Homem morre ao cair de telhado em Araras; há uma semana outro foi vítima de descarga elétrica por raio

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (18) na região do Jardim Sobradinho depois de cair do telhado de uma empresa da região. A...

Compartilhe em suas redes sociais!

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (18) na região do Jardim Sobradinho depois de cair do telhado de uma empresa da região. A Polícia Militar confirmou a informação à Tribuna na tarde desta quinta-feira, mas ainda não disponibilizou a confirmação do nome do trabalhador.

Já a morte provocada pela queda de um raio em Araras foi mais uma das confirmadas pela Defesa Civil do estado de São Paulo. Conforme o Diário Oficial do Estado, ao menos dois homens morreram por causa de raios nas cidades de Narandiba e Araras, ambas no interior de São Paulo. O caso de Narandiba o homem de 41 anos e foi atingido pela descarga elétrica em uma fazenda na sexta-feira (12). Curiosamente ele estava em cima de um cavalo, que também morreu.

Já a vítima de Araras não foi velada nem enterrada na cidade. Segundo a Defesa Civil, o rapaz atingido em Araras tinha 26 anos e estava na zona rural, acompanhado por uma mulher de 32 anos que presenciou quando ele caiu no chão com a força da descarga elétrica. Não houve confirmação, contudo, se o raio teria caído sobre o jovem ou se ele estaria muito próximo de onde a descarga ocorreu.

Acidentes com raios são comuns

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, os acidentes com raios são comuns. “Acidentes com raios são muito mais comuns do que se imagina”, ressalta o major PM Marco Antonio Basso, subdiretor da Defesa Civil do Estado. Ele explica que foi aferida a quantidade de raios que caiu na cidade de São Paulo no dia 9, por exemplo. “Os números são altos e impressionam: 2,7 mil raios caíram em uma hora. Por isso, todo cuidado é pouco”, afirma.