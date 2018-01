Guarda Municipal fiscalizou 36 veículos e emitiu 17 multas no domingo

No último domingo (14) os moradores da zona leste da cidade se depararam com intensa operação da Guarda Civil Municipal de Araras focada no...

No último domingo (14) os moradores da zona leste da cidade se depararam com intensa operação da Guarda Civil Municipal de Araras focada no Trânsito, realizada na principal via da região, a Avenida Augusta Viola da Costa. Segundo a Prefeitura de Araras, as operações vêm ocorrendo com frequência na corporação, e a maioria das operações é realizada em conjunto com a Polícia Militar.

“O objetivo foi a fiscalização de trânsito e a prevenção e repreensão de atos ilícitos”, registrou em comunicado a Prefeitura de Araras. Mesmo assim nada foi registrado fora do viés de trânsito. O foco foram as motocicletas. Isso porque as equipes que participaram da operação fiscalizaram as condições de 35 motocicletas e apenas 1 carro.

Ao todo foram lavrados 17 autos de infração de trânsito (o auto de infração origina a notificação de autuação e depois as multas). Além disso uma motocicleta foi recolhida por estar com documentos atrasados desde 2012, além do condutor estar com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida.