Guia Gastronômico Araras 2017

BARES E CHOPERIAS

Arnesto Chopp Bar: Av. Senador Cesar Lacerda de Vergueiro. Fone 3352-0373

Água Doce Cachaçaria Araras: Avenida Melvin Jones, 748 – Jardim Fátima. Aberto de terça e quarta das 18h00 às 23h00, quinta e sexta das 18h00 às 00h00, e aos sábados das 18h00 às 01h00. Fone 3544-8375

Bar do Cris: Estrada da Corredeira, s/n – Cascata. Aberto sexta-feira a partir das 16h00. Aos sábados e domingos das 8h00 às 18h00. Aceita cartões: Visa e Master. Fones 3547-6816 e 99621-0299

Bar do Raí – O Rei da Panceta: Rua Firmo Lacerda de Vergueiro, 125 – Jardim Fátima. Fone 99658-1537

Buteko do Portuga: Parque Municipal Fábio da Silva Prado – Aberto de terça a domingo, das 16h00 as 24h00. Fone 3544-1340

Cervejaria Hausen Bier: Rua Otávio Merlo, 715 – Jardim Anhanguera. Aberto de segunda a sábado das 09h00 às 18h00. domingos e feriados das 10h00 às 13h00. Aceita os cartões: Visa, Master e American Express. Fone 3352-8999

Cevada Express: Avenida Melvin Jones, 1.121. Aberto terça das 11h00 às 19h00. Quarta à sexta das 11h00 às 22h00, sábados das 10h00 às 22h00 e domingos e feriados das 10h00 às 13h00. Aceita cartões: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard e Elo. Fone 3544-2730

Choperia e Restaurante Vicari: Avenida Zurita, 221 – Belvedere. Aberto de segunda a domingo das 17h00 às 24h00. Aceita todos os cartões. Fone 3351-0509

Estação da Breja Bar e Restaurante: Avenida Dona Renata, 2.610. Aberto das 17h00 às 24h00 de terça a domingo. Aceita cartões Visa, Mastercard, Hipercard e Elo

Fritz Cervejaria Artesanal: Avenida Dona Renata, 4488 – Centro. Aberto de segunda a quinta das 17h00 às 23h30. sexta das 17h00 às 2h00. sábado, domingo e feriados das 11h30 às 24h00. Aceita os cartões: Visa, Mastercard, Hipercard, Elo, Amex e Diners. Email: araras@choppfritz.com.br. Fone 3352-4058

Glarus Chopp: Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro (Avenida do Café), 155 – Centro. Fones 3351-1440 e 9880- 2001

Maraca: Rua dos Coroados, 21 (esquina com R. Tapajós) – Bairro Campinho. Aberto de terça a sábado das 15h00 às 24h00 . Aceita os cartões: Visa, Master, Hipercard e Diners. Fone 3544-5760

Mussarelli Chopp – Choperia e Pizzaria: Rua Padre Santo Marino, 308 – Jardim Cândida. Fone 3541-4480.

PUB 595 : Rua Albino Cardoso, 595 – Centro. Fones 3352-5172, 99725-0411 e 99448-6838

Quiosque Chopp Brahma: Avenida Dona Renata, 4785 – Shopping Happy Day. Aberto de segunda a sexta a partir das 16h00. sábado, domingo e feriados a partir das 14h00. Aceita todos os cartões. Fone 3352-0994

Mac-Fú e Beloto’s: Rua Dona Achilina Fachini, 728 – Jardim Fátima (em frente ao Clube dos Bancários). Aberto de segunda a sexta das 11h00 às 14h30 para almoço. sexta e sábado das 18h00 às 24h00. domingos das 11h00 às 15h00. Aceita cartões: Visa, Master e Elo. Fone 3541-1379

Taverna Pub: Rua Eolo Camargo Preto, 131 – Centro. Aberto de quarta a sábado às 18h00 . Aceita os cartões: Visa e Master. Fones 3352-1230 e 3352-990

Varanda Gourmet: Rua Armando Salles de Oliveira, 665 – Centro. Aberto de segunda a domingo das 18h00 às 24h00. Aceita todos os cartões. Fones 3541-1322 e 3541-0627

CAFÉS

Baobá Café: Rua 13 de maio, 490 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 7h00 às 19h00, sábado das 7h00 às 13h00 (acompanha o horário de fechamento do comércio). domingos e feriados das 8h00 às 12h00. Fone 3351-2735

Café Avenida : Avenida Zurita, 730 – Belvedere. Aberto de segunda à sexta das 6h00 às 18h00. Não aceita cartões. Fone 3542-8460

Café Bourbon 1: Avenida Ângelo Franzini, 1.240 – Jardim Dos Ipês, nas dependências do Posto Santana. Fone 3551-2525

Café Bourbon 2: Avenida Zurita, 377 – Belvedere, nas dependências do Posto São Paulo. Fone 3544-1020

Class Cafeteria: Rua Senador Lacerda Franco, 576 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 7h00 às 19h00, e aos sábados das 7h00 às 13h00. Aceita os cartões: Visa e Master. Fone 3351-3816

Café Livraria Eureka: Rua Coronel Justiniano, 808 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 09h00 às 18h00. Fone 3351-2196

Empório Mineiro: Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, 324 – Centro. Aberto de segunda à sexta das 7 às 21h, sábado das 7 às 17h, domingo das 8 às 12h. Aceita cartões de débito e crédito. Fones 99832-7952 e 99903-4570

Espaço Caffé: Rua Consolação, 125 – Belvedere. Fone 3544-9720

Nosso Ponto: Rua Tiradentes, 326 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 7h00 às 19h00, e aos sábados e domingos das 8h00 às 13h00. Aceita cartões: Visa e Master. Fone 3542-7680

Oficina do Sabor: Rua Julio Mesquita, 220 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 8h30 às 18h30, e aos sábados das 8h30 às 14h00. Fone 3352-8379

Requinte Café: Rua José Bonifácio, 751 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 7h00 às 19h00, e aos sábados das 8h00 às 13h00. Aceita todos os cartões. Fone 3352-0482

Samantha Café: Rua Marcelo Nava, 300 – Boulevard Samantha (entre o Samantha I e II). Aberto de segunda a sexta das 7h às 19h, e sábado das 8h às 13h

Seu Antônio Sabores: Praça 8 de Abril, 36 – Centro. Site: www.seuantoniosabores.com.br. Fone 3352-8800

Star Deck: Rua Júlio Mesquita, 381 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 9h00 às 18h00 e sábado das 9h00 às 14h00. Fone 3352-0134

Villa Real: Nas dependências do Pague Menos Supermercados. Aberto de segunda a sábado das 8h00 às 19h00, e domingo das 8h00 às 12h30. Aceita cartões Visa e Master. Fone 3353-0155

CHURRASCARIAS

Bagatini Churrascaria: Rua José Santoro, 555 – Vila José – Leme/SP. Aberto de terça a sexta das 11h00 às 14h30 e 18h30 às 22h00. Aos sábados das 11h00 às 15h00 e 18h30 às 22h00. E aos domingos das 11h00 às 15h00. Fone (19) 3571-7575

Churrascaria Faustão Grill: Avenida Capitão Artur dos Santos, 443 – Vila Bressan. Aberto de segunda a domingo das 10h00 às 14h30, e à noite das 18h00 às 22h00. Aceita os cartões Hipercard, American Express, Visa e Master. Fone 3551-3625

Churrascaria e Lanchonete Serra Gaúcha: Avenida Otto Barreto, 2055 – Distrito Industrial II . Aberto de segunda a sábado para almoço das 11h00 às 14h00, e para o jantar das 18h00 às 22h00. domingo: das 11h00 às 15h00. Aceita os cartões Visa, Master e Hipercard. Fone 3544-7569

Pacheco’s Grill Restaurante: Avenida Dona Renata, 4025 – Centro. Aberto para almoço de segunda a sábado das 11h00 às 15h00. Aberto para o jantar das 18h00 às 00h00. E aos domingos aberto das 11h00 às 15h00. Aceita cartões de débito e crédito. Fone 3542-3735

Restaurante e Churrascaria Camargo: Rua Augusto Consoni, 807 – José Ometto. Atende diariamente das 10h30 às 14h30 . Aceita cartões débito e crédito. Disk Marmitex 3541-5786, 99736-0158 ou 99656-7474

Restaurante do Lago: Parque Municipal Fábio da Silva Prado. Aberto para almoço de terça a sábado das 11h00 às 15h00, à la carte, self service e por quilo. À noite das 18h00 às 23h30: terça e quarta Rodízio de pizzas, quinta Rodízio de picanha e carneiro, sexta e sábado à la carte e self service. domingos e feriados à la carte e self service no almoço. Aceita todos os cartões. Fone 3541-4115

DOCERIAS

Cacau Show: Rua Tiradentes, 542 – Centro. Fone 3542-6749

Casa de Bolos: Rua Coronel André Ulson, 75 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 7h00 às 19h00, e aos sábados das 7h00 às 17h00. Aceita cartões de débito e crédito. Fone 3352-2028

Chocolates Brasil Cacau: Rua Tiradentes, 533 Centro. Fone 3352-4442

Doçura Confeitaria: Avenida Otto Barreto, 225 – Jardim São Nicolau. Aberto diariamente das 6h30 às 18h00.

Fama Doces e Petiscos: Rua Tiradentes, 290 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 8h30 às 18h30, e sábado das 8h30 às 14h00. Fone 3352-733

Kopenhagem: Rua Francisco Leite, 204 – Centro. Fone 3542-6823

Mimos Brigadeiros Gourmet: Rua Nunes Machado, 715 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 12h00 às 19h00, e sábado das 10h00 às 14h00. Aceitamos encomendas. Fones 3351-3526 e 98820-7737. E-mail: mimosbrigadeirosgourmet@gmail.com

Pudding: Av. Da Saudade, 216 – Jardim Fátima. Aberto de quarta a sexta das 10h00 às 19h00. sábado das 9h00 às 16h00. domingos e feriados das 9h00 às 13h00. Aceita cartões Visa, American Express, Elo e Hipercard. Fones 3541-8512 e 99808-2828

Rei do Brigadeiro: Rua José Bonifácio, 235 – Loja 2 (Próximo ao Supermercado Favetta) – Centro. Aceita Encomendas. Fone 4124-0026

Padaria e Confeitaria Magdalon: Rua Senador Lacerda Franco, 76 – Centro. Fones 3541-7836 e 3542-0321. www.confeitariamagdalon.com.br



Sodiê Doces: Rua Marechal Deodoro, 890 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 9h00 às 18h30. Aceita cartões Visa e Master. www.sodiedoces.com.br. Fone 3351-3076

Sonhando Doce – Doces Finos: www.sonhandodoce.blogspot.com. E-mail: nat_luppi@hotmail.com. Facebook: Sonhando Doce. Fones 3544-9935 e 98212-7444

ESFIHARIAS

Ahmed Cozinha Árabe e Esfiharia: Avenida Padre Alarico Zacharias, 225 – Belvedere. Aberto de terça a domingo das 17h00 às 23h00. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Facebook: Ahmed Cozinha Árabe Esfiharia. Faça seu Pedido. Fone 3351-3002

Cantinho da Esfiha: Praça Barão de Araras, 135 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 9h00 às 15h00 e de quinta a domingo das 18h30 às 23h30. Aceita Cartões. Fone 3544-3039

Mister Titas: Avenida da Saudade, 236 – Jardim Fátima. Aberto diariamente das 17h00 às 23h00. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. www.mistertitas.com.br. Email: araras@ mistertitas.com.br. Fones 3544-5099 e 3544-5049

EMPÓRIOS E ADEGAS

Adega Supermercado DELTA MAX: Rua das Esmeraldas, 18 – Jardim Santa Cruz. Aberto todos os dias, inclusive feriados. Aceita todos os cartões de crédito. Fone 3543-2030

Adega Supermercado Pague Menos: Avenida Dona Renata, 1075 – Vila Michelin. Fone 3508-0360

Adega Tonin Superatacado: Avenida Horácio Krepischi – Bairro Campinho.

Depósito de Bebida Bolles: Rua Vicente Blanco, 21 – Jardim Cândida. Aberto de segunda a sábado das 7h00 às 18h00, e aos domingos das 7h00 às 12h00. Aceitamos todos os cartões. Fone 3541-8956

Depósito de Bebidas Pedrão: Avenida Melvin Jones, 560 – Jardim Fátima. Aberto segunda das 13h00 às 19h00, terça à sábado das 9h00 às 19h00 e domingo das 9h00 às 13h00. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Fone 3544-8163

Empório Santa Teresa: Rua Júlio Mesquita, 960 – Centro. Aberto de segunda à sábado das 9h30 às 19h30. Aceita cartões Visa e Master. www.adegasantatereza.com.br . Facebook: santaterezaemporio. Fones 3541-3939, 3351-3940 e 3541-8577

Empório Ecovegan: Produtos Naturais. Rua Dona Regina Michielin, 204 – Belvedere. Aberto de segunda a sexta das 9h00 às 19h00. Sábados das 9h às 14h e aos domingos da 9h às 12h00. Aceita todos os cartões de crédito. Fone 3542-1919

Empório Peccinatti: Rua Tiradentes, 80 – Centro. Aberto de segunda à sexta da 8h00 às 18h30, e sábados das 8h00 às 14h00 – www.facebook. com/emporiopeccinatti. Fone 3352-0096

Empório Cosí: Avenida Dona Renata, 554 – Centro. Aberto de segunda a segunda das 6h30 às 22h00. Happy Hour de domingo a terça das 17h00 às 22h00, de quarta a sábado das 17h00 às 0h00. Restaurante de quinta a sábado das 20h00 às 0h00. Fone 3544-8844

Janete Produtos Naturais: Rua Coronel Justiniano, 922. Aberto de segunda a sexta das 9h00 às 18h00 e sábados das 9h00 às 13h00. Fone 3352-2262

PolpFrut Congelados: Avenida Romana Ometto, 195 – Jardim Cândida. Aberto de segunda a sábado das 9h00 às 11h00, e das 13h00 às 18h00. Não aceita cartões. Fone 3541-7162

Rotisseria Santa Efigênia: Rua João Krepischi, 1297 – Jardim Santa Efigênia. Aberto de segunda a sexta das 6h00 às 16h00. Sábados das 6h00 às 14h00, e aos domingos das 7h00 às 14h00. Aceita cartões de crédito, débito e Vale Alimentação Elo.

Tuti Sapore: Rua Lourenço Dias, 751 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 13h00 às 3h00. Domingos e Feriados das 15h00 às 22h00. Aceitamos todos os cartões. Conheça nosso Happy Hour, degustando um rodízio de Chopp. Fone 3353-1714

Vita Sabores: Rua Tiradentes, 1165 – Centro. Aberto das 9h00 às 18h00. Aceitamos todos os cartões. Fone 3352-7638

Zaniboni Armazém de Bebidas: Avenida Torque, 255 – Belvedere. Aberto de segunda a sexta das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00, aos sábados das 8h00 às 18h00 e aos domingos da 9h00 às 12h00. Aceita cartões Master e Visa. Fones 3541-3400 e 3541-1445

HAMBURGUERIAS

Hamburgueria do Barão: Rua Júlio Mesquita, 480 – Centro. Aberto das 19h00 às 24h00. Aceitamos cartões Visa, Mastercard, Hipercard e Diner. Facebook/hambuergueriabarão. Instagram: @hmaburgueriabarao. Fone 3352-6022

HORTIFRUTI

Varejão 5: Rua 13 de maio, 90 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 7h30 até as 19h00, sábados das 7h30 às 18h00, domingos e feriados das 8h00 as 12h00. Aceita cartões Visa, Mastercard, Hipercard e Vale Alimentação. Fone 3541-7911

LANCHONETES

Açaí & Cia: Rua 7 de setembro, 676 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 9h30 às 18h. Sábados das 9h30 às 14h00. Domingos e feriados das 15h00 às 22h00. Fones 98893-8850 e 3542-2159

Avenida Lanches & Cia: Avenida Padre Atílio (ao lado da Câmara Municipal). Aberto de quarta a segunda das 18h00 às 24h00. Aceita cartão de crédito. Fone 3551-2359

Big Boy Loja 1: Rua Senador Lacerda Franco, 404 – Centro. Aberto de quarta a segunda, a partir das 18h30. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Fone 3544-6804

Big Boy Loja 2: Avenida Dona Renata, 1131. Aberto de terça a domingo a partir das 18h30. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Fone 3551-2322

Billy Lanches: Avenida Francisco Borges, 945 – Olívia Park. Aberto de terça à domingo, das 19h00 às 24h00. Aceita cartões de débito e crédito.

Bagueteria do Miguel: Avenida da Saudade, 156 – Jardim Fátima. Aberto de terça a domingo a partir das 18h00. Aceita cartões Visa e Master. Fone 3544-8819

Bakana Lanches: Avenida Padre Atílio, 440 – Belvedere. Aberto de terça à sexta das 9h00 às 23h00, e aos sábados e domingos das 18h00 às 24h00. Aceita cartão Visa. Fone 3541-2197

Casa da Vitamina: Rua José Bonifácio, 704 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 8h00 às 18h00, e sábado das 8h00 às 14h00. Aceita todos os cartões, inclusive Vales Refeição. Fone 3544-3311

Cantinho do Lanche: Avenida Padre Alarico, 806 – Belvedere. Aberto de terça a domingo das 18h00 às 24h00. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Fone 3544-6636

Coxinitas: Rua Coronel André Ulson Júnior, 60 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 11h00 às 22h00. Domingo das 18h00 às 22h00. Fone 3542-2363

Deco Food Trailer: Avenida José Ometto (em frente ao Portão 2 da Uniararas). Lanches e Macarrão na Chapa. Disk Entregas 99676-5225. Whatsapp 98306-9749

Gela Lanches: Praça Nossa Senhora Aparecida (em frente à igreja da Cândida). Aberto diariamente a partir das 18h00. Fone 3541-7969

Império do Salgado (Delivery do Salgado): Avenida Padre Atílio, 263 – Belvedere. Aberto de segunda a domingo das 12h00 às 23h00. Fones 3541-6004, 98928-3051 e 99701-6056. Loja 2: Rua Tiradentes, 582 – Centro. Aberto de terça a domingo das 17h00 às 24h00. Aceita todos os cartões. Fone 3351-0576

Lanches Bom Gosto: Rua Julia Luiz Ruette, 455 – Jardim Dom Bosco. Aberto diariamente à partir das 18h00. Aceita todos os cartões. Fones 3551-0252 e 3351-0757

Lanchonete Amor Amor: Praça Barão de Araras, 162 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 7h00 às 18h00, e aos sábados das 7h00 às 15h00. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Fone 3541-0497

Ali! Lanches: Rua Benedita Nogueira, 654 – Centro. Aberto de segunda à sexta das 8h00 às 18h00, e aos sábados das 8h00 às 13h00. Fones 3544-7319 e 983130492

Mc Donald’s: Avenida Dona Renata, 4.785 – Dependências do Shopping Happy Day. Aberto diariamente das 10h00 às 22h00. www.mcdonald’s.com.br. Fone 3542-9900

Mc Donalds Drive Thru: Rua Barão de Arary, 156 – Centro (esquina com Marginal).

Nai Nai Aperitivos e Lanches: Rua Luiz Lagazzi, 141 – Jardim Fátima. Aberto de terça a domingo das 17h00 à 1h00. Aceita cartões Visa, Mastercard e Hipercard. Fone 3351-5711

Rainha dos Salgados: Rua Barão de Arary, 699 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 7h00 às 19h30, e aos sábados das 7h00 às 15h30. Aceita cartões. Fone 3547-9544

Rei do Suco 1: Rua Tiradentes, 321 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 8h00 às 18h00, e aos sábados das 8h00 às 14h00. Aceita cartão Hipercard. Fones 3351-5253 e 3542/9436

Rei do Suco 2: Rua Júlio Mesquita, 577 – Centro. Aberto de segunda a sexta das 8h00 às 18h00 e aos sábados das 8h00 às 14h00. Aceita cartão Hipercard. Fone 3541-8868

Requinte Sucos e Lanches: Rua José Bonifácio, 751 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 7h00 às 19h00. Aceita todos os cartões. Fone 3352-0482

Restaurante e Lanchonete Vantim: Rua Coronel Justiniano, 862 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 8h00 às 23h00. Aceita todos os cartões. Fone 3542-5901

Skyna Lanches e Panquecas: Rua Vereador Cesário Coimbra, 212 – Centro. Aberto de terça a domingo à partir das 18h00. Fones 3542-8018 e 3542-0948

Subway: Avenida Zurita, 377 (em frente ao terminal rodoviário). Aberto diariamente das 10h00 às 24h00. www.subway.com. Fone 3542-2450

Subway: Rua Albino Cardoso, 510 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 11h00 às 23h00. Aceitamos cartões Visa, Mastercard, Hipercard, Ticket Restaurante e Sodexo. Fone 3351-3332

Santa Toca: Rua Albino Cardoso, 607 – Centro. Aberto de segunda à sábado das 10h00 às 22h00, e aos domingos das 15h00 às 22h00. Aceita cartões Visa e Master. E-mail: tocadoacaiararas@bol.com.br . Fones 3352-0074 e 3544-4325

Toca da Batata & Açaí: Av. Augusta Viola da Costa, 1782 – José Ometto – Shopping Zona Leste. Fone 98105-4060

Tribo do Açaí: Rua Tiradentes, 112 – Centro. Aberto segunda das 12h30 às 20h, de terça a sábado das 12h30 às 22h e domingos e feriados das 14h às 22h. Aceita cartões de débito e crédito. Fones 3352-6310 e 99907-4745

Violinha Lanches: Avenida José Ometto (portão 2 Uniararas). Aberto de segunda a sexta das 9h00 às 00h00, sábado e domingo das 17h00 às 00h00. Facebook: violinha lanches. Fones 3542-7640, 98808-4075, 99155-1076, 98249-1610 e 99635-6570

Violinha Lanches 2: Rua Clóvis Bevilaqua, travessa com Olavo Bilac (Pracinha Belvedere). Aberto de segunda a quinta até 01h00 da madrugada, e sexta à sábado até 03h00 da madrugada.

PADARIAS E CONFEITARIAS

Confeitaria Pão do Céu: Avenida Ermani Lacerda Oliveira, 479 – Jardim Cândida. Aberto de segunda a sábado das 6h00 às 21h00, e aos domingos das 6h00 às 12h00. Fone 3541-7066

Panificadora Água na Boca 1: Avenida Padre Atílio, 147 – Belvedere. Aberto de segunda a sábado das 5h30 às 22h00, e aos domingos das 7h00 às 22h00. Não aceita cartões. Fones 3541-2310 e 3547-8382

Panificadora Água na Boca 2: Rua Henrique Dias, 537 – Jardim Marabá. Aberto de segunda a sábado das 5h30 às 20h00, e aos domingos das 7h00 às 20h00. Não aceita cartões. Fone 3542-6226

Panificadora Ararense: Rua Júlio Mesquita, 43 – Centro. Aceita cartões de débito e crédito. Fones 3542-0136 e 3541-1817

Padaria e Confeitaria São Benedito: Rua Angelo Pastorello, 220 – Jardim Fátima. Aberto de segunda a sábado das 06h00 às 20h00, e aos domingos das 6h00 às 12h00. Fone 3541-3837

Padaria e Confeitaria Oficina de Pães: Rua América, 124 – Jardim Europa. Fones 3351-3578 e 3544-6935

Panificadora Santo Expedito: Rua Dona Regina, 37 – Belvedere. Aberto de segunda à sexta das 05h00 às 20h00. Sábado das 05h00 às 18h00. Domingo 05h00 às 12h00. Aceita cartão Hipercard. Fone 3544-5775

Padaria Parque das Árvores: Rua Emílio Pacagnella, 436 – Parque das Árvores. Aberta de segunda a sábado das 6h00 às 20h00, e aos domingos e feriados das 6h00 às 12h00, e das 16h00 às 19h30. Fone 3541-9166

PASTELARIAS

Eijo Pastelaria: Rua Julio Mesquita, 389 – Centro. Aberto de terça a sábado das 10h00 às 23h00, de segunda das 10h00 às 18h00, e aos domingos das 18h00 às 23h00. Aceita cartões Master, Visa e Hipercard. Fones 3541-8417 e 3541-3417

Pastelaria do China: Avenida José Marques da Silva, 1643 (próximo ao Hospital Unimed). Aberto de segunda a sábado das 18h00 às 23h00. Temos Wi-Fi. Fone 3541-8301

Pastelaria Gengo: Avenida Padre Alarico, 235 – Belvedere. Aberto de quarta a domingo a partir das 17h00. Não aceita cartões. Fone 3541-3997

Pastelaria do Japa: Rua Adilson Agenor Corbanezi, 55 – Center Martini (próximo à Avenida Loreto). Aberto de terça a domingo das 18h00 às 24h00. Não aceita cartões. Fone 3542-8627

Pastelaria Mc Daye: Avenida Michielin,172 – Vila Michielin (esquina Hotel Lagoa Serena). Aberto de quarta a domingo a partir das 18h00. Fone 3351-2119

Pastelaria e Esfiharia Paulista: Avenida Padre Alarico Zacarias, 855 – Belvedere. Fones 3547-9159 e 3547-9305

Pastelaria Saito: Calçadão – Centro. Aberto diariamente das 11h30 até o último cliente. Aceita cartões de débito. Fone 3351-5229

Pastelaria Saito II: Rua Julio Mesquita, 316 – Centro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado (exceto terça) das 9h00 às 20h00, terça das 8h00 às 18h00, e aos domingos das 16h00 às 22h00. Aceita cartões Visa e Master. Fone 3352-5229

Recanto dos Pastéis: Avenida Melvin Jones, 920 – Jardim Abolição. Aberto de quinta a domingo das 18h00 às 23h00. Aceita cartões Visa e Master. Fone 3544-6140

PIZZARIAS

A Torre da Pizza: Rua Nunes Machado, 231 – Centro. Aberto de segunda a domingo, a partir das 18h00. Fones 3341-7545, 3321-9247 e 99149-6618

Casa da Pizza: Rua Senador Lacerda Franco, 230 – Centro. Aberto de quarta a segunda das 18h00 às 00h00. Aceitamos todos os cartões (levamos a maquina até você). DISK PIZZA 3544-2376

Di Orlando Pizzaria e Restaurante: Rua Oswaldo Russo, 211 – Jardim Cândida. Aberto de segunda a quinta das 18h00 às 23h00. Sexta e sábado das 18h00 até 1h30. Aceitamos cartões. Delivery: 3352-9006 e 3542-6490

Fênix Pizzaria, Restaurante e Choperia: Rua Cristovão Colombo, 611 – Centro. Aberto diariamente para jantar à la carte e pizzas, das 18h30 às 23h30. Fones 3542-7261 e 3542-6893

Mangiare Pizzeria Trattoria: Rua Santa Cruz, 47 – Centro. Aberto de terça a domingo das 18h00 às 00h00. Aceita cartões Visa e Master. Fone 3351-3251

Pizzaria & Batataria Tulipa: Rua Irineu Curtulo, 149 – Jardim das Flores. Fones 3541-9205 e 3541-8286

Pizza Bella: Rua Rodrigues Alves, 22 – Belvedere. Aberto de segunda a sábado das 16h00 às 23h00, e aos domingos das 17h00 às 23h00. Aceitamos cartão. Fone 3544-5409

Pizzaria Capriolli 1: Avenida Senador César Lacerda Vergueiro, 138 – Centro. Aberto de terça a quinta das 18h00 às 23h30. Sexta e sábado das 18h00 às 24h00, e aos domingos das 18h00 às 23h00. Aceita todos os cartões. Fones 3544-3177 e 3544-3674

Pizzaria Capriolli 2: Avenida da Saudade, 112 – Jardim Fátima. Aberto de terça a quinta das 18h00 às 23h30. Sexta e sábado das 18h00 às 24h00, e aos domingos das 18h00 às 23h00. Aceita todos os cartões. Fones 3551-0857 e 3542-2284

Pizzaria Dela Vega Delivery: Rua Albino Cardoso, 50 – Centro (junto ao Posto Volpe). Aberto de terça a domingo das 18h00 às 23h00. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Fones 3542-6006 e 3542-7183

Pizzerie Di Mônaco: Rua João Pessoa, 352 – Leme. Aberto diariamente das 18h30 às 23h30. Aceita cartões Visa, Mastercard, Dinners, American Express e Hipercard. Fones (19) 3571-1180 e (19) 3571-1280

Pizzaria Gela Pizza: Rua Vicente Ferreira dos Santos, 230 – Jardim Cândida. Aberto diariamente a partir das 18h00. Facebook: Gela Pizzaria. Fones 3542-1048 e 3542-7412

Pizzaria Império: Avenida Godofredo Teixeira da Silva Telles, 1569 – Jardim Dom Bosco. Aberto todos os dias, exceto na última segunda do mês. Fones 3352-3989 e 99793-3938

Pappa Pizza: Avenida Padre Atílio, 564 – Belvedere. Aberto diariamente a partir das 18h00. Fone 3542-4512 e 3542-2776

Pizzaria Paulistana: Rua Luiz Golinelli, 206 – Jardim Buzolin. Aberto de segunda a domingo das 18h00 às 23h00. Fones 3542-7675 e 3542-3732

Pizzaria Ravenna – Disk Pizza: Rua 13 de Maio, 159 – Centro. Aberto de terça a domingo das 18h00 às 23h00. Aceita cartões de débito. Fones 3547-5151 e 3544-6800

Pizzaria Scudetto: Rua Marechal Deodoro, 550 – Centro. Aberto de terça a domingo das 18h00 às 23h30. Aceita cartões Visa e Master. Fones 3541-3518 e 3542-0418

Pizzaria Tropical: Avenida Padre Alarico Zacharias, 285 – Belvedere. Aberto diariamente das 17h30 às 23h30. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Fones 3351-3435 e 3541-7500

Pizzaria da Hora – Loja 1: Rua Henrique Dias, 258 – Belvedere. Aberto de quarta a domingo a partir das 18h00. Fones 3544-4082 e 3544-4587

Pizzaria da Hora e Batata Recheada – Loja 2: Avenida Washington Luis, 564 – Centro. Aberto de quarta a domingo a partir das 18h00. Fone 3544-5998

Pizzaria La Mama: Avenida Leme, 270 – Parque das Árvores. Aberto de terça a domingo (e feriados) das 18h00 às 24h00. Fone 3551-4568

Pizzaria na Lenha: Avenida Presidente Vargas, 1113 – José Ometto – Fone 99630-6140

Pizzaria Romana: Avenida Melvin Jones, 2011 – Jardim Buzolin. Aceita todos os cartões. Fones 3351-1077, 9450-1610 e 9757-7794

Pizzaria Tarantella: Avenida Loreto,1110 – Jardim das Flores. Aberto de terça a domingo a partir das 18h00. Aceita todos os cartões. Fones 3542-8601 e 3544-9369

Pizzaria e Restaurante Vitória: Rua Pedro Álvares Cabral, 70 – Centro. Almoço self-service por quilo de comida mineira. Quinta e sexta com rodízio de pizza, a partir as 19h00. Fones 3541-0323 e 3542-323

Pomarola Disk Pizza: Avenida Loreto, 1572 – Luiza Maria. Aberto de terça a domingo. Aceita todos os cartões. Fones 3352-1572 e 9689-9135

Santorini Pizzaria e Chopperia – Delivery Santorini: Rua Benjamin Constant, 691. Aberto de terça a domingo das 18h00 às 24h00. Aceita cartões Visa, Mastercard e Hipercard. Fone 3351-5052

Via Visconti Pizzeria: Rua Visconde do Rio Branco, 519 – Centro. Aberto de terça a domingo à partir das 18h00. Aceita cartões débito e crédito. Fone 3352-4235 e celular 98130-0005

Zapatteria Pizza & Bar: Rua Tiradentes, 878 – Centro. Fone 3351-5551 – contato@zapatteria.com.br

RESTAURANTES

Beloto’s Restaurante: Rua Vicente Blanco, 121 – Jardim Cândida. Aberto de terça a domingo (almoço) das 11h00 às 14h30, e também quinta,sexta e sábado (jantar) das 19h00 às 22h00. Aceitamos todos os cartões. Temos Marmitex. Fone 3547-6499

Brasão Self-service e Disk Marmitex: Avenida Padre Atílio, 277 – Belvedere. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Fones 3541-3794 e 3544-1770

CM Assados: Rua Manoel Félix Filho, 21 – Parque Tiradentes (antiga Rua 12). Aceita cartões. Fone 3551-4809

Cantinho da Hora: Buteco e Restaurante – Rua Benjamin Constant, 695 – Centro. Siga-nos @cantinhodahora. Fones 99256-1129 e 99785-1886

Confraria Restaurante e Pizzaria: Rua Vereador Cesário Coimbra, 113 – Centro. Aberto para almoço self-service por quilo, de segunda a domingo das 11h00 às 15h00, e para jantar a la carte e pizzaria das 18h00 às 23h00. Aceita todos os cartões. www.confrariado chopp.com.Br. Fone 3544-4433

Coser Restaurante: Rua Júlio Mesquita, 100 – Centro. Aberto diariamente para almoço à la carte, das 11h00 às 15h00, e para jantar de sexta a sábado, a partir das 19h00. Aceita todos os cartões. Email: coser@bol.com.br. Fone 3541-5481

Doce Tentação: Rua Senador Lacerda Franco, 596 – Centro. Aberta de segunda a sexta das 10h00 às 16h00, sábados das 10h00 às 15h00. Fones 3542-9039 e 9 8104-2490

Donana Gastronomia & Congelados: Rua Angelo Pastorello, 71B – Jardim Fátima. Aberto de segunda a sexta das 14h00 às 19h00, e aos sábados das 10h00 às 14h00. Fone 3542-7841

Restaurante Ge & Rô: Rua Cristovão Colombo, 650 – Centro. Aberto de segunda a domingo, com entrega de marmitex todos os dias. Fones 3544-4247 e 99631-2893

Hélios Restaurante: Rua Visconde do Rio Branco, 218 – Centro. Aberto para almoço de segunda a sábado. Aceita todos os cartões. Fones 3542-0256 e 3352-0176

Kangai Hoshi Sushi Bar: Rua Campos Salles, 45 – Belvedere. Aberto de segunda a sábado das 19h00 às 23h00. Aceita cartões Visa, Master, Hipercard e Elo. Fone 3551-2200

Império da Picanha: Avenida Padre Alarico Zacharias, 469. Aberto de terça a domingo. Rodízio todos os dias no almoço, das 11h00 às 14h30 e no jantar das 18h30 às 22h30. Aceita cartões. Fone 3352-3039

Manjar do Marquês: Rodovia Washington Luiz, km 154,5 – Distrito Industrial de Cordeirópolis (anexo ao Posto Graal Barreirense). Fones (19) 3546-5206, 3556-9710, 3556-9720 e 3556-9730 – www.manjardomarques.com.br

Marmitaria: Rua Frei Galvão, 268 – Centro. Fones 3352-4775 e 3352-4776. Whatsapp: 99167-0505. Facebook.com/marmitaria.araras

Monte Olimpo: Rua Albino Cardoso, 162 – Centro. Aberto diariamente para almoço self-service por quilo, das 11h00 às 15h00. Aceitamos cartões.

Morro do Ronque – À la carte: Avenida Maria Aparecida Muniz Michielin, 45 – Jardim Piratininga. www.restaurantemorrodoronque. com.br. Fone 3542-9334

O Braseiro – Marmitex e Pizzaria: Avenida Washington Luís, 704 – Centro. Fone 3541-8664 e 3541-1571. Disk Marmitex 3542-0009 e 99678-7171

O Braseiro Gi Grill: Avenida Senador Cesar L. Vergueiro, 103 – Centro. Aberto diariamente para almoço, das 11h00 às 15h00. Aceita todos os cartões. Fones 3541-8844 e 35446883

Orient in Box – Comida Oriental e Delivery: Rua Benedita Nogueira, 542 – Centro. Aberto de segunda, quarta, quinta e sexta das 11h00 às 14h00, e das 18h00 às 23h00. Aos sábados, domingos e feriados, das 11h00 às 15h00, e das 18h00 às 23h00. Aceita cartões débito Visa e Master. www.orientinbox.com.br. Fone 3551-5857

Rancho Meneghin: Avenida Augusta Viola da Costa, 1630. Aberto para almoço de segunda a domingo, das 11h00 às 14h30, e de quinta a domingo à partir das 19h00. Aceita cartões Master, Visa, ELO e Hipercard. Fone 3544-9379

Rei do Rango: Rua Moacyr Matthiensen, 375 – Jardim Buzolin. Fone 3551-5505

Restaurante Bom Apetite: Avenida Goffredo T. Silva Telles, 1569 – Jardim Paulista. Fones 3544-5273, 3541-4483 e 99254-1830

Restaurante Cristovão: Rua Júlio Mesquita, 300 – Centro. Self Service por Kilo. Aberto de segunda a sexta, das 11h00 às 14h30. Sábados das 11h00 às 15h00. Aceita todos os cartões crédito. Fone 3351-4342

Restaurante COSER SELF-SERVICE: Rua Coronel Justiniano, 816 – Centro. Aberto para almoço de segunda à sábado. Fone 3541-1197

Restaurante das Flores – Disk Marmitex e Self-Service: Rua João Buzolin, 188 – Jardim das Flores. Aceita cartões débito e crédito. Fone 3542-9206

Restaurante do João: Rua Visconde do Rio Branco, 314 – Centro. Aberto de segunda a sábado, das 11h15 às 14h00. Aceita cartões. Fone 3547-9544

Restaurante Kardápio: Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, 77 – Centro. Disk marmitex só no almoço. Fones 3352-9981 e 3352-9982

Restaurante Lagoa Serena: Rua Bolívia, 76 – Sala2 – Vila Michelin. Aberto de segunda a sexta, e aos domingos, das 12h00 às 15h00. Aceita cartões Visa, Máster e Elo. Fone 3542-9902

Restaurante Lótus – Comida natural oriental: Rua 13 de Maio, 230 – Centro. Aberto de segunda a sábado para almoço self-service, das 11h00 às 15h00. Aceita cartões Visa e Master. Fone 3541-1335

Restaurante Naturalle – Marmitex e Comida Caseira: Rua Romana Ometo, 61 – Jardim Cândida. Aberto de segunda a sábado, das 8h00 às 14h00. Aceita cartões Visa e Mastercard. Fone 3542-8648

Restaurante O Alquimista: Avenida José Ometto, 1600 – Jardim 8 de Abril. Aberto de segunda a sábado das 11h00 às 14h00. Aceita cartões Visa, Master e Elo. Fone 3541-7001

Restaurante Oriental Sushi Naoto: Avenida Dona Renata, 5255 – Centro. Aberto para almoço de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30, e jantar das 18h30 às 22h30. Sábados, Domingos e Feriados almoço das 11h30 às 15h30, e jantar das 18h30 às 23h30. Aceita cartões Visa, Mastercard e Elo Refeição. www.naoto.com.br. Fone 3541-4373

Restaurante Morro Grande: Sítio São Luís, Km 31 da estrada Araras – Conchal, Bairro Morro Grande. Aberto para almoço self-service de sexta, sábado, domingos e feriados, das 11h00 às 15h00. Aceitamos cartões. Fone 99785-5377

Restaurante e Lanchonete Vantim: Rua Coronel Justiniano, 862 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 8h00 às 23h00. Aceita todos os cartões. Fone 3542-5901

Restaurante Mistura Fina: Rua Emílio Pacagnella, 197 – Parque das Árvores. Aberto diariamente para almoço das 11h00 às 14h00. Aceita cartões débito e crédito. Fones 3542-3904 e 3547-5871

Restaurante Paladar: Rua Monteiro Lobato, 29 – Belvedere. Aberto diariamente para almoço self-service por quilo, das 11h00 às 15h00. Aceita todos os cartões. Fone 3541-9373. E-mail: paladar@vivax.com.br

Restaurante Villa: Rua Tiradentes, 199 – Centro. Aberto de segunda a sábado das 11h00 às 14h30, e domingo das 11h00 às 15h00. Aceita cartões débito e crédito.

Restaurante Vitória: Rua Vereador Cesário Coimbra, 45 – Centro. Self-service por quilo. Comida Mineira. Aberto diariamente para almoço. Fone 3542-0502

Restaurante e Pizzaria Vitória: Rua Pedro Álvares Cabral, 70 – Centro. Almoço self-service por quilo – Comida mineira. À noite: pizza, com rodízio de pizzas às quartas e quintas. Fones 3541-0323 e 3542-0323

Restaurante Coma Bem: Avenida Loreto, 1622 – Jardim Luiza Maria. Aberto de segunda a sábado das 10h30 às 14h00. Fones 3351-6884 e 3351-4153

Rovigo: Avenida Maria Aparecida Muniz Michelin, 1335 – Jardim Piratininga. Aberto para almoço à la carte de terça à sexta das 12h00 às 15h00. Aos sábados das 12h00 às 16h00. Aceita cartões Visa e Master. Fone 3542-7208. www.rovigoristorante.com.br

Seu Piatto: Rua Tiradentes, 922 – Centro. Aberto para almoço de segunda a sexta das 11h00 às 14h30. Sábado e domingo das 11h30 às 15h00. Jantar de quinta a sábado, das 19h00 às 22h00. Aceita cartões.

Taiyo Temakeria: Rua Frei Galvão, 268 – Centro. Instagram: taiyotemakeriaararas. Whatsapp 99167-0505. Fone 3352-4776

Tempero Manero: Rua Francisco Leite, 158 – Centro. Aberto para almoço self-service por quilo (carne e massas) mais guarnições e saladas. De segunda a sábado das 11h00 às 14h30. www.temperomanero.com.br. Fone 3551-5619

Tony’s Grill 1: Rua Fagundes Varella, 204 – Belvedere. Aberto diariamente para almoço (Marmitex) das 10h00 às 15h00. Aceita cartões Visa, Master, Hipercard. Fones 3544-2203 e 3542-9372

Tony’s Grill 2: Rua 13 de Maio, 125 – Centro. Aberto diariamente para almoço (Marmitex) das 10h00 às 15h00. Aceita cartões Visa, Master e Hipercard. Fones 3547-8517 e 3542-0779

ROTISSERIA

Chef & Sabor: Avenida Ângelo Bolles, 116 – Jardim Tangará. Aberto de segunda à sábado a partir das 9h30. Aceita cartões Visa, Master, Hipercard e Visa Vale. E-mail: che_sabor@ig.com. br. Fones 3541-99789 e 99200-8690

Rango Bom Rotisseria e Delivery: Rua Professor Vicente Caselli Padovani, 428 – Jardim Fátima. Aberto diariamente das 11h00 às 14h00. Aceita cartões Visa, Mastercard, Dinner, Hipercard, Rede e Sorocred. Fone 3352-3685 e 99686-1126

Rotisseria Santa Efigênia: Rua João Krepischi, 1297 – Jardim Santa Efigênia. Aberto de segunda a sexta das 6h00 às 16h00. Sábados das 6h00 às 14h00, e Domingos das 7h00 às 14h00. Aceita cartões de crédito, débito e vale alimentação Elo.

SORVETERIAS

Açaí na Tigela: Rua Guaranis, 39 (travessa com Melvin Jones). Aberto de segunda a domingo das 12h00 às 22h00. Fone 3352-0861

Atacadão do Sorvete: Rua Barão de Arary, 716 – Centro. Aberto de segunda a domingo das 10h00 às 21h00. Fone 99641-0301

Chiquinho Sorvetes – Loja 1: Rua Tiradentes, 527 – Centro. Aberto de segunda a quinta das 10h00 às 22h00. Sexta e sábado das 10h00 às 23h00. Domingos e feriados das 12h00 às 23h00. Aceitamos cartões de débito Visa, Master, Ello. Fone 3352-0232

Chiquinho Sorvetes – Loja 2: Praça Barão de Araras, 250 – Centro. Aberto de segunda à quinta das 10h00 às 23h00, sexta e sábado das 10h00 às 24h00. Domingos e feriados das 12h00 às 24h00. Aceitamos cartões de débito Visa, Master, Ello. Fone 3352-0330

Gelateria Del’ Finos: Rua Liberdade, 634 – Centro. Aberto diariamente das 12h00 às 22h00. Aceita cartões débito e crédito. Fone 3541-7930

Mexicatti Sorvetes: Avenida Padre Atílio, 140 – Belvedere. Aberto, no inverno, de segunda a quarta das 11h00 às 21h00, de quinta a domingo das 11h00 às 22h00. No verão, de segunda a sexta das 10h00 às 22h00, sábados das 10h00 às 23h00 e domingos das 11h00 às 23h00. Fone 3542-5452

Palácio do Sorvete: Praça Barão de Araras, 154 – Centro. Aberto de segunda a segunda, das 10h00 às 22h00. Aceita todos os cartões. Fone 3542-6168 e 3321-9731

Picolé da Praça: Rua Senador Lacerda Franco, 293 – Centro. Fone 3351-1281

Sorveteria Nova: Praça Barão de Araras. Aberta diariamente.

Tribo do Açaí: Rua Tiradentes, 112 – Centro. Aberto: segunda das 12h30 às 20h, terça a sábado das 12h30 às 22h, e domingos e feriados das 14h às 22h. Aceita cartões débito e crédito. Fones 3352-6310 e 99907-4745

Toca da Batata & Açaí: Avenida Augusta Viola da Costa, 1782 – José Ometto – Shopping Zona Leste. Fone 98105-4060