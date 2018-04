Habilitações dos sorteados dos apartamentos da CDHU começam na próxima semana

A Secretaria Municipal de Habitação de Araras informa que as habilitações dos apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), órgão ligado ao governo...

A Secretaria Municipal de Habitação de Araras informa que as habilitações dos apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), órgão ligado ao governo estadual, têm início na próxima semana. A entrega dos documentos acontece da segunda-feira (9) até a sexta-feira (13), no prédio da Secretaria, localizada na Avenida Zurita, 231, Jardim Belvedere.

Os telegramas contendo os dias e horários marcados para as entregas já estão sendo enviados para os endereços dos 212 contemplados com as moradias populares. Em caso de algum sorteado não receber comunicado, deve comparecer a Secretaria entre os dias 9 e 13 de abril.

Até o fim de maio serão entregues 136 apartamentos. Já as 76 unidades restantes estarão à disposição entre os meses de agosto e setembro, totalizando os 212 empreendimentos.