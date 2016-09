Guarda Municipal é executado a tiros na zona leste

Um guarda municipal que estava à paisana no interior de uma loja localizada na avenida Presidente Vargas, José Ometto 2, zona leste, foi assassinado...

Um guarda municipal que estava à paisana no interior de uma loja localizada na avenida Presidente Vargas, José Ometto 2, zona leste, foi assassinado a tiros na tarde do último sábado (3). Quatro horas depois, um cabeleireiro também foi baleado no interior de um salão que fica na mesma avenida. A Polícia Civil informou que investiga os dois casos, mas não divulgou detalhes.

Tribuna apurou junto à Polícia Civil que ambos os crimes tiveram características de execução, e no caso do guarda municipal, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil disse que não há dúvidas que foi execução, devido ao número de tiros disparados.

Boletim de ocorrência registrado na Delegacia do Município informa que a Guarda Municipal foi acionada às 16h35 para atender ocorrência da morte de uma pessoa que tinha sido baleada diversas vezes no interior de uma loja.

Clientes e funcionários da loja estavam abalados e relataram que uma motocicleta estacionou na rua e nela estavam dois homens, ambos de capacete. O primeiro desceu e entrou no estabelecimento comercial com uma arma na mão. Em seguida, o segundo desceu da moto e também entrou na loja. Eles atiraram contra o guarda municipal Paulo Eduardo da Silva, de 35 anos, que trabalhava como segurança no momento do crime. Câmeras de monitoramento de segurança filmaram toda a ação e as imagens poderão ajudar na investigação da Polícia Civil.

Depois de assassinar Paulo, os dois homens levaram sua arma – pistola marca Imbel, calibre 380 – e que pertence à Guarda Municipal de Araras, conforme informa o boletim de ocorrência e a Secretaria Municipal de Segurança Pública.

O IC (Instituto de Criminalística) de Limeira e investigadores da Polícia Civil compareceram ao local, onde foram apreendidos 12 estojos e dois projéteis de uma arma de calibre 9 milímetros que estavam próximos ao corpo. Foi com esta arma que Paulo foi morto pelos dois criminosos.

Em nota, a Segurança Pública disse que “lamenta profundamente informar o falecimento do guarda municipal”, e ainda, que “Paulo Eduardo deixou esposa e uma filha. Ele havia ingressado na corporação em 2004 e tinha exemplar folha de serviços prestados. A Segurança Pública está prestando apoio aos familiares”.

O corpo foi velado a partir da noite de sábado no plenário da Câmara Municipal de Araras e sepultado no domingo (4), às 16 horas, no Cemitério Municipal.

Segundo guarda municipal executado neste ano

Paulo Eduardo da Silva foi o segundo guarda municipal assassinado neste ano na cidade, ambos na zona leste. Na noite de 17 de maio, o guarda municipal Jairo Armando Christofoletto, de 44 anos, foi executado em frente de sua residência, no bairro José Ometto 2, zona leste.

Ele também estava à paisana e uma testemunha – que seria amigo da vítima – disse na época que conversava com Jairo na frente da residência quando uma motocicleta passou com dois homens e o da garupa desceu do veículo.

O homem pediu para ele (testemunha) se afastar e efetuou disparos a queima-roupa contra a vítima. A investigação da Polícia Civil durou até o dia 1º de julho, quando o suspeito de executar o gm foi detido no município de Mundo Novo, Estado da Bahia.

O secretário de Segurança Pública, João Beraldo, lamentou mais este crime que afeta a corporação em entrevista para Tribuna. “O gm Paulo era um excelente profissional e muito dedicado, e atuava desde 2004 em várias áreas, mas atualmente estava mais ativo na GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas)”, disse. Sobre a investigação, não divulgou detalhes, pois cabe à Polícia Civil, mas disse que o crime não deixa dúvidas de que se trata de uma execução.