Homem é detido com cigarros sem nota fiscal e produtos furtados

Operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Militar terminou na prisão de um homem, de 45 anos, que estava com produtos furtados e cigarros contrabandeados. A prisão aconteceu na tarde da última terça-feira (4) no Condomínio Arnaldo Mazon, Narciso Gomes, zona sul.

A Polícia Civil informou que as forças de segurança chegaram até o suspeito depois de denúncia anônima e que indicava a presença dos produtos no interior de um apartamento. Ainda de acordo com a denúncia, os produtos teriam sido furtados na última segunda-feira (3) de uma residência.

No apartamento foram apreendidos aparelhos de televisão, home theater e outros objetos que foram reconhecidos pela vítima que teria sido vítima de furto. Também foram apreendidas munições de uma arma de fogo de calibre 38 e estavam escondidas no interior do apartamento, além de maços de cigarros que estavam sem a nota fiscal.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia do Município e preso em flagrante por crime de contrabando que, segundo o Código Criminal, é inafiançável. Ele foi levado para a cadeia de Pirassununga e será transferido para a penitenciária de Itirapina/SP.