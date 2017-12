Homem foge de tiros em sua casa, mas depois é executado no Lago Municipal

Mais um assassinato foi registrado em Araras, desta vez na madrugada desta quinta-feira (14), por volta das 1h30, em pleno Parque Municipal Fábio da...

Compartilhe em suas redes sociais!

Mais um assassinato foi registrado em Araras, desta vez na madrugada desta quinta-feira (14), por volta das 1h30, em pleno Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago Municipal). A vítima é Danilo Fernando da Costa de Jesus, de 27 anos, conhecido no meio policial como Libão. Ele foi morto com sete tiros, sendo um nas costas e seis na cabeça, indicando ser uma execução.

Libão escapou de ser morto horas antes, quando chegava em sua casa, na noite de quarta-feira. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h45 para averiguar disparos de arma de foto na residência de Libão, na Rua Rondônia, 140, Parque Industrial. Chegando lá, os policiais encontraram três cápsulas deflagradas de 9 mm, que atingiram o muro de uma residência.

Quando estavam no local registrando a ocorrência, a PM recebeu a informação de que uma pessoa estava no Pronto Socorro do Hospital São Luis fazendo curativos nas duas mãos, e que poderia ser a vítima dos disparos da arma de fogo. Foram até lá e encontraram Libão. Ele relatou que, quando chegava em sua casa, ouviu alguém chamando-o pelo seu apelido. Sem olhar para trás, saiu correndo, quando ouviu os disparos de uma arma. Acabou pulando um muro para fugir e se machucou. Depois foi ao PS para fazer curativos.

Mas a ocorrência não iria parar por aí. Libão deixou o hospital a pé e foi surpreendido novamente, provavelmente por quem o desejava matar, desta vez dentro do Lago Municipal. O crime aconteceu na subida da saída de veículos do Lago, no asfalto, próximo aos quiosques da academia ao ar livre. Foi a poucos metros do cruzamento das ruas Armando Sales de Oliveira e Alexandre Fleming. O Samu foi acionado e foi até o local, mas a vítima dos disparos já estava morta.

A Polícia Civil ainda investiga a autoria do crime, mas até o momento não tem nenhum suspeito, até porque as câmeras de segurança do Lago Municipal não estão mais em operação.