequestro, cárcere privado e tortura. As vítimas passam bem.

A Polícia Civil disse que o indiciado não aceitava o fim do seu relacionamento – o que motivou o sequestro. Por volta das 10 horas ele sequestrou a própria mãe, de 59 anos, junto com o seu sobrinho, e ambos estavam em uma residência localizada na Avenida Luiz Carlos Tunes (Novela), no Jardim Morumbi, zona leste.

Ele colocou as duas vítimas em um carro Volkswagen/Gol e dirigiu até uma área rural que fica no extremo da zona leste, a poucos metros da indústria Sonoco. Depois, passou a ligar para a irmã e dizia que iria matar a criança caso a companheira não se entregasse.

Desesperada, a irmã do indiciado ligou para a Guarda Municipal que de imediato encaminhou viaturas para a região. Porém, como ele estava em meio a um canavial, a localização só foi possível depois que um empresário emprestou o próprio avião para a Polícia Civil e Guarda Municipal.

Depois de localizado o veículo, a GM recebeu reforço de outras viaturas e também dos policiais civis. O clima ficou tenso durante todo o dia e as forças de segurança cercaram o carro do sequestrador para iniciar as negociações.

Horas depois do início das negociações, o sequestrador não chegava a um acordo com as forças de segurança, apesar da presença da companheira e da irmã em meio ao canavial. Por volta das 17 horas teve início perseguição para tentar conter a ação do sequestrador, que tentou fugir, mas bateu o carro contra um monte de terra e se entregou.

O bebê foi libertado e estava muito assustado e chorava muito, assim como sua avó que tinha no rosto marcas de agressão. As duas vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro para exame de corpo de delito e prestaram depoimento na Delegacia do Município.

O delegado da Polícia Civil, Luiz Marcelo Ruston, disse para Tribuna que ele será indiciado por sequestro, cárcere privado e tortura. O indiciado já tem passagens pela Justiça por agressão.