Handebol ararense está em semifinal em competição de São Carlos

Times feminino e masculino garantiram classificação com uma rodada de antecedência; adversários nas eliminatórias ainda não foram conhecidos

Com uma rodada para o término da fase de classificação da Copa Smel, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte de São Carlos, o handebol adulto de Araras está nas semifinais do torneio regional.

Os adversários dos times masculino e feminino serão conhecidos após o fechamento da última rodada, nos dias 10 (feminino: Araras x Ufscar) e 17 de junho (masculino: Araras x USP – São Carlos). As eliminatórias estão marcadas para o dia 24, mesmo dia das finais da competição.

Até o momento, o time feminino de Araras soma 8 pontos (4 jogos disputados) e o time masculino, 5 pontos (3 jogos disputados). “Essa competição faz parte da preparação das equipes para os Jogos Regionais, que serão disputados de 18 a 30 de julho, em Santa Bárbara D’Oeste”, explicou o técnico ararense, Luiz Paulo Franco.

Os times de handebol de Araras são coordenados pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. “O handebol está voltando em Araras. Depois de 9 anos sem a modalidade, agora temos escolinhas realizadas em parceria com o Sesi, com os projetos sociais da Osaf, Oratório Dom Bosco e Madalena de Canossa, além das equipes adultas, fato que não acontecia em Araras há mais de 16 anos. Estamos dando um grande passo para o desenvolvimento do handebol em nosso município”, comentou o secretário de Esportes, Douglas Marcucci.

Mais informações sobre o handebol ararense podem ser obtidas pelo telefone 3544-8347.