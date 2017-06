Harry Potter para ensinar inglês na Escola Carlota

Uma aula de inglês diferente foi promovida pela coordenação da Escola Estadual Carlota Fernandes de Souza Rodini, Vila Dona Rosa Padula Zurita, zona sul,...

Compartilhe em suas redes sociais!

Uma aula de inglês diferente foi promovida pela coordenação da Escola Estadual Carlota Fernandes de Souza Rodini, Vila Dona Rosa Padula Zurita, zona sul, na semana passada. Os estudantes entraram no mundo do famoso personagem Harry Potter, presente na literatura inglesa.

A coordenação da escola disse que as atividades foram realizadas nos dias 13 e 14 de junho e consistiram em uma divertidade gincana, feita sob orientação das professoras Andrea Meneghin Barbosa, Maria Valdelice dos Santos e Marina Ruy Franco.

Chamada de “A Gingana Harry Potter” a atividade foi idealizada como um projeto interdisciplinar das aulas de inglês, arte e educação física. “Tudo foi planejado a partir dos estudos da biografia da escritora J. K. Rowling”, inglesa que criou o bruxo mais famoso do planeta.

A gincana foi direcionada para os estudantes matriculados nas salas do 9º ano do ensino fundamental, divididos por sorteio para ocupar as casas presentes na escola – como acontece na história do filme – sendo a Grifinória, Lufa-Lufa e Sonseria.

“O projeto teve objetivo em promover a interação entre os alunos e aprimorar a capacidade da leitura, principalmente estimular e desenvolver o gosto pelas práticas esportivas, cooperação, respeito às regras, trabalho em equipe, imaginação e raciocínio lógico”, explica a coordenação.

Além das “casas”, a gincana contou com os professores que se fantasiaram de alguns personagens do filme. Dentre as atividades promovidas estavam o quadribol – que é o esporte inventado dentro do universo do Harry Potter – dança com coreografia e quiz (perguntas e respostas). Por fim, a gincana teve arrecadação de tampinhas que foram doadas para o projeto social desenvolvido pelo Rotary Club.