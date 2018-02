Guardas Municipais realizam cadastramento de moradores de rua

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil está realizando ainda essa semana a Operação “Cadastramento Itinerante” em várias regiões da cidade. Na...

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil está realizando ainda essa semana a Operação “Cadastramento Itinerante” em várias regiões da cidade. Na manhã desta segunda-feira (26) a ação aconteceu na Praça Barão de Araras, no Centro. A operação de cadastramento acontece até sexta-feira (2) desta semana, em vários bairros do município.

Segundo a Prefeitura “o objetivo é oferecer uma nova chance de reinserção social”. Pelos cadastros são identificados vários segmentos, como escolaridade, profissão, se possui dependência de álcool ou drogas, se tem passagem pela polícia e os telefones de contato de familiares. Após isso, a ficha feita pela área de Segurança é encaminhada para a Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social.

A utilização de guardas para o cadastramento chegou a render críticas via redes sociais, mas o próprio comandante da Guarda Civil de Araras garante que o procedimento tem sido realizado de forma tranquila e pacífica. “Estamos realizando um trabalho social em nossa cidade para ajudar no resgate, encaminhando essas pessoas para a Ação Social, dando um auxílio para uma vida mais digna. Os nossos gcms realizam os procedimentos de forma tranquila, mantendo sempre um diálogo com o morador de rua”, disse Marcos Buzolin Gonçalves, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

Ao menos cinco guardas civis municipais trabalham nas abordagens, coletando os dados.