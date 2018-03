Hípica Campagna conquista oito pódios na primeira prova da temporada

Amador Esportes 3 de março de 2018 Tribuna do Povo

Amazonas e Cavaleiros da Hípica Campagna começaram a temporada, de hipismo, com oito pódios. Na primeira etapa do campeonato Abhir (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural) de Salto, Hispimo Rural e Top Riders, os ginetes subiram ao pódio oito vezes , no Clube de Cavaleiros Professor Victorino Machado, em Rio Claro.

No sábado, 24, a primeira a subir ao pódio foi a amazona Débora Baggio Carrocci. Montando o brasileiro de hipismo Dom King, a amazona ficou ter terceiro lugar na categoria Nível 1 (série 0,90 cm) tempo ideal.

Além dos filhos, foi dia de pais irem para a arena. O empresário Adão Lopes estreou nas pistas, montando Jóia, e ficou em 5º lugar, na categoria especial para pais.

Na sequência, o cavaleiro Luca Jensen de Arruda, montando a puro sangue árabe FHR Roxxy, foi vice-campeão da etapa na categoria estreante (0,60 cm). Roberta Ferreira, montando também FHR Roxxy, ficou em 4º lugar, na mesma categoria.

No domingo, 25, a equipe ficou vice-campeã em três categorias. Débora Baggio Carrocci, montando Dom King, começaria o dia cravando o tempo na prova de cross-country. “Vem vindo Débora Baggio para seus momentos finais. Nem consultou o cronometro, é sinal de que está na confiança da velocidade. Tempo de 2´51”, Nossa Senhora! O tempo era de 2´52”. Quase cravou. Sensacional“, enfatizou o juiz da prova, Bata Andrade. Na sequência, no picadeiro, Débora fez o segundo melhor tempo na pista e sagrou-se vice-campeã na categoria aspirante (0,80 cm).

Na categoria mini mirim, quem brilhou foi João Brasileiro Lopes, montando o puro sangue árabe Lemnos Varitus Brasil, como vice-campeão.

Na série 0,60, categoria estreante, Michele Teixeira, montando o paint-horse Alabama, foi vice-campeã, seguida de Lucas Campagna Filho e FHR Roxxy, 4º colocado.

“Foi um final de semana histórico. Oito troféus em um final de semana”, enfatizou o professor Lucas Campagna.