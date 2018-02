Hoje tem Turma do Pagode no Sayão!

A Turma do Pagode se apresenta no palco do Sayão Futebol Clube no dia 3 de fevereiro. O evento, com censura de 16 anos,...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Turma do Pagode se apresenta no palco do Sayão Futebol Clube no dia 3 de fevereiro. O evento, com censura de 16 anos, começa às 22h e promete agitar o público com

SÁBADO

Teatro Estadual – Espetáculo de Dança

Dia: 03/02

Horário: 20h

Atração: Companhia de Dança do Estado de São Paulo

Ingresso: gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 03/02

Horário: 21h

Atração: Banda Palladium

Local: Clube do Bancários

Sayão – Turma do Pagode

Dia 03/02

Horário: 22h

Atração: Show da Turma do Pagode

Ingressos: R$ 30 (pista), R$70 (camarote open bar) e R$ 90 (camarote premium open bar)

Local: Sayão Futebol Clube

DOMINGO

Teatro Estadual – Espetáculo Infantil

Dia: 04/02

Horário: 16h

Atração: O Pequeno Principe

Ingresso: entrada gratuita

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM AÍ

Carnaval vai ter opção para todos os tipos de foliões!

Os foliões ararenses vão poder contar com diversas opções de eventos para curtir os dias da maior festa popular do Brasil, o Carnaval!! Já tem Grito de Carnaval na quarta-feira (7), às 20h30 no Taverna Pub. Já partir de sexta-feira, tem o CarnaPscina, na Associação Atlética Ararense nos dias 9, 10, 11 e 12 no Pit Stop, das 20h à meia noite e matinês nos dias 11 e 13, das 15h às 18h. Na sexta também tem o CarnaSayão, dias 9, 10 e 12 a folia começa às 19h com a RR Banda Show, no domingo (11) e terça (13) tem matinê das 16h às 20h. O Clube Ararense traz o Carnaval do Batuque nos dias: 10 e 12, ás 21h30 e a atração será a Banda Batuque da Nega. Para quem gosta de marchinhas, frevos, samabas e enredos, a Banda A3 agita o taverna Pub nos dias 9, 10 e 12, às 21h. Já para quem gosta de um Carnaval mais tranquilo, uma opção é o Rebanhão de Carnaval 2018 que acontece de 10 à 13 de fevereiro e é promovido pela Comunidade Católica Vida Nova.

Casarão Fachini – Luxury Club

Dia: 09/02

Horário: 21h

Atração: Inauguração do Luxury Club (danceteria)

Ingresso: R$ 10

Local: Casarão Fachini (Avenida Limeira, 130)

Contato: (19) 3541-4420

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 10/02

Horário: 21h

Atração: Banda Ferro Velho

Local: Clube do Bancários

Carnaval!

Taverna – Grito de Carnaval

Dia: 07/02

Horário: 20h30

Atração: #Projeto Vem Sambar

Ingresso: R$ 10

Local: Taverna Pub (Rua Eolo Camargo Preto, 131, Centro)

Sayão – CarnaSayão 2018

Dias: 09, 10 e 12/02

Horário: 19h

Atração: RR Banda Show

Dias: 11 e 13/02

Horário: 16h às 20h

Ingressos: R$ 50 (noites) e R$ 25 (matinês) R$ 100 (pacote 3 noites adulto)

Local: Sayão Futebol Clube

Associação Atlética Ararense – CarnaPiscina 2018

Dias: 09, 10, 11 e 12/02

Horário: 20h

Dias: 11 e 13/02

Horário: 15h (matinê)

Atração: Banda New Sound

Local: Associação Atlética Ararense

Clube Ararense – Carnaval do Batuque

Dias: 10 e 12/02

Horário: 21h30

Atração: Banda Batuque da Nega

Ingressos: R$ 20 (1º lote), R$ 25 (2º lote), R$ 30 (3º lote) e mesas R$ 50 (4 lugares)

Local: Clube Ararense

Taverna – Carnaval 2018

Dia: 09, 10 e 12/02

Horário: 21h

Atração: Banda A3 (marchinhas, frevos, samabas e enredos)

Local: Taverna Pub (Rua Eolo Camargo Preto, 131, Centro)

Rebanhão de Carnaval 2018 – Comunidade Católica Vida Nova

Dia: 10 à 13/02

Atração: Missas, louvores, pregações, orações, música , tetatro e dança

Local: Comunidade Católica Vida Nova (Rua José Fernandes, 77, Parque Tiradentes)

Contato: 3541-1207