“Hoje guardo minha dor para cuidar da dor do outro”: Está é Aline Barcellos

Aline Marques Barcellos, 42 anos é graduada em pedagogia e tem especialização em educação infantil e especial, mas foi ajudando a cuidar do próximo que ela encontrou um sentido maior para sua vida. Seja em sala de aula, ensinando às crianças, ou alimentando moradores de rua.

“Trabalho com almas feridas e machucadinhas pela vida. Aquele que nem a família quer, eu acolho com amor na alma. Alimento o físico e o espiritual. Não prego placa de igreja, apenas vivo todos os dias o Ide da Bíblia Sagrada. “Amar o próximo como a mim mesma. ” Acolhemos moradores em situação de ruas de ambos os sexos, cadeirantes especiais também, moças que em algum momento da vida se vendeu por necessidade de sustentar os vícios etc”, disse ela.

Aline faz enxovais para bebes de pais que estão presos, desempregados ou enfermos e sem condições de trabalhar temporariamente. Ela diariamente ela é procurada para fazer oração pelos enfermos e arrecada doações.

“A cura pelo poder de Deus que a mim foi dada, oro pelos enfermos muitas vezes em fase terminal para medicina e com a fé e as orações em nome de Jesus são curados e muitas vezes viram lindos testemunhos em meu perfil de amor e fé. Meu lema é fazer o bem sem olhar a quem. Fazemos doações todos os dias. Eu e minha família entregamos nossa vida para ajudar quem realmente precisa. O amor nos Une”, emendou ela.

Ela começou o trabalho social com sua mãe na fé, a missionária Francisca Inácia dos Santos que era sua vizinha na capital palista (in memoriam), terra natal de Aline .

‘“Ela salvou minha vida aos nove anos de idade. Estava passando o pior momento da minha vida meu irmão mais velho, Joseph Brainer, que havia falecido de forma terrível. A comida havia acabado em casa, parentes haviam sumido, totalmente abandonados, não existia ECA (Estatuto da Crianças e do Adolescente) e minha mãe a única adulta da casa estava acamada e em depressão profunda com a morte de meu irmão. Meu pai não era um pai presente e fazia de nossas vidas um pesadelo constante de vícios horríveis, brigas, traições, etc. Em 1984 eu estava decidida ao suicídio, quando Francisca segurou em meus braços com firmeza e disse: Vem comigo menina pare de chorar, vem comigo na minha casa tem bolo para você e seu irmão Igor (in memoriam)”, relembrou.

Após alimentá-los, Francisca leu a bíblia para ela. “Nasceria ali uma nova Aline cheia de esperança, sorrisos e muito falante (rs), ganhava roupas doadas e ajudava ela a entregar cestas básicas a famílias, enxovais, abraços e amor verdadeiro. Cresci querendo ajudar mais e mais vidas que a sociedade esquecia”, contou Aline.

Ela também faz bolos deliciosos aos sábados e muitas orações de esperança, para que as crianças cresçam na esperança e no amor. “Hoje guardo minha dor para cuidar da dor do outro”, disse.

Aline é nascida na zona sul de São Paulo, em Capão Redondo e é casada com o ararense Daniel Marques Barcellos. E como professora, decidiu dedicar seu tempo às crianças menores.

“Sempre sonhei em ensinar e as brincadeiras quando criança sempre voltada a uma classe imaginária; até os animais domésticos eram meus alunos (rs). O magistério é uma das atividades mais desvalorizadas no Brasil. Falei para mim mesma é essa profissão que queria para mim. Nunca houve um incentivo familiar para mim ter investido na profissão de educadora, mas em fevereiro de 1992 iniciava a minha jornada de amor na sala de aula – uma sala inesquecível de maternal 2”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Aline Marques Barcellos

Idade: 42 anos

Profissão: professora

Formação: Pedagogia, pós-graduada em educação infantil e especial e iniciação científica em Inclusão Social e Seus Múltiplos Desafios na Educação

Viagem

Melhor já feita: Rio de Janeiro

Sonha fazer: Disney

Uma dica de viagem: saber antes se vai servir comida boa

Personalidade

O que te define: o amor

Defeito: não dormir (somente com medicação, um curto espaço de tempo)

Qualidade: sentir alegria com a alegria do próximo, sentir a dor do próximo como se fosse a minha

Sonho: Gostaria de ter uma chácara com piscina e aos fins semana levar todas as crianças para evangelismo e recreação

Identidade

Família: abrigo e amor eterno

Saudade: dos meus 2 únicos irmãos falecidos de forma tão trágica

Mulher de coragem: minha filha (Fiorella Marques Barcellos)

Homem forte: meu filho (Abner Marques Barcellos)

Visão Nacional

Política: vergonha total

Sociedade: sofrimento da maioria menos favorecida

Quem melhor representa o Brasil: aqueles que acreditam e fazem a diferença acima das circunstâncias

Política local

Nome: Nelson Barbosa

Uma ação: criar oportunidades para os menos favorecidos

Necessidade: mais investimentos em Educação e Saúde

Araras

Uma escola: Escola Piagetiano

O que te agrada: qualidade de Vida

O que te incomoda: desemprego

Ponto preferido: Elihu-Root (onde meu esposo nasceu)

Cultura

Livro: Bíblia Sagrada

Trilha sonora: “Um Milagre Senhor” – Prisma Brasil

Sessão pipoca: Os Dez Mandamentos

Quem brilha: Jesus em minha vida