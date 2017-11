Homem é assassinado a facadas no Parque Industrial

Derci Luiz Costa tinha 46 anos e foi assassinado durante a madrugada Derci Luiz Costa de 46 anos foi morto a facadas durante a...

Derci Luiz Costa de 46 anos foi morto a facadas durante a madrugada desta sexta-feira (24) no Parque Industrial, zona sul. O crime é investigado pela Polícia Civil e este é o 6º homicídio registrado em Araras neste ano.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência às 2h45 e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada e também foi para o local. O corpo estava caído na Rua Santa Catarina e tinha de 7 a 8 marcas no pescoço e duas no antebraço direito, todas possivelmente feitas por faca, conforme consta no boletim de ocorrência.

Com o corpo foram encontrados documentos que tinham o nome da vítima, mas a identidade foi divulgada e confirmada por uma parente da vítima apenas na manhã desta sexta-feira. Peritos do IC (Instituto Criminalística) estiveram no local e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira.

Derci Luiz da Costa residia na Rua Minas Gerais, que fica no mesmo bairro do crime. A Funerária Municipal informou que o corpo foi velado e sepultado às 13h desta sexta-feira no Cemitério Municipal.