Guarda municipal armado vai trabalhar durante a madrugada no Velório

Um guarda municipal vai trabalhar no Velório Municipal durante a madrugada caso haja necessidade. O serviço foi decidido em reunião entre o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Moisés Furlan, e dois vereadores da Câmara Municipal.

Atualmente, apenas um Vepan (Departamento de Vigilância Patrimonial) trabalha na segurança do Velório, mas sem estar armado. A situação provoca há anos indignação de familiares e amigos que precisam velar o corpo de um ente querido durante a madrugada.

Em alguns casos, familiares optam por deixar o corpo no local com a sala fechada e retornam somente no outro dia, por medo da ação de criminosos. A situação foi debatida por duas vezes na Câmara Municipal, sendo a primeira pelo vereador Romildo Borelli – o Baiano da Farmácia (PSD) e depois pela vereadora Regina Corrocher (PTB).

Na primeira indicação feita pelo vereador a presença de um gm armado foi negada, mas uma nova indicação foi feita pela vereadora na sessão da última segunda-feira (17). Na ocasião, a existência de uma legislação foi citada e permitiu que a situação fosse revertida.

Posteriormente, uma reunião foi realizada entre a vereadora Regina e o secretário de Segurança Pública, Moisés Furlan. Ficou acordado que o Vepan vai continuar a trabalhar no Velório durante o dia e até às 23h. Caso um corpo esteja sendo velado durante a madrugada, um gm armado será encaminhado.

Regina explica que existe a Lei Municipal nº 2.647, de 27 de dezembro de 1994 que ampara a decisão. Aliás, a lei entrou em vigor durante a gestão do então prefeito Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), hoje presidente da Câmara. “O artigo 81 da lei fala da segurança interna do Cemitério e deixa claro que a guarda diurna e noturna precisa ser feita por um guarda municipal”, finaliza Regina.