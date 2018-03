Hoje é dia de toque

“Nunca se pode dizer até onde esse caminho nos levará; cede-se primeiro em palavras e depois, pouco a pouco, em substância também”. Sigmund Freud...

Compartilhe em suas redes sociais!

“Nunca se pode dizer até onde

esse caminho nos levará; cede-se

primeiro em palavras e depois, pouco

a pouco, em substância também”.

Sigmund Freud

Eu não acredito em bruxas. Mas elas existem. Minha afirmação baseia-se em algo tão simples quão enigmático, a ocorrência de um ato falho.

Acabo de cometer um ato falho que me custou, senão os olhos da cara, a perda de horas em aceleração dos miolos.Suprimi um texto batalhado desde a manhã dessa sexta-feira minguada em perspectivas minimamente razoáveis; em linguagem, digamos, condescendente para com o erro, deixei escapar nosso dedo de prosa. Pelo vão dos dedos ignorantes, sobretudo em informática.

Cleber Martins aconselha a sermos menos duros com as ações involuntárias. “Nunca reprove o ato falho. Ele é o caminho mais seguro ao inconsciente”. Por suposto, o pitaco não me devolve toques, sinais e palavras exaustivamente digitados. Mas serve de consolo.

A sabedoria popular aconselha fazer uma limonada com o limão dos pequenos infortúnios. Não tendo outro remédio que reestabeleça a empreitada deletada, ocorre-me que o lapso freudiano pode ter conotação menos psicanalítica e mais insondável. Vale dizer, uma acontecência, se é que assim se pode dizer, mais chegada à intervenção da mecânica celeste na supressão de minha idéia inicial.

Com a devida permissão do grande Ruy, de tanto ver triunfar as nulidades tem dias que me apego ao sobrenatural, principalmente naqueles dias em que “a gente se sente como quem partiu ou morreu”, não é mesmo Chico?

Sinceramente, minha inspiração primeira não era escrever sobre o fuzilamento de Marielle Franco nem no espingardeamento do motorista Anderson Gomes, que a acompanhava. Então, a impressão que tenho é que o assunto me escolheu, não eu o escolhi.

Pois bem. A cena inicial do filme Pequenos Assassinatos, dirigido por Alan Arkin, um fotógrafo é espancado pelos integrantes de uma gangue quando fotografa em uma rua de Nova York.

Uma jovem que passa pelo local vê a agressão e intervém em defesa do rapaz. A iniciativa da moça afugenta os agressores; inesperadamente o fotógrafo passa a brigar com sua defensora, pois ele não quer que ninguém o socorra.

Passados 47 anos do lançamento do filme, o roteiro escrito por Jules Pfeiffer faz lembrar, de certa forma e com algum desconto, o ponto final que a barbárie brutalmente colocou na vida de Marielle. Se é que me faço entender.

A tragédia experimentada pela vereadora e pelo motorista Anderson não é um fato isolado num contexto em que o conceito de tolerância é, hoje mais do que nunca, espicaçado por parcela considerável da população brasileira e pela totalidade de seus governantes.

Escolhemos o caminho da acomodação diante da calamidade; da calamidade provocada pelo entreguismo diante da idéia de soberania; da soberania dos princípios pregados pelo neoliberalismo que enche os cofres das grandes potências e esvazia o bolso dos países em desenvolvimento.

Nunca se pode dizer onde esse caminho nos levará. A única certeza é que nele cede-se primeiro em palavras e depois, pouco a pouco, em substância também.

Marielle Franco foi assassinada por quem vive a dizer que somos um país de ignorantes, a certificar que a única saída para o impasse político e para o caos social que vivemos é a porta de acesso a um avião que propicie uma fuga para o exterior. Se é que me faço entender.

Bom dia!