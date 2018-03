Guarda Civil Municipal de Araras realiza parto durante apuração de denúncia

Era para ser mais uma busca por drogas em Araras mas equipes da GCM de Araras tiveram que se desdobrar para realizar um parto...

Era para ser mais uma busca por drogas em Araras mas equipes da GCM de Araras tiveram que se desdobrar para realizar um parto durante plena abordagem.

A situação inusitada ocorreu por volta das 20h30 deste domingo (4). Apesar do fato surpreendente, a equipe de guardas municipais de Araras realizou, com sucesso, o parto durante o atendimento de uma ocorrência na rua Ribeirão Preto – que passa pelos bairros Jd. São João e Santa Rosa, zona norte de Araras. A mãe e a criança, uma menina, foram conduzidas para atendimento posterior, mas passam bem.

Segundo a GCM, foi justamente durante a abordagem que a mãe começou a entrar em trabalho de parto. “A criança começou a nascer, vindo com cordão umbilical enrolado ao pescoço e o GCM Corbanezzi fez os primeiros atendimentos enquanto o Inspetor Gomes acionava o Samu”, explicou a corporação.

O parto foi rápido e a pequena Heloa nasceu nas mãos do GCM Corbanezzi. Com a chegada do Samu, mãe e filha (a pequena Heloa) foram conduzidas à Maternidade da Santa Casa de Araras.

Ainda conforme a Guarda Civil, as equipes da Romu e GAM estavam apurando denúncia de tráfico de drogas quando se depararam com a iminente necessidade de realizar o procedimento – já que não havia tempo para conduzir a mãe ao hospital.

O secretário de Segurança Pública, Marcos Buzolin, elogiou a atuação dos guardas e fez questão de citar os nomes dos envolvidos na ocorrência – os guardas que participaram da ocorrência e ajudaram a realizar o procedimento foram os gcms Gomes, Corbanezzi e Guadagnini; e equipe do GAM, os gcms Marcelo e Simonetti.