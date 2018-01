Homem forte do governo O governo Pedrinho Eliseu completou um ano no comando da cidade e aos poucos vai fazendo mudanças em sua equipe...

Homem forte do governo

O governo Pedrinho Eliseu completou um ano no comando da cidade e aos poucos vai fazendo mudanças em sua equipe de trabalho, principalmente no primeiro escalão. Após a mais recente mudança, pode-se concluir que Marcelo Franchozza é o “homem forte” do governo, com muita liberdade administrativa e política dentro da administração municipal. No início ele era cogitado para a Comunicação, mas acabou assumindo a Cultura, e agora foi “promovido” para a Secretaria de Governo. Franchozza está fazendo a articulação política com o Legislativo e também ganhou “carta branca” do prefeito para falar em nome dele com os demais secretários municipais.

Dinheiro em caixa – 1

A Câmara Municipal de Araras devolveu ao Executivo durante o ano de 2017 o montante de R$ 2.347.086,59, em razão da economia gerada ao longo do ano. O valor devolvido à Prefeitura é o maior dos últimos sete anos, fruto de uma racionalização implantada pelo atual presidente do Legislativo, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM). Segundo nota da assessoria da Câmara, entre as economias, houve diminuição de gastos com uso de veículos, celulares e energia elétrica.

Dinheiro em caixa – 2

Outra novidade foi que, durante 2017, a devolução do dinheiro ocorreu em vários períodos do ano, conforme mudança na Lei Orgânica do Município, proposta pelo vereador Carlos Alberto Jacovetti (Rede). Dia 24 de maio a Câmara devolveu R$ 800 mil; no dia 28 de setembro foram R$ 350 mil; dia 18 de dezembro foram R$ 700 mil; e no dia 21 do mesmo mês foram devolvidos R$ 497.086,59, totalizando R$ 2.347,086,59.

Onde investir

O Executivo é obrigado a repassar no início do ano à Câmara um montante previsto de gastos no Legislativo. Também no ano passado houve um acordo informal entre os poderes sobre onde aplicar o dinheiro devolvido pela Câmara. Desta forma, os R$ 2,3 milhões devolvidos em 2017 serão aplicados nas áreas da Saúde e Promoção Social.

Mais dinheiro

Araras foi beneficiada com grande volume de verba federal no governo Brambilla (2009/2016), com destaque para as obras do PAC de Macrodrenagem Urbana e da Estação de Tratamento de Esgoto. E o governo Pedrinho anunciou ontem também um volume substancial de verba federal, conforme matéria da Tribuna nesta edição. Serão cerca de R$ 30 milhões do projeto de mobilidade urbana Avançar Cidades. Na coletiva de imprensa de ontem, Pedrinho disse, sem citar detalhes, que na próxima semana fará uma viagem com o secretário de Planejamento, Paulo Bertolini, em busca de mais verba para a cidade, com a ajuda de empresários e “amigos” de Araras.

Sou feliz

Na mesma coletiva de ontem, Pedrinho relatou que tem uma pesquisa em mãos que o deixou muito feliz, da aprovação de seu governo. Citou também outro ponto da pesquisa: 93% da população ararense acha ótimo ou bom morar em Araras. Fez questão de frisar que outros governos trabalharam para tornar Araras como é hoje.

Caso resolvido – 1

Aquela história da necessária alteração da Planta Genérica para começar a cobrança do IPTU de alguns imóveis na cidade a partir de 2018 ficou para trás. O governo municipal chegou a enviar um projeto de lei para o Legislativo, dentro do “pacotão” de projetos de fim de ano. O projeto foi rejeitado em plenário, inclusive com votos contra de dois vereadores da base aliada, Anete Casagrande (PSDB) e Eduardo Elias Dias (PHS). Do lado do Executivo houve a lamentação de que o projeto era simples e necessário para ser aprovado, e que não geraria aumento do imposto; mas do lado dos vereadores houve a reclamação de que faltou diálogo e uma explicação antecipada.

Caso resolvido – 2

Na prática, 14 imóveis deixarão de ter cobrança do IPTU durante o ano de 2018, por esse projeto não ter sido aprovado. Mas na questão política o tema virou água passada… O clima ruim sobre esse assunto ficou só até dezembro, pois o Executivo quer esquecer o mal entendido. O novo secretário de Governo, Marcelo Franchozza, já conversou com alguns vereadores e colocou uma “pedra sobre o assunto”.

Aqui não

Com a nova zona azul, várias dúvidas e também problemas vão surgindo. Um leitor da Tribuna ligou indignado nesta semana relatando um episódio bastante curioso ocorrido na Rua Tiradentes. Essa pessoa estava dirigindo seu carro, quando o celular tocou. Como exige o script, parou seu carro e atendeu. Enquanto falava no celular, um guarda municipal chegou até seu carro, bateu no vidro e exigiu que a pessoa fosse comprar o tíquete para poder parar ali… O motorista argumentou que há um prazo de tolerância para qualquer pessoa que pare o carro numa das vagas, mas o guarda municipal não arredou pé. Muito estranho!

Em recesso

Apesar do recesso Legislativo, os vereadores continuam na ativa. Alguns com compromissos oficiais, outros visitando correligionários. O ano de 2018 promete discussões acaloradas na Câmara, pois estamos num ano eleitoral. E ainda há a possibilidade de algum vereador se candidatar – Jackson de Jesus (PROS) é um deles. Mesmo que isso não ocorra, cada vereador vai defender seus próprios candidatos, seja para deputado, senador, governador ou presidente.

De olho em 2019

Paralelo à eleição geral no Brasil, os vereadores já começam a trabalhar desde já nas articulações sobre a formação da nova Mesa Diretora da Câmara, para o mandato 2019/2020. Conforme o regulamento da Casa, o atual presidente Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) não pode se reeleger, mas certamente o governo municipal entrará no meio desta articulação para tentar eleger um indicado do grupo da base aliada. Até porque, a situação jurídica de Pedrinho Eliseu (PSDB) no cargo de prefeito ainda não é definitiva. Resta saber qual vereador da base ou até outro que venha fazer parte do grupo vai se sobressair para ser o candidato do governo.

TORPEDO

“Não fui eu ou nós (seu governo) que construímos isso, mas me deixa muito feliz”.

Do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), na manhã de ontem, ao relatar uma pesquisa “fresquinha”: 93% da população acha ótimo ou bom morar em Araras.