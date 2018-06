Histórico: emitida 1ª certidão de nascimento para uma transexual em Araras

Ato é histórico, já que é a primeira vez que o Cartório do Registro Civil de Araras expediu uma Certidão de Nascimento para uma...

Ato é histórico, já que é a primeira vez que o Cartório do Registro Civil de Araras expediu uma Certidão de Nascimento para uma transexual da cidade

O Serviço Registral de Pessoas Naturais, o Cartório do Registro Civil de Araras expediu no final do mês passado a primeira Certidão de Nascimento para uma transexual da cidade – Patrícia Vieira da Rocha que, agora, possui o documento com o nome e o gênero – feminino, condizentes com a própria condição e com a imagem que ela transmite.

A emissão é um fruto da decisão recente do STF (Supremo Tribunal Federal), que determina a lavratura do documento sem a necessidade de cirurgia, laudo de terceiros ou outras decisões judiciais, o que torna a conquista muito mais acessível.

Aos 38 anos, universitária cursando Bacharelado em Estética, cabeleireira e empreendedora, dona de seu próprio salão de beleza no Jardim São João, Patrícia – ou Paty Rocha, como é mais conhecida, comemora a obtenção do documento que reflete sua condição e imagem.

“Era constrangedor você ter que se identificar em algum local apresentando um documento no qual o nome escrito não condiz com a sua imagem e personalidade”, diz ela. “Embora há alguns anos o governo tenha aprovado a lei da inclusão do nome social em instituições públicas, isso não era suficiente, uma vez que o verdadeiro nome ainda se fazia presente nos documentos oficiais”, acrescenta ela.

Transexual há 20 anos, ela se diz satisfeita com a nova certidão. “Agora esse problema já não existe mais, verdadeiramente terminou!”, comemora, ressaltando que essa é uma das muitas conquistas às quais os transexuais ou transgêneros buscam. “Assim como o direito de estudar, adquirir conhecimento e trabalhar. Eu estudo no Centro Universitário Hermínio Ometto – Uniararas, onde mesmo antes da obtenção do documento condizente com a minha imagem e personalidade, sempre fui muito bem acolhida e tratada com total respeito. É isso que todas as pessoas buscam e merecem”, enfatiza.

Paty diz que com a certidão de nascimento devidamente alinhada com sua condição, personalidade e imagem, já deu entrada na emissão todos os outros documentos, igualmente adequados. “Só não ficaram prontos ainda, mas os terei em breve”, festeja.

“Conquista histórica”

Um dos advogados que fez sustentação oral no STF quando do julgamento, em março deste ano, Paulo Iotti, que é doutor em Direito Constitucional, classifica a decisão da Corte como histórica. O julgamento histórico que mudou paradigmas, ao permitir a mudança de nome e sexo nos documentos das pessoas transgênero, independente de cirurgia, laudos e de ação judicial. Esse último ponto é simplesmente fenomenal. No Judiciário, depois de um primeiro momento [até os anos 1990], quando não se alterava a alteração nem mesmo com cirurgia – que chamavam de mera “plástica estética”, que “não mudava o sexo” e que podia ser contraditório com a (inexistente) proibição do “casamento homossexual” e tudo isso dito em acórdãos do passado -, passou-se a, em algum momento da primeira década dos anos 2000, a consolidar-se a permissão à mudança após a cirurgia. Era ainda muito polêmico e minoritária a mudança sem cirurgia, embora a jurisprudência estivesse se direcionando para isso”, disse ele ao site Justificando, declarações reiteradas esta semana à Tribuna.

Como era antes

Segundo o próprio Iotti, antes, era preciso entrar na Justiça. Nos anos 1990, nem com corrigia mudavam nome e gênero nos documentos. Decisões de uma insensibilidade e ignorância conceitual ímpares. Nos anos 2000, consolidou-se que, feita a cirurgia, mudava-se nome e gênero. O que se discutia desde então era se, sem cirurgia, podia mudar nome e gênero na documentação (alguns mudavam só nome, outros nem isso, outros mudavam gênero também). “Dispensa de laudos era algo que estava começando a ser discutido no Brasil. Por isso que foi histórica e importantíssima a decisão do STF de permitir a mudança sem cirurgia, sem laudos e sem ação judicial”, pontua.

Próximos passos

Para o advogado, ainda é preciso avançar. “Estamos numa fase ainda meio incerta. Ganhamos o direito, mas enquanto não vier uma regulamentação nacional do CNJ (em tese desnecessária, mas importante), cada cartório ou Estado age de um jeito. Estamos numa situação bem parecida com aquela do casamento civil homoafetivo após a decisão do STF de 2011 e a do CNJ, de 2013 (STF reconheceu a união estável homoafetiva, que pode ser convertida em casamento, e discutia-se se por isso o casais homoafetivos podiam se casar civilmente). Alguns Tribunais de Justiça já regulamentaram o tema, mas cada um de um jeito – a melhor por enquanto é a regulamentação do estado do Rio Grande do Sul”, exemplifica ele.

Como proceder

Iotti explica os procedimentos para quem deseja obter a certidão de nascimento com o nome e gênero adequados à condição do transexual. “Em tese, basta fazer uma declaração escrita, falando nome civil atual com CPF, declarar-se transgênero e dizer qual novo nome e gênero que deseja. Isso que a Corte Interamericana e o STF impuseram, o respeito à soberana autopercepção da pessoa transgênero (travesti, mulher transeuxais ou homem trans). A Corte Interamericana disse que sequer certidões negativas de processos e protestos se podem exigir da pessoa, cabendo ao Estado ir atrás disso, sendo desproporcional exigir isso da própria pessoa. Mas alguns Tribunais estão dizendo que se a pessoa tiver algum processo contra si ela não pode mudar o nome e o gênero, o que é absurdo. Coloca-se o patrimônio de terceiros acima da identidade e da dignidade da pessoa trans. Até porque o CPF não muda, então protestos continuam resguardados. E basta, após a mudança, oficiar o juiz ou tribunal onde o processo trâmite, se for o caso. Alguns Tribunais o juiz de Santos decidiram dessa forma”, explica. (Ana Maria Devides)

Crianças e adolescentes

O advogado relata que ainda existe um trabalho junto ao Conselho Nacional de Justiça em relação a crianças e adolescentes. “Estamos lutando no CNJ para uma regulamentação emancipatório. Que inclusive respeite a identidade de gênero de crianças e adolescentes trans, para mudar seus documentos sem ter que esperar a maioridade. Com aval dos pais ou do juiz, caso a recusa dos pais seja injusta (transfóbica ou irrazoavel em geral). A lei admite essa supressão da recusa dos pais, quando injusta, pra pessoa poder casar. E casamento mexe com a identidade e o estado civil da pessoa. E o casamento civil é aquilo com que a lei mais se preocupa no Brasil, em termos de formalidades. Então, não faz sentido não permitir nesse caso também, já que ambos se referem a uma mudança da identidade civil da pessoa”, conclui.